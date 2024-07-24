Круасаны заговорили на человеческом языке

Ливские круасаны извинились на своей странице в Insta перед клиентами за ненадлежащее обслуживание.

Популярная сеть кофеен "Львовские круасаны" опубликовала открытое обращение к своим клиентам на странице в Instagram , в котором извинилась за ненадлежащее обслуживание и объяснила причины возникновения проблем.

"Мы всегда были с тобой откровенными и сейчас не будем лукавить. Нам трудно. Трудно обеспечивать тот уровень сервиса и продукта, к которому ты привык/-ла. Трудно придерживаться обещаний. Трудно дарить тебе хорошее настроение, потому что часто мы сами не в ресурсе. Но не трудно объяснить, что происходит, — говорится в заявлении.

"Львовские круасаны" признались, что им стало сложно поддерживать привычный уровень сервиса по ряду объективных причин, связанных с текущей ситуацией в стране. Среди основных проблем они выделили:

Невозможность подавать холодные напитки со льдом из-за перебоев с электроснабжением и перегрузки генераторов. Увеличение времени приготовления блюд, так как генераторы не могут одновременно обеспечить работу всего оборудования. Временная недоступность некоторых позиций меню из-за проблем с поставщиками, которые сталкиваются с теми же вызовами. Перебои с Wi-Fi и трудности безналичных расчетов. Необходимость иногда закрывать туалеты из-за ограничения электроснабжения.

Компания подчеркнула, что эти проблемы их самих очень расстраивают, но они делают все возможное, чтобы найти решение. "Львовские круассаны" заверили клиентов, что продолжают работать над выпечкой лучших круассанов, чтобы люди могли насладиться любимыми блюдами даже в трудные времена.

"Генераторы не выдерживают, техника не выдерживает, а украинцы выдерживают! Мы ежедневно ищем новые и новые способы решения этих задач. И часто нам это удается. Иногда не удается не беситься, но с этим тоже разберемся. Надо просто быть добрее друг к другу, потому что так гораздо легче идти вперед", — написали в компании.