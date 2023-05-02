Ламборгіні за несплачені податки. ЗМІ розповіли, як дистрибʼютори цигарок гріють руки на каламутних схемах

Представники правлячої монобільшості ВР висловлюють невдоволення тим, як багато вітчизняних компаній більше ніж за рік повномасштабної війни за допомогою всіляких тіньових схем намагаються приховати свої реальні доходи для того, щоб максимально мінімізувати податкові відрахування до держскарбниці. Про це пише видання “Телеграф” у публікації "М'ясо замість цигарок та приховані колеса: як дистриб'ютори-монополісти "нагріваються" у воєнний час"

У п'ятницю, 28 квітня, посли країн "Великої сімки" (G7) зустрілися із заступником глави Офісу президента Ростиславом Шурмою, який на Банковій вважається ідеологом проекту радикальної реформи оподаткування. Судячи з контексту повідомлень дипломатів за підсумками рандеву у Twitter, ідея Києва щодо зниження податків країнам G7 не подобається.

"Обговорили можливу податкову реформу та її вплив на доходи, конкурентоспроможність та корупцію. Посли G7 наголосили на важливості постійної співпраці з МВФ", — наголошується в повідомленні японського головування у Групі підтримки послів G7 у Києві.

Як пише "Телеграф", для розуміння ситуації слід зазначити, що у меморандумі між вітчизняним урядом та Міжнародним валютним фондом не йдеться про можливість зниження податків. Навпаки — на вимогу МВФ з 1 липня буде скасовано багато раніше введених податкових пільг. При цьому профільний комітет Верховної Ради України нещодавно рекомендував ухвалити пакет законопроектів щодо податкових та митних пільг під час воєнного стану. І, з урахуванням того, що комітет увімкнув зелене світло, документи, найімовірніше, будуть підтримані вже найближчим часом. Разом з тим, при неформальному спілкуванні в тому числі представники правлячої монобільшості ВР висловлюють невдоволення тим, як багато вітчизняних компаній більше ніж за рік повномасштабної війни за допомогою всіляких тіньових схем намагаються приховати свої реальні доходи для того, щоб максимально мінімізувати податкові відрахування до держскарбниці.

В публікації "Телеграфа" йдеться про те, що у цьому контексті у парламентських кулуарах активно обговорюється скандальна історія з компанією "Тедіс Україна", яка є найбільшим дистриб'ютором тютюнових виробів в Україні. Нещодавно, нагадаємо, вищому керівництву цієї фірми Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру у несплаті податків. Зокрема, за даними слідства, ця компанія оформила документально продаж тютюнових виробів на адресу трьох підприємств із ознаками фіктивності. Загальна вартість підакцизних товарів, що реалізуються, становить 1,17 млрд грн. Однак у повідомленні БЕБ сказано, що насправді жодного продажу тютюнових виробів не було.

"Надалі у податковій звітності було відображено реалізацію інших товарів-м'ясної продукції та палива", — наголошується в повідомленні БЕБ.

Внаслідок такої нехитрої схеми "Тедіс", за версією правоохоронців, навмисне ухилився від сплати податку на прибуток та акцизного податку на понад 270 мільйонів гривень.

Зрозуміло, що у вимірі загальнодержавного бюджету, ця сума є не те щоб зовсім краплею в морі, та й не рятівним фінансовим кругом. Водночас тут є й моральна сторона медалі, а суть її полягає в тому, що щомісячні обороти "Тедіс Україна" обчислюються мільярдами гривень. До речі, у військовому 2022-му виторг "Тедіс Україна" склав 65 млрд грн, що на 7,4% більше, ніж до старту путінської "спецоперації".

Очевидно, що з огляду на це, коли пересічні громадяни щодня донатять свої тяжко зароблені гроші на ЗСУ, опускатися до каламутних схем із несплатою податків, м'яко кажучи, не комільфо. Однак у вищезгаданій компанії, яка, до речі, розквітла пишним кольором сигаретно-дистриб'юторського монополізму за президента-втікача Януковича, зважаючи на все, дотримуються іншої точки зору.

Більше того, як пише "Телеграф", там обурюються "наїздами" БЕБ і, зазначаючи, що всі звинувачення щодо ухилення у сплаті податків є необґрунтованими, заявляють про намір доводити свою правоту в судовому порядку. Час і документальні доводи сторін, безумовно, розставлять усі крапки над "і" в цій історії, проте суть у тому, що вона може бути і не єдиною.

Видання пише, що днями тематичні автосайти розповіли про те, що в Києві 25 січня поточного року на якусь фізичну особу, яка проживає в селі Солдатське Миколаївської області, був зареєстрований тюнінгований Lamborghini Urus 2021 року випуску вартістю понад $500 тисяч. З відкритих джерел можна дізнатися, що одержувачем автомобіля на кордоні є ТОВ "Тедіс-Україна". Дуже примітно, що регіон, куди спочатку в'їхали vip-колеса — це Одеська область. Саме тут, у "перлині біля моря" офіційно зареєстрований бізнесмен Борис Кауфман, який володіє 49,9% акцій "Тедіс Україна". Таким чином, можна припустити, що саме для нього і завозився цей Lamborghini Urus, який згодом нібито опинився у власності мешканця крихітного села на Миколаївщині.

Як зазначає "Телеграф", тут не треба бути великим детективом, щоб розуміти: справа явно пахне спробою приховати придбання дорогої "іграшки" і уникнути її появи в офіційній декларації. До речі, не далі, як у грудні 2022-го, згаданий пан Кауфман заарештовувався Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Йому "шиють" створення злочинної організації в Одесі.

Слідство ще триває, підозрюваний одразу вийшов, сплативши багатомільйонну заставу, проте з урахуванням цього кримінального факту несплата податків до державного бюджету від сигаретно-дистриб'юторської діяльності є дитячим лепетом. Проте з іншого боку, знову ж таки, коли Україна задля досягнення перемоги над рашистами стягує зі світу по нитці різноманітне озброєння та кошти, необхідні для його закупівлі, приховувати прибутки, щоб не сплачувати податки до держбюджету, мало того, що незаконно, та якось "не за поняттями"…