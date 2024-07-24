Круасани заговорили людською мовою

Лівівські круасани вибачились на своїй сторінці в в Insta перед клієнтами за неналежне обслуговування.

Популярна мережа кав'ярень "Львівські круасани" опублікувала відкрите звернення до своїх клієнтів на сторінці в Instagram , в якому вибачилася за неналежне обслуговування та пояснила причини виникнення проблем.

"Ми завжди були з тобою відвертими і зараз не будемо лукавити. Нам важко. Важко забезпечувати той рівень сервісу і продукту, до якого ти звик/-ла. Важко дотримуватись обіцянок. Важко дарувати тобі гарний настрій, бо часто ми самі не в ресурсі. Але не важко пояснити, що відбувається," — йдеться в заяві.

"Львівські круасани" зізналися, що їм стало складно підтримувати звичний рівень сервісу через низку об'єктивних причин, пов'язаних із поточною ситуацією в країні. Серед основних проблем вони виділили:

Неможливість подавати холодні напої з льодом через перебої з електропостачанням та перевантаження генераторів. Збільшення часу приготування страв, оскільки генератори не можуть одночасно забезпечити роботу всього обладнання. Тимчасова недоступність деяких позицій меню через проблеми з постачальниками, які стикаються з тими ж викликами. Перебої з Wi-Fi та труднощі з безготівковими розрахунками. Необхідність іноді зачиняти вбиральні через обмеження електропостачання.

Компанія наголосила, що ці проблеми їх самих дуже засмучують, але вони роблять все можливе, щоб знайти рішення. "Львівські круасани" запевнили клієнтів, що продовжують працювати над випічкою найкращих круасанів, щоб люди могли насолодитися улюбленими стравами навіть у складні часи.

"Генератори не витримують, техніка не витримує, а українці витримують! Ми щодня шукаємо нові й нові способи вирішення цих задач. І часто нам це вдається. Іноді не вдається не біситися, але з цим також розберемося. Треба просто бути добрішими один до одного, бо так значно легше йти вперед", - написали в компанії.