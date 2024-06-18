Kormotech увійшов у ТОП-50 світових виробників їжі для котів та собак

Провідний український виробник харчування для котів та собак, компанія Kormotech увійшла до ТОП-50 світових виробників петфуду і зайняла 49-те місце у рейтингу 2023 року за версією відомого американського галузевого видання PetfoodIndustry.

«Наприкінці 2017 року увійти до ТОП-50 у світовому рейтингу здавалося майже неможливим — це була просто мрія. І вже шостий рік поспіль ми входимо до ТОП-21 найдинамічніших компаній petfood-галузі. Це свідчить про постійне зростання та затребуваність нашого продукту на ринку. А ще іноземні партнери, попри війну, готові не лише продавати продукцію брендів, а й розширювати співпрацю з Kormotech», — пояснив Ростислав Вовк, СЕО та співвласник Kormotech.

Petfood Industry класифікує найбільші компанії світу за річним доходом. І для нас це честь бути серед титанів у сфері їжі для котів та собак! Нашими основними конкурентами є Empresas Carozzi з Чилі, Irish Dog Foods з Ірландії та Whitebridge Pet Brands з США.

Нагадаємо, минулий рік Kormotech завершив з оборотом у 152 млн доларів та наростив частку продажів за кордоном до 31%. Співвідношення продажів за кордоном та в Україні становить нині 31% до 69% у тоннах відповідно.

Найбільш динамічно бренди Kormotech зросли в порівнянні до минулорічного об’єму продажів на ринках Румунії (+35%), Польщі (+11%) та Молдови (+11%). За минулий рік компанія підписала контракти з партнерами з Малайзії, розпочала продажі в Фінляндії, активно розвивається на ринках Іспанії та Італії, розширивши свою присутність до 42 країн світу. У той же час на ринку України Kormotech зберіг свої лідерські позиції.