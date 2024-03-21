Kormotech завершил 2023 год с оборотом $152 млн и нарастил долю продаж за границей до 31%

Компания расширила свое присутствие в 42 странах мира и увеличила долю рынка в Украине

2023 год Kormotech завершил с оборотом в $152 млн, что превысило планы компании на $2 млн. Объем продаж достиг 77,4 тыс. тонн, что на 10,5 тыс. тонн и на 15,7% больше, чем за прошлый год .

Компания увеличила долю продаж за пределами Украины. Соответственно, соотношение продаж за границей и в Украине составляет сегодня 31%/69% в тоннах соответственно. Наиболее динамично бренды Kormotech прирастали по сравнению с прошлогодним объемом продаж на рынках Румынии (35%), Польши (11%) и Молдовы (11%). За прошлый год компания подписала контракты с партнерами из Южной Кореи, Малайзии, начала продажи в Финляндии, активно развивается на рынках Испании и Италии, расширив свое присутствие до 42 стран мира. На рынке Украины Kormotech сохранил лидерские позиции – при этом специалисты компании отмечают сохранение тренда замедленного роста рынка (плюс 3% к прошлому году).

Общий объем инвестиций в расширение производства в Украине и Литве в течение 2023 года составил €6,55 млн. Такой курс позволил произвести в общей сложности 73,3 тыс. тонн корма по сравнению с 59,8 тыс. тонн прошлогодних объемов производства.

"Производство, системная дистрибуция и видимость Kormotech на рынке уже вышли за пределы Украины, и мы продолжаем строить узнаваемость наших брендов и репутацию за рубежом, интегрироваться в глобальные промышленные процессы. Задаемся целью в течение 5 последующих лет войти в ТОП-30 мировых производителей петфуда, выйти на оборот $500 млн, и масштабироваться в глобальную компанию" - говорит СЕО и совладелец Kormotech, Ростислав Вовк.

Одним из ключевых направлений работы Kormotech остаются проекты для улучшения благосостояния животных в Украине. Так, благотворительная инициатива Save Pets of Ukraine от Kormotech за 2 года полномасштабной войны в Украине привлекла $5,4 млн помощи от международных доноров для спасения пострадавших от войны животных. Благодаря платформе адопции Look 4 Paws новые семьи обнаружили более 1100 животных, а за помощью к круглосуточному бесплатному сервису вет-заботы Optimeal 9100 обратилось более 400 тыс. петперентов.