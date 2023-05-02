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Ламборгини за неуплаченные налоги. СМИ рассказали, как дистрибьюторы сигарет греют руки на мутных схемах
Представители правящего монобольшинства ВР выражают недовольство тем, как многие отечественные компании более чем за год полномасштабной войны с помощью всевозможных теневых схем пытаются скрыть свои реальные доходы для того, чтобы максимально минимизировать налоговые отчисления в госказну.
Об этом пишет издание "Телеграф" в публикации "Мясо вместо сигарет и скрытые колеса: как дистрибьюторы-монополисты "нагреваются" в военное время"
В пятницу, 28 апреля, послы стран Большой семерки (G7) встретились с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, который на Банковой считается идеологом проекта радикальной реформы налогообложения. Судя по контексту сообщений дипломатов по итогам рандева в Twitter, идея Киева о снижении налогов странам G7 не нравится.
"Обсудили возможную налоговую реформу и ее влияние на доходы, конкурентоспособность и коррупцию. Послы G7 отметили важность постоянного сотрудничества с МВФ", — отмечается в сообщении японского председательства в Группе поддержки послов G7 в Киеве.
Как пишет "Телеграф", для понимания ситуации следует отметить, что в меморандуме между отечественным правительством и Международным валютным фондом речь не идет о возможности снижения налогов. Напротив — по требованию МВФ с 1 июля будут отменены многие ранее введенные налоговые льготы. При этом профильный комитет Верховной Рады Украины недавно рекомендовал принять пакет законопроектов о налоговых и таможенных льготах во время военного положения. И, с учетом того, что комитет включил зеленый свет, документы, скорее всего, будут поддержаны в ближайшее время. Вместе с тем, при неформальном общении в том числе представители правящего монобольшинства ВР выражают недовольство тем, как многие отечественные компании более чем за год полномасштабной войны с помощью всевозможных теневых схем пытаются скрыть свои реальные доходы для того, чтобы максимально минимизировать налоговые отчисления в госказну.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В публикации "Телеграфа" говорится, что в этом контексте в парламентских кулуарах активно обсуждается скандальная история с компанией "Тедис Украина", которая является крупнейшим дистрибьютором табачных изделий в Украине. Недавно, напомним, высшему руководству этой фирмы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о подозрении в неуплате налогов. В частности, по данным следствия, компания оформила документально продажу табачных изделий в адрес трех предприятий с признаками фиктивности. Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн. Однако в сообщении БЭБ говорится, что на самом деле никакой продажи табачных изделий не было.
"В дальнейшем в налоговой отчетности была отражена реализация других товаров-мясной продукции и топлива", — отмечается в сообщении БЭБ.
В результате такой нехитрой схемы "Тедис", по версии правоохранителей, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и акцизного налога более чем на 270 миллионов гривен.
Понятно, что в измерении общегосударственного бюджета, эта сумма есть не то чтобы совсем каплей в море, но и не спасительным финансовым кругом. В то же время, здесь есть и моральная сторона медали, а суть ее заключается в том, что ежемесячные обороты "Тедис Украина" исчисляются миллиардами гривен. Кстати, в военном 2022-м выручка "Тедис Украина" составила 65 млрд грн, что на 7,4% больше, чем до старта путинской "спецоперации".
Очевидно, что, учитывая это, когда рядовые граждане ежедневно донатят свои тяжело заработанные деньги на ВСУ, опускаться в мутные схемы с неуплатой налогов, мягко говоря, не комильфо. Однако в вышеупомянутой компании, которая, кстати, расцвела пышным цветом сигаретно-дистрибьюторского монополизма при беглом президенте Януковиче, судя по всему, придерживаются другой точки зрения.
Более того, как пишет "Телеграф", там возмущаются "наездами" БЭБ и, отмечая, что все обвинения по уклонению в уплате налогов необоснованны, заявляют о намерении доказывать свою правоту в судебном порядке. Время и документальные доводы сторон, безусловно, расставят все точки над "i" в этой истории, однако суть в том, что она может быть и не единственной.
Издание пишет, что на днях тематические автосайты рассказали о том, что в Киеве 25 января текущего года на какое-то физическое лицо, проживающее в селе Солдатское Николаевской области, был зарегистрирован тюнингованный Lamborghini Urus 2021 выпуска стоимостью более $500 тысяч. Из открытых источников можно узнать, что получателем автомобиля на границе является ООО Тедис-Украина. Очень примечательно, что регион, куда сначала въехали vip-колеса, – это Одесская область. Именно здесь, в "жемчужине у моря" официально зарегистрирован бизнесмен Борис Кауфман, владеющий 49,9% акций "Тедис Украина". Таким образом, можно предположить, что именно для него и завозился этот Lamborghini Urus, который впоследствии оказался в собственности жителя крошечного села на Николаевщине.
Как отмечает "Телеграф", здесь не нужно быть большим детективом, чтобы понимать: дело явно пахнет попыткой скрыть приобретение дорогой "игрушки" и избежать ее появления в официальной декларации. Кстати, не далее, как в декабре 2022-го, упомянутый Кауфман арестовывался Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Ему "шьют" создание преступной организации в Одессе.
Следствие продолжается, подозреваемый сразу вышел, уплатив многомиллионный залог, однако с учетом этого уголовного факта неуплата налогов в государственный бюджет от сигаретно-дистрибьюторской деятельности является детским лепетом. Однако с другой стороны, опять же, когда Украина для достижения победы над рашистами взимает со мира по нитке разнообразное вооружение и средства, необходимые для его закупки, скрывать доходы, чтобы не платить налоги в госбюджет, мало того, что незаконно, и как-то " не по понятиям"…