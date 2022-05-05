Лабораторний фронт: як мережа CSD забезпечує проведення більш ніж півтори тисячі аналізів під час війни

У перші дні війни внаслідок ворожих бомбардувань були повністю знищені декілька лабораторних офісів Медичної лабораторії CSD у Київській області та Чернігові. При цьому лабораторний комплекс CSD, який забезпечував проведення більш ніж 1500 аналізів та досліджень різного ступеня складності, опинився майже на лінії вогню.

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Мережа небайдужих

Через труднощі з логістикою та заради безпеки своїх працівників компанія була змушена тимчасово припинити діяльність мережі своїх відділень. Усіх клієнтів CSD поінформували, що за першої ж нагоди робота компанії відновиться. За словами генерального директора Медичної лабораторії CSD Олександра Дудіна, ситуація, яка склалася після 24 лютого, змусила керівництво діагностичної мережі турбуватися насамперед про безпеку співробітників та їхніх родин, а не про бізнес.

"Звичайно, ми одразу кинули всі сили на те, щоб захистити нашу команду. Залишаючись постійно на зв’язку, ми допомагали з евакуацією, ділилися корисною інформацією та дізнавалися про стан кожного нашого працівника. Адже для нас найбільша цінність — це наші спеціалісти. І ми зробили все можливе, аби їх захистити", — наголошує гендиректор CSD.

Заради життя

У схожій ситуації опинилося багато підприємств по всій Україні. Але зупинка роботи медичних закладів — це удар не лише по економіці країни, але і по сфері суспільного здоров’я. Саме від професійної та точної лабораторної діагностики залежить якість життя та здоров’я кожного українця.

Новим девізом Медичної лабораторії CSD стало гасло "Працюємо заради життя"

CSD уже понад 12 років залишається лідером з проведення патоморфологічних досліджень у Східній Європі. За результатами минулого року кожен третій онкологічний діагноз в Україні визначають у Медичній лабораторії CSD. На основі досліджень, які проводить CSD, лікарі підбирають найефективніше персоналізоване лікування для кожного онкохворого. Припинення роботи лабораторії могло би вартувати життя українцям, які під час війни змушені боротися не тільки з окупантами, але й з важкими захворюваннями. Саме тому новим девізом Медичної лабораторії CSD стало гасло "Працюємо заради життя".

CSD уже понад 12 років залишається лідером з проведення патоморфологічних досліджень у Східній Європі

Після першої хвилі паніки медичні працівники команди CSD пішли працювати у центри переливання крові, більшість офісних співробітників стала волонтерами — допомагали вимушеним переселенцям, а деякі пішли до лав Збройних Сил України та до територіальної оборони.

Більша частина з 76 лабораторних офісів мережі CSD вже відновила стабільну роботу. Два лабораторні комплекси у Києві та Львові забезпечують проведення понад 1500 аналізів та досліджень для всіх українців

Окрім того, співробітники компанії збирають кошти на потреби ЗСУ. Сама ж компанія окрім значних коштів, перерахованих на потреби армії, надає оборонцям спеціалізоване обладнання: тепловізори, приціли нічного бачення, коліматорні приціли та рації.

Фокусна відстань

Для відновлення стабільної та безперебійної роботи частину медичної команди та обладнання із зони бойових дій вивезли до Львова. Продовжує працювати лабораторний комплекс у столиці. За словами Олександра Дудіна, на заході країни компанія облаштувала другий лабораторний вузол, по суті створила другу лабораторію. Нині лабораторна мережа CSD налічує більш ніж 70 лабораторних офісів та пунктів приймання біоматеріалу по всій Україні, з яких майже 40 відновили свою роботу.

На заході країни компанія облаштувала другий лабораторний вузол

Повернення до звичної роботи Медичної лабораторії CSD почалося тоді, коли у компанії впевнилися у безпеці кожного свого працівника. Також потрібно було забезпечити проведення найважливіших лабораторних досліджень. Не минало й дня, щоб до лабораторії не зверталися лікарі та клієнти із запитами про різноманітні дослідження з гістології, імуногістохімії, молекулярного профілювання, імунології, мікробіології тощо.

"Для компанії найбільша цінність — це її команда. І ми зробили все можливе, щоб її захистити" Олександр Дудін генеральний директор Медичної лабораторії CSD





"Моїм великим натхненням та гордістю було те, що наші спеціалісти, опинившись у безпечному місці, не дозволили собі жодної хвилини відпочинку, щоб оговтатися від того жаху, що пережили у Києві. Вони одразу стали до роботи, аби наші клієнти змогли якнайшвидше отримати життєво важливі результати досліджень", — продовжує розповідь Олександр Дудін.

Мобільність та зручність

За останній місяць компанії вдалося налагодити роботу більшості лабораторних офісів по всій Україні. В Одесі, Хмельницьку, Києві та багатьох інших містах відновлено послугу "Мобільна медсестра", завдяки чому клієнти можуть здавати аналізи у будь-якому зручному для них місці. Натепер CSD уже проводить майже 1500 лабораторних аналізів та досліджень.

Піклуючись про здоров’я українських військових, Медична лабораторія CSD запровадила для них 100%-ву знижку на загальноклінічні дослідження. Представники Збройних Сил України, територіальної оборони, Нацгвардії та ДСНС можуть безкоштовно здавати аналізи у будь-якому лабораторному офісі CSD по всій Україні.

У цій війні CSD обрала #лабораторнийфронт та веде боротьбу за здорове майбутнє українців

"За час війни ми навіть почали називати лабораторію та нашу роботу лабораторним фронтом. Поки ЗСУ ведуть бої з ворогом, наша команда допомагає українцям у боротьбі за здорове майбутнє. І ми також не маємо права програти жодну битву, адже людське життя — найбільша цінність", — додає Олександр Дудін.