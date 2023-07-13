Курорт «Свидовец». Должны ли «эко-активисты» единолично решать судьбу гуцулов, горных общин и Украины

Недавно в Лондоне состоялась Конференция по восстановлению Украины, на которой первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила о нашей амбициозной цели - за 10 лет увеличить ВВП Украины в 6,2 раза, достигнув 1 трлн. долларов.

Несмотря на оппозиционный скепсис, такие цели достижимы. Об этом свидетельствует послевоенный опыт Германии, Японии, Южной Кореи, примеры Израиля, Сингапура и других стран. Бесспорно, что реализация такой амбициозной цели зависит не только от нас, а в том числе от общемировой коньюктуры, состояния глобальной экономики, от того, насколько долго мир останется благодарным нам за героическую борьбу с ордой с востока и многих других факторов.

Но мы должны быть готовы ко временам после нашей победы – создать лучшие, выгодные, простые и справедливые условия для инвесторов и предложить им отрасли, регионы и общины для инвестирования.

Кое-кто предлагает Украине роль аграрной и ресурсной базы Европы. Однако современный мир не знает никакой успешной аграрно-сырьевой экономики. Реализовать амбициозную цель – ВВП в 1 триллион долларов можно только благодаря современным индустриям с высокой добавленной стоимостью.

Одной из таких индустрий и есть сфера горнолыжного туризма. Европейская статистика свидетельствует, что значительную часть Валового Внутреннего Продукта Евросоюза дает именно горнолыжный туризм. Такая мощь является существенной частью экономического фундамента для финансовой стабильности Евросоюза, источником высокоразвитой социальной сферы и инфраструктуры, комфорта городов и сел, состоятельности людей, в конце концов, обороноспособности и безопасности стран Европы.

Сейчас в Европе функционирует более 4000 тысяч горнолыжных курортов, 120 тысяч (!) км горнолыжных трасс и 25 тысяч подъемников. В отрасли созданы миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Благодаря развитию горнолыжных курортов целые регионы из депрессивных и бедных становятся самыми богатыми в своих странах.

Не будем сравнивать Украину с Австрией, Лихтенштейном или Андоррой, где горнолыжный туризм дает более 10% ВВП стран или отдельных территорий. Но если сравнивать Украину с соразмерной по количеству населения, площадью гор и общей территорией Францией, то понимаем, что потенциал Украины в развитии горнолыжных курортов огромен.

Несколько чисел: во Франции есть 250 горнолыжных курортов (в Украине их 5), ежегодно посещающих 30 миллионов туристов (украинские курорты в лучшее довоенное время – до 1 миллиона), во Франции функционируют 3000 подъемников и 11.000 километров горнолыжных 30 подъемников и 150 километров трасс). А еще в сфере горнолыжного туризма Франции создано около миллиона высокооплачиваемых рабочих мест. То есть отрасль горнолыжного туризма в Украине по имеющемуся потенциалу – это лишь 1-2% горнолыжной отрасли Франции.

Понимая все это, развивать горнолыжный туризм стремятся горные общины, пгт Ясиня села Черная Тиса, Усть-Черная и Лопухов на Закарпатье.

Однако движение это сложное. Общины получили яростное сопротивление от странного симбиоза местных пилорамщиков и «профессиональных» эко-активистов. Пикантной деталью стало также участие в «движении сопротивления» развитию горнолыжного туризма в Карпатах. «Longo Mai» француза Ореста дель Соль, проживающего 20 лет в Украине, о чем есть информация в интернете.

ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Еще в 2017 году распоряжением председателей Тячевской и Раховской райгосадминистраций был утвержден Детальный план территории туристско-рекреационного комплекса «Свидовець» на территории соответствующих горных общин.

Действующее украинское законодательство определяет, что только местные общины могут являться заказчиками соответствующей градостроительной документации курортов. Инвесторы только после утверждения градостроительной и земельной документации на конкурентной основе могут принять участие в конкурсе на реалицию инвестиционного проекта.

Подробный план территорий ТРК «Свидовець» прошел все необходимые процедуры в соответствии с законодательством Украины, в том числе и общественные слушания в населенных пунктах, где и планируется развитие курорта.

Однако почти через полгода после утверждения градостроительной документации началась кампания против развития курота в СМИ и социальных сетях. Тогда же в Закарпатский окружной админсуд был подан иск в райгосадминистрации Раховского и Тячевского районов относительно якобы незаконности утверждения детального плана территорий. Авторами иска были трое «пилорамщиков», жителей Лопухова (села Усть-Чернянского поселкового совета Тячевского района): Фабриций Василий Васильевич, Сойма Михаил Михайлович и Павлюк Валерий Иосифович.

Интересно, что их интересы в суде представляла автор известного печального «мема», - цитаты, которая уже стала «крылатой»: «Мы защищаем природу, мы не защищаем людей, потому что люди обычно вредят природе». Эта цитата юриста и эко-активистки Софии Шутяк, которую она произнесла на круглом столе в Минэкологии по вопросу «Свидовца» еще в 2019-м году, подтверждает, что при всем уважении к эко-активистам (это без шуток), предоставлять им эксклюзивное и определяющее право на вердикты по развитию территорий было бы сомнительным концептом.

Потому что их видение идет в разрез не только с моралью, но даже с Конституцией Украины, в частности, ее 3-й статьей: «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства».

Если бы некоторые эко-активисты все же упомянули и о людях, то увидели бы, что более 60% трудоспособного населения Раховского района уже выехали на заработки за границу. Люди в горных общинах без развития туризма не имеют ни работы, ни перспектив.

Показательно выступление старосты села Лопухова Елены Костяк на недавнем Круглом столе в Ясинях с участием ученых, занимающихся изучением влияния на окружающую среду проектируемого курорта: «Как мама 11-классника и учительница в сельской школе, я общаюсь с выпускниками школы. Я общаюсь с ними как со взрослыми… Большинство выпускников нашей школы уже выработали загранпаспорта и сразу после последнего звонка планируют ехать за границу работать. Очень много молодежи уехало. Работы нет, перспектив никаких для них нет…»

В недавнем открытом письме закарпатские общины обращаются к общественности, органам власти и СМИ: «Мы представляем горные регионы Украинских Карпат. В нашем крае нет производств. У нас суровый климат. У нас нет плодородных земель, где можно заниматься сельским хозяйством. У нас нет работы для людей, наши бюджеты недостаточны для социального развития, плохо развита социальная сфера, дороги, медицина, учреждения культуры, образования. Кто-то стремится не допустить развития нашего края. Наше стремление использовать сильные стороны наших общин – туристический потенциал, столкнулось с подлым лжецом, искажением информации, извращением фактов, манипуляциями и образами нашей власти и наших людей».

Можем только догадываться, почему эко-активисты все свои усилия направляют на курорт Свидовец, который по сравнению с площадями ежегодных сплошных вырубок карпатских лесов занимает мизерную территорию. Ведь через десять лет развития курортом будет освоено лишь 1400 гектаров. За то же время, если вырубки лесов заготовителями древесины продлятся нынешними темпами, будет сплошь вырублено 75 тысяч гектаров лесов (и это без учета других видов вырубок!), то есть это площадь 50 таких курортов!

Иск пилорамщиков против «Свидовца» уже 5 лет кругами ходит между судами, от Закарпатья в Киев – в Верховный Суд Украины.

Поскольку бесконечным такой процесс быть не может и пора определяться все ближе, эко-активисты в последние месяцы развернули бурную деятельность.

За последнее время эко-активисты использовали последние эмоциональные патроны:

Организовали Петицию к Президенту с требованием запретить развитие курорта «Свидовець», В который раз именно там, где местные общины разработали детальный план территорий под курорт «Свидовец», инициировали создание очередных заповедных зон.

Вся деятельность «экологов» подкреплена гиперактивностью в соцсетях и СМИ.

Петицию Президент переадресовал Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с предложением «проработать с привлечением заинтересованных местных органов исполнительной власти поднятые в электронной петиции вопросы и принять соответствующие меры реагирования» и сообщить автору петиции о результатах.

В тот же день, когда была создана петиция, 28 марта 2023 года, руководители экологических общественных организаций «Дунайско-Карпатская программа», «Экология-Право-Человек», «Всемирный фонд природы Украины» обратились в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины ходатайством о создании ландшафтного заказника общегосударственного значения «Свободный Свидовец».

И хотя заказник, как низшая категория природно-заповедных объектов, по сравнению с заповедниками, разрешает хозяйственную деятельность с соблюдением общих требований к охране окружающей природной среды, инициаторы создания особенно прописывают в своем обращении «запрет на создание горнолыжных трасс» и строительство.

Горные общины, не обладающие медийным и финансовым ресурсом, аналогичным ресурсам эко-активистов, подошли к делу менее эмоционально, однако более профессионально, - они организовали представительский круглый стол с участием команды из 20 ведущих ученых, уже пятый год занимающихся подготовкой основательного научного документа «Отчет Оценки влияния на окружающую среду проекта ТРК «Свидовець».

«Никаких нарушений для окружающей среды, таких по интенсивности и по времени действия, которые делали бы невозможным реализацию проекта курорта «Свидовець», нет», - таков был вывод круглого стола после заслушания докладов нуковцев-специалистов в сферах состояния вод и почв, лесоводов и специалистов вопросов биоразнообразия: ихтиологов, специалистов по животному миру Карпат, исследователей территорий «Изумрудной сети» и других.

К слову, эко-активисты приглашения на профессиональную дискуссию почему-то проигнорировали. Очевидно, что профессиональная дискуссия и научные аргументы им менее интересны, чем хайп наружу.

Относительно обращения эко-активистов о создании ландшафтного заказника «Свободный Свидовец» , Ясинянский, Усть-Чернянский и Великобычковский поселковые советы на своих сессиях, единогласными решениями отвергли такую идею, отказав в ее согласовании.

В обращении к органам государственной власти Ясинянский поселковый совет отмечает: «Поданную инициативу создания ландшафтного заказника общегосударственного значения «Свободный Свидовец» на территории Ясинянского поселкового совета расцениваем как очередную попытку загнать нашу общину в «резервацию», окруженную окружными объектами природо-заповеди. отрезанную от возможности должного социально-экономического развития».

Раховский и Тячевский районы Закарпатья уже сейчас являются рекордсменами по проценту заповедных территорий (23% от общей площади районов). Европейский опыт говорит, что более 20% заповедных территорий приводит к депрессивности общин и регионов.

АНАЛОГИИ И ИТОГО

Для понимания о «масштабах» проблем…

Если в вашей квартире есть гостиная, скажем, площадью 5х6 метров (30 квадратных метров), которую мы будем пропорционально считать всеми лесами Украинских Карпат, то горнолыжный курорт «Свидовец» ежегодно будет осваивать «территорию» всего 3х5 сантиметров (меньше площади спичек). за 10 лет своего развития будет окончательная площадь 10х15 сантиметров (это площадь меньше площади вашего мобильного телефона!). Но эти «сантиметры» обеспечат людям работу, состоятельность и уверенность, десяткам общин – комфорт и процветание, а государству… Простая арифметика свидетельствует, что потенциальные 1-2 миллиона туристов из-за границы каждый год на нашем горнолыжном курорте привезут в Украину более 2 миллиардов долларов. То есть государству – значительное усиление бюджетов, платежного баланса и финансовой стабильности.

А из 30 квадратных метров общей площади «за пределами» курорта остается 29,985 квадратных метров для свободной жизни «жуков и саламандр».

А еще «Свидовець» даст Украине шанс на проведение Зимней Олимпиады. Только в Свидовце в Украине можно построить олимпийские трассы для скоростного спуска и огромного слалома с нужным перепадом высот в 1000 метров. Почему-то думается, что после нашей победы Зимняя Олимпиада в Карпатах становится реальнее, она может стать одним из элементов благодарности мира за наше сопротивление злу… Будем ли мы готовы к будущему после победы – решается сейчас в том числе и в «Свидовце».

Но проблема в том, что узкие специалисты в своей эмоционально благодарной борьбе «жуков-саламандр» не видят ни людей, ни общины, ни Украины, ее национальных интересов и глобальных реалий.

Абсолютное большинство эко-активистов искренни в своем непонимании всего комплекса вопросов, судьбу которых они пытаются единолично решать.

Должны ли узкие специалисты (даже если эти специалисты – эко-активисты) иметь решающее слово по реализации проектов, нуждающихся в комплексном и широком видении и учитывать интересы государства в целом, горных общин и их жителей?

Нет. Их голос должен быть услышан, их адекватные идеи по минимизации влияния на окружающую среду при реализации важных для государства проектов должны быть учтены.

Так же, как должен быть услышан и учтен опыт и голос ученых, горных общин, жителей депрессивных горных сел и всех тех, кто защищает право на независимость. Только так мы сможем нравственное лидерство нашего народа трансформировать в экономическое лидерство страны!

Фото: ua.depositphotos.com