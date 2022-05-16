Курс на перемогу: як Meest China відновили поставки з Китаю

На початку квітня Президент України Володимир Зеленський закликав підприємців повертатися у звичний режим та запускати українську економіку. Попри небезпеку суспільство об’єдналося, щоб боронити Україну на всіх фронтах, в тому числі й на економічному. Разом з усіма курс на перемогу взяла компанія Meest China, яка відновила доставки з Китаю задля сприяння українській економіці та активній допомозі ЗСУ

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З початку війни мільйони українців втратили не лише роботу, а й свої домівки та вимушено стали біженцями. Десятки тисяч бізнесів, підприємств втрачені назавжди або зупинені на невизначений термін. Та навіть в такий нелегкий для України час багато підприємців, компаній продовжують та відновлюють свою роботу.

Доставка від людей до людей

Компанія Meest China перша відновила доставку з Китаю , яка була призупинена з початку війни.

Головною метою компанії стало продовжувати доставляти товари з Китаю швидко та безпечно, зберегти робочі місця й не дати ворогові ні на копійку збагатитися на нашій праці. Було прийнято рішення негайно зупинити транзит через росію та Білорусь, почати швидко переналаштовувати логістику та розширювати список країн для доставки в Україну, Узбекистан, Польшу, Німеччину, Словаччину, Румунію та Угорщину.

Таким чином компанія поставила для себе новий вектор до перемоги - забезпечити оперативну доставку товарів першої необхідності, які на сьогоднішній день неможливо знайти в Україні через припинення роботи магазинів. До їх числа також відносяться товари для відновлення країни, які життєво необхідні вже сьогодні.

“Війна – це боротьба економік, у тому числі, ми намагаємося свою економіку протримати всіма силами, які маємо. З такими командами, як то кажуть, готовий йти і у вогонь, і у воду! Слава Україні! Разом до перемоги!” - прокоментував у своєму дописі в Facebook співвласник Meest China В’ячеслав Лисенко.

Курс на допомогу фронту

Окрім активації бізнес-процесів, В’ячеслав Лисенко співпрацює та допомагає армії з перших днів війни. Об'єднавшись з однодумцями великих бізнесів, на фронт вже передано кілька партій авто для героїв-захисників.

“Вже сьогодні ці пікапи поїдуть на передову мстити ворогам за Бучу, Гостомель та Ірпінь. Мститися за ті звірства, від яких жахнувся весь світ. Від себе особисто, від бізнесу робимо свою роботу, щоби наші герої могли робити свою” - відмітив В’ячеслав.

Сьогодні економіка України повинна працювати, адже без неї українці не зможуть створити надійний тил для армії, яка щодня відбиває ворожі атаки та захищає країну ціною власного життя. Тож підтримка бізнесу, його швидка адаптація до нових реалій життя несуть неймовірну значущість та важливість для перемоги України у цій війні.

ДОВІДКА:

Meest China – дочірня компанія холдингу Meest, розташована в Китаї, спеціалізація якої – доставляти товари з Китаю у форматі безмитних посилок для особистого користування, а також комерційних вантажів для бізнес-клієнтів. Meest China є однозначним лідером у доставці з Китаю до України. Компанія здійснює доставку авіа, а також морем.