Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT и НаУКМА заключили Меморандум о сотрудничестве

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия" подписали Меморандум о сотрудничестве. Будущее сотрудничество является частью глобальных усилий WhiteBIT по популяризации и распространению блокчейна.

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Об этом сообщила прессслужба WhiteBIT .

"Компания WhiteBIT шаг за шагом идет к осуществлению своей главной цели — массовому внедрению технологии блокчейн и расширению криптовалютного сообщества. Технологическое будущее уже наступает, и вскоре блокчейн полностью изменит жизнь каждого человека в Украине и мире. Чтобы воспользоваться всеми открывающимися перед человечеством возможностями, молодое поколение украинцев должно своевременно получить исчерпывающие и профессиональные знания о новейших технологиях. Поэтому WhiteBIT и "Могилянка" договорились о создании образовательной экосистемы, благодаря которой студенты и все желающие будут приобретать соответствующую современную информацию и навыки", - заявил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

В частности, в рамках Меморандума WhiteBIT и НаУКМА будут осуществлять совместную деятельность в области развития блокчейн-технологий, регулирования виртуальных активов и оборота криптовалют. Прежде всего, речь идет о разработке сертифицированных учебных программ, магистерских программ, проведении тематических мероприятий и другом научном, методическом, образовательном и информационном взаимодействии.

"Киево-Могилянская Академия остается верной своим лидерским традициям. Подписав меморандум с компанией WhiteBIT, мы начинаем работу над созданием первой в Украине и Восточной Европе магистерской программы по блокчейн технологии, а также соответствующей сертификатной программы. Совместно с нашими партнерами мы интенсифицируем образовательный процесс. помогая молодежи овладеть новейшими технологиями", — президент НаУКМА Сергей Квит.

СПРАВКА

WhiteBIT – крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.

Национальный университет "Киево-Могилянская Академия" - заведение высшего образования в Украине. Основан в 1615 году. В НаУКМА действуют: 77 образовательных программ трех уровней высшего образования, 6 факультетов, 35 кафедр, 27 научных центров и лабораторий.