Kormotech вошел в ТОП-50 мировых производителей еды для кошек и собак

Ведущий украинский производитель еды для кошек и собак, компания Kormotech вошла в ТОП-50 мировых производителей петфуда и заняла 49 место в рейтинге 2023 года по версии известного американского отраслевого издания PetfoodIndustry.

«В конце 2017 года войти в ТОП-50 в мировом рейтинге казалось почти невозможным – это была просто мечта. И уже шестой год подряд мы входим в ТОП-21 самых динамичных компаний petfood-отрасли. Это свидетельствует о постоянном росте и востребованности нашего продукта на рынке. А еще иностранные партнеры, несмотря на войну, готовы не только продавать продукцию брендов, но и расширять сотрудничество с Kormotech», – объяснил Ростислав Вовк, СЕО и совладелец Kormotech .

Petfood Industry классифицирует крупнейшие компании мира по годовому доходу. И для нас это честь быть среди титанов в сфере еды для кошек и собак! Нашими основными конкурентами являются Empresas Carozzi из Чили, Irish Dog Foods из Ирландии и Whitebridge Pet Brands из США.

Напомним, что прошлый год Kormotech завершил с оборотом в 152 млн долларов и нарастил долю продаж за рубежом до 31%. Соотношение продаж за границей и в Украине составляет сейчас 31% до 69% в тоннах соответственно.

Наиболее динамично бренды Kormotech выросли по сравнению с прошлогодним объемом продаж на рынках Румынии (+35%), Польши (+11%) и Молдовы (+11%). За прошлый год компания подписала контракты с партнерами из Малайзии, начала продажи в Финляндии, активно развивается на рынках Испании и Италии, расширив свое присутствие до 42 стран мира. В то же время, на рынке Украины Kormotech сохранил свои лидерские позиции.