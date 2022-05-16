Курс на победу: как Meest China возобновили поставки из Китая

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей возвращаться в привычный режим и запускать украинскую экономику. Несмотря на опасность, общество объединилось, чтобы защищать Украину на всех фронтах, в том числе и на экономическом. Вместе со всеми курс на победу взяла компания Meest China, возобновившая доставки из Китая для содействия украинской экономике и активной помощи ВСУ

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С начала войны миллионы украинцев потеряли не только работу, но и свои дома и стали беженцами. Десятки тысяч бизнесов, предприятий утрачены навсегда или остановлены на неопределенный срок. И даже в такое нелегкое для Украины время многие предприниматели, компании продолжают и возобновляют свою работу.

Доставка от людей к людям

Компания Meest China первая возобновила доставку из Китая , которая была приостановлена с начала войны.

Главной целью компании стало продолжать доставлять товары из Китая быстро и безопасно, сохранить рабочие места и не дать врагу ни на копейку обогатиться на нашем труде. Было принято решение немедленно остановить транзит через россию и Беларусь, начать быстро перенастраивать логистику и расширять список стран для доставки в Украину, Узбекистан, Польшу, Германию, Словакию, Румынию и Венгрию.

Таким образом, компания поставила для себя новый вектор к победе - обеспечить оперативную доставку товаров первой необходимости, которые на сегодняшний день невозможно найти в Украине из-за прекращения работы магазинов. К их числу относятся товары для восстановления страны, которые жизненно необходимы уже сегодня.

“ Война – это борьба экономик, в том числе, мы стараемся свою экономику продержать всеми силами, которые мы имеем. С такими командами, как говорится, готов идти и в огонь, и в воду! Слава Украине!” – прокомментировал в своем сообщении в Facebook совладелец Meest China Вячеслав Лысенко.

Курс в помощь фронту

Кроме активации бизнес-процессов, Вячеслав Лысенко сотрудничает и помогает армии с первых дней войны. Объединившись с единомышленниками крупных бизнесов, на фронт уже передано несколько партий автомобилей для героев-защитников.

Уже сегодня эти пикапы поедут на передовую мстить врагам за Бучу, Гостомель и Ирпень. Мстить за те зверства, от которых ужаснулся весь мир. От себя лично, от бизнеса делаем свою работу, чтобы наши герои могли делать свою» , - отметил Вячеслав .

Сегодня экономика Украины должна работать, ведь без нее украинцы не смогут создать надежный тыл для армии, ежедневно отражающей вражеские атаки и защищающей страну ценой собственной жизни. Поэтому поддержка бизнеса, его быстрая адаптация к новым реалиям жизни несут невероятную значимость и важность победы Украины в этой войне.

СПРАВКА :

Meest China – дочерняя компания холдинга Meest, расположенная в Китае, специализация которой – доставлять товары из Китая в формате беспошлинных посылок для личного использования, а также коммерческих грузов для бизнес-клиентов. Meest China является однозначным лидером в доставке из Китая в Украину. Компания осуществляет доставку авиа, а также морем.