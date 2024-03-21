Kormotech завершив 2023 рік з оборотом $152 млн та наростив частку продажів за кордоном до 31%

Компанія розширила свою присутність до 42 країн світу та збільшила частку ринку в Україні

2023 рік Kormotech завершив з оборотом у $152 млн, що перевищило плани компанії на $2 млн. Об’єм продажів сягнув 77, 4 тис. тонн, що на 10,5 тис. тонн і на 15,7% більше, ніж за минулий рік.

Компанія збільшила частку продажів за межами України. Відповідно, співвідношення продажів за кордоном та в Україні становить сьогодні 31%/ 69% у тоннах відповідно. Найбільш динамічно бренди Kormotech приростали в порівнянні до минулорічного об’єму продажів на ринках Румунії (35%), Польщі (11%) та Молдови (11%). За минулий рік компанія підписала контракти з партнерами з Південної Кореї, Малайзії, розпочала продажі в Фінляндії, активно розвивається на ринках Іспанії та Італії, розширивши свою присутність до 42 країн світу. На ринку України Kormotech зберіг лідерські позиції — при цьому фахівці компанії відзначають збереження тренду уповільненого росту ринку (плюс 3% до минулого року).

Загальний обсяг інвестицій у розширення виробництва в Україні та Литві протягом 2023 року склав €6,55 млн. Такий курс дозволив виробити загалом 73,3 тис. тонн корму, порівняно до 59,8 тис. тонн минулорічних обсягів виробництва.

"Виробництво, системна дистрибуція та видимість Kormotech на ринку вже вийшли за межі України, і ми продовжуємо будувати впізнаваність наших брендів та репутацію за кордоном, інтегруватись у глобальні промислові процеси. Ставимо собі за мету протягом 5 наступних років увійти в ТОП-30 світових виробників петфуду, вийти на оборот $500 млн, та масштабуватись у глобальну компанію" — говорить СЕО та співвласник Kormotech, Ростислав Вовк.

Одним із ключових напрямків роботи Kormotech залишаються проєкти задля покращення добробуту тварин в Україні. Так, благодійна ініціатива Save Pets of Ukraine від Kormotech за 2 роки повномасштабної війни в Україні залучила $5,4 млн допомоги від міжнародних донорів для порятунку тварин, які постраждали від війни. Завдяки платформі адопції Look 4 Paws нові родини знайшли понад 1100 тварин, а за допомогою до цілодобового безкоштовного сервісу вет-турботи Optimeal 9100 звернулись понад 400 тис. петперентів.