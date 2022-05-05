Лабораторный фронт: как сеть CSD обеспечивает проведение более полутора тысяч анализов во время войны

В первые дни войны в результате вражеских бомбардировок были полностью уничтожены несколько лабораторных офисов Медицинской лаборатории CSD в Киевской области и Чернигове. При этом лабораторный комплекс CSD, обеспечивавший проведение более 1500 анализов и исследований разной степени сложности, оказался почти на линии огня.

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Сеть небезразличных

Из-за сложностей с логистикой и для безопасности своих работников компания была вынуждена временно прекратить деятельность сети своих отделений. Всех клиентов CSD проинформировали, что при первой же возможности работа компании возобновится. По словам генерального директора Медицинской лаборатории CSD Александра Дудина, сложившаяся после 24 февраля ситуация заставила руководство диагностической сети заботиться в первую очередь о безопасности сотрудников и их семей, а не о бизнесе.

"Конечно, мы сразу бросили все силы, чтобы защитить нашу команду. Оставаясь постоянно на связи, мы помогали с эвакуацией, делились полезной информацией и узнавали состояние каждого нашего работника. Ведь для нас самая большая ценность — это наши специалисты. И мы сделали все возможное, чтобы защитить их", — отмечает гендиректор CSD.

Ради жизни

В подобной ситуации оказались многие предприятия по всей Украине. Но остановка работы медицинских учреждений — это удар не только по экономике страны, но и по сфере общественного здоровья. От профессиональной и точной лабораторной диагностики зависит качество жизни и здоровье каждого украинца.

Новым девизом Медицинской лаборатории CSD стал лозунг "Работаем ради жизни"

CSD уже более 12 лет является лидером по проведению патоморфологических исследований в Восточной Европе. По результатам прошлого года каждый третий онкологический диагноз в Украине ставят в Медицинской лаборатории CSD. На основе исследований, проводимых CSD, врачи подбирают наиболее эффективное персонализированное лечение для каждого онкобольного. Закрытие лаборатории стоило бы жизни украинцам, которые во время войны вынуждены бороться не только с оккупантами, но и с тяжелыми заболеваниями. Именно поэтому новым девизом Медицинской лаборатории CSD стал лозунг "Работаем ради жизни".

CSD уже более 12 лет является лидером по проведению патоморфологических исследований в Восточной Европе.

После первой волны паники медицинские работники команды CSD пошли работать в центры переливания крови, большинство офисных сотрудников стали волонтерами — помогали вынужденным переселенцам, а некоторые вступили в ряды Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны.

Большая часть из 76 лабораторных офисов сети CSD уже возобновила стабильную работу. Два лабораторных комплекса в Киеве и Львове обеспечивают проведение более 1500 анализов и исследований для всех украинцев

Кроме того, сотрудники компании собирают средства на нужды ВСУ. Сама же компания, кроме значительных средств, перечисленных на нужды армии, предоставляет защитникам специализированное оборудование: тепловизоры, прицелы ночного видения, коллиматорные прицелы и рации.

Фокусное расстояние

Для восстановления стабильной и бесперебойной работы часть медицинской команды и оборудования из зоны боевых действий вывезли во Львов. Продолжает работать лабораторный комплекс в столице. По словам Александра Дудина, на западе страны компания обустроила второй лабораторный узел, по сути создала вторую лабораторию. В настоящее время лабораторная сеть CSD насчитывает более 70 лабораторных офисов и пунктов приема биоматериала по всей Украине, из которых почти 40 возобновили свою работу.

На западе страны компания обустроила второй лабораторный узел

Возвращение к привычной работе Медицинской лаборатории CSD началось тогда, когда в компании убедились в безопасности каждого своего работника. Также необходимо было обеспечить проведение важнейших лабораторных исследований. Не проходило и дня, чтобы в лабораторию не обращались врачи и клиенты с запросами о различных исследованиях по гистологии, иммуногистохимии, молекулярному профилированию, иммунологии, микробиологии и т. д.

"Для компании самая большая ценность — это ее команда. И мы сделали все возможное, чтобы защитить ее" Александр Дудин генеральный директор Медицинской лаборатории CSD

"Моим большим вдохновением и гордостью стало то, что наши специалисты, оказавшись в безопасном месте, не позволили себе ни минуты отдыха, чтобы оправиться от пережитого в Киеве. Они сразу приступили к работе, чтобы наши клиенты смогли как можно быстрее получить жизненно важные результаты исследований", — продолжает Александр Дудин.

Мобильность и удобство

За последний месяц компании удалось наладить работу большинства лабораторных офисов по всей Украине. В Одессе, Хмельницком, Киеве и многих других городах возобновлена ​​услуга "Мобильная медсестра", благодаря чему клиенты могут сдавать анализы в любом удобном для них месте. В настоящее время CSD уже проводит около 1500 лабораторных анализов и исследований.

Заботясь о здоровье украинских военных, Медицинская лаборатория CSD предлагает для них 100%-ю скидку на общеклинические исследования. Представители Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны, Нацгвардии и ГСЧС могут бесплатно сдавать анализы в любом лабораторном офисе CSD по всей Украине.

В этой войне CSD выбрала #лабораторный фронт и ведет борьбу за здоровое будущее украинцев

"За время войны мы даже стали называть лабораторию и работу лабораторным фронтом. Пока ВСУ борются с врагом, наша команда помогает украинцам в борьбе за здоровое будущее. И мы также не имеем права проиграть ни одно сражение, ведь человеческая жизнь — самая большая ценность", — добавляет Александр Дудин.