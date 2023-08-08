Логистика во время войны: как в компании ZAMMLER возили грузы под пулями и ремонтировали машины для фронта

С начала полномасштабного вторжения группа логистических компаний ZAMMLER ни дня не останавливала работу. За это время бизнес пережил несколько кризисов, однако не только выстоял, но и активно помогал стране.

Компания обеспечивала весь комплекс логистики не только действующим клиентам, но и некоммерческим организациям – занималась доставкой гуманитарных грузов и начала проект по ремонту военных грузовиков для ВСУ. Подробно рассказываем о кейсе компании ZAMMLER в рамках проекта "Антихрупкость".

Как компания пережила прошлый год

Когда началась полномасштабная война, компания быстро адаптировалась к внезапным изменениям, хотя и понесла существенные потери. В первые часы после бомбардировок украинских городов совладелец компании Виктор Шевченко уже был в рядах ТРО (в настоящее время он офицер управления логистики штаба Командования Сил ТРО ВСУ, занимается логистикой Сил ТРО).

В марте прошлого года оборот ZAMMLER был на 70% меньше запланированного. Больше всего пострадали морские и авиаперевозки, однако удалось сохранить складские услуги и автомобильные перевозки, составляющие существенную часть бизнеса ZAMMLER.

Оборот со временем стабилизировался, но в определенный период компания имела значительное сокращение доходов. Пришлось приостановить внешние и внутренние инвестиции. Начали планировать краткосрочно: “Надо было реагировать на ситуацию быстро, а принимать стратегически важные решения – мгновенно. В бизнесе привыкли говорить об адаптивности компании в разрезе месяцев, а то и лет. У украинского бизнеса, и у нас в частности, этого времени не было - адаптироваться пришлось "на ходу", а планирование свести к считанным дням и часам", - вспоминает совладелец компании ZAMMLER Виктор Шевченко. Пострадал даже логотип бизнеса: буква Z стала символом российской агрессии, поэтому в компании сделали редизайн и подали иск против россии.

Полномасштабное вторжение изменило специфику товаров и скорректировало портфель клиентов – компания начала доставлять гуманитарные грузы, работать с международными благотворительными фондами, общественными организациями и органами государственной власти. Кардинально изменились и маршруты – в условиях отсутствия авиа и морского сообщения пришлось оперативно перестраивать привычные пути доставки – основной поток грузов переориентировали на автоперевозки.

Надо было реагировать на ситуацию быстро, а принимать стратегически важные решения – мгновенно. В бизнесе привыкли говорить об адаптивности компании в разрезе месяцев, а то и лет. Этого времени не было - адаптироваться пришлось "на ходу", а планирование свести к считанным дням и часам. Виктор Шевченко совладелец компании ZAMMLER

После первого шока от вторжения, логистические компании постиг топливный кризис. На работе существенно отразился период лимитов, когда один автомобиль заправлялся всего на сто литров, а на заправках были огромные очереди.

“Даже выстояв очередь ты не мог быть уверен, что получишь горючее. А что такое сто литров горючего для грузовика? Через 30 километров искать дозаправку. Если обычно на маршрут Киев-Львов закладываем 7-8 часов, то с очередями и поиском горючего это были 12-20 часов. Иногда на международных рейсах автомобили просто не могли доехать до границы”, – рассказывает совладелец ZAMMLER.

Повлиял на компанию также кризис с электроэнергией, поскольку заправочные комплексы и пункты пропуска без нее не работают. Водителям компании приходилось искать заправочные станции с генераторами и стоять в очередях на пунктах пропуска.

Первые недели полномасштабного вторжения, на автомобилях ZAMMLER окрашивают логотип – букву "Z"

Но на фоне колоссальных изменений и проблем в течение года логисты имели и хорошие новости – были внедрены крайне нужные для всей отрасли инициативы – например, транспортный и таможенный "безвиз". Была упрощена система выдачи лицензий для украинских перевозчиков, внедрена система "Шлях" и расширены некоторые пункты пропуска на границе.

Виктор Шевченко отмечает, что сегодня основная задача предпринимателей – работать: “ Мы все работаем в условиях, когда нужно физически выжить, еще и держать бизнес на плаву. Налоговые льготы, программы поддержки бизнеса, приемлемые кредитные ставки, помощь с привлечением инвестиций – все это поможет бизнесу держаться. А самая главная задача предпринимательства сегодня – платить налоги, держать экономику и ВСУ ”.

Как ZAMMLER помогает стране

Тяжелее всего компании было в первые месяцы полномасштабного вторжения, когда продолжалось наступление на Киев. Тогда, прежде всего, работали на оборону столицы и области.

"Были дни, когда мы фактически под пулями доставляли грузы, необходимые ВСУ", - вспоминает Виктор Шевченко. Это была вода, оружие, продукты питания и даже Starlink для Минцифры.

В марте 2022-го 90% автомобилей компании помогали армии и возили гуманитарную помощь. За первый месяц полномасштабного вторжения в ZAMMLER совершили более 120 внутренних и международных гуманитарных рейсов. Доставляли товары для военных, амуницию, еду, лекарства, одежду. Принимались за эти грузы бесплатно, просили компенсировать только бензин. Иногда подхватывали товары на обратном пути, чтобы машины не возвращались пустыми. Часть складских площадей и тогда, и сейчас отдают под гуманитарку.

"Постепенно возобновилась коммерческая работа, а доля волонтерских перевозок снизилась, поэтому мы просто перестали ее считать. Делаем все возможное, но не составляем отчеты по гуманитарке – просто беремся, когда можем быть полезны”, – говорит Виктор Шевченко.

Будучи в ТРО, совладелец ZAMMLER положил начало проекту "Тачка на ТРОкачку" по ремонту старых военных грузовиков из баз хранения ВСУ. Идея проекта родилась в конце прошлой весной.

Виктор Шевченко, совладелец ZAMMLER, ныне – офицер управления логистики штаба Командование Сил ТРО ВСУ

К тому времени начали формироваться новые батальоны и выходить на фронт. Военные должны были чем-то добираться, но грузовых машин не хватало. Скоро потребность стала еще острее. Тогда Виктор совместно с бизнесменом Романом Городечным, также пошедшим в ряды ВСУ, решили использовать старые военные машины, ведь отремонтировать дешевле, чем приобрести новое. Согласовав инициативу с командованием, предприниматели за свой счет восстановили семь подержанных машин и передали военным.

Меньше чем через три недели Силы ТРО получили ГАЗы разных категорий, грузовики и тягачи. Командование окончательно одобрило идею, поэтому предприниматели продолжили ремонт. Сейчас проект восстановления автомобилей для фронта развивается.

"Можно ждать, когда машины на базах хранения ВСУ превратятся в металлолом, а можно отремонтировать и отправить на нужды армии. Сейчас приобщаем к проекту меценатов, бизнес, СТО. Работают в проекте и механики ZAMMLER. Уже отремонтировали более 200 автомобилей, работа продолжается ”, – рассказывает Виктор Шевченко.

Кроме "Тачок", волонтерства и благотворительных перевозок, компания поддерживает сотрудников, которые пошли защищать страну: организуют внутренние коллективные сборы на необходимое, помогают с лечением, участвуют в закупках дорогостоящего оборудования, необходимого для победы.

Какие планы у бизнеса

Война научила компанию делать ставку на свои силы и на собственный транспорт. Так что даже в прошлом году у ZAMMLER закупили несколько грузовиков – в этом году планируют и дальше пополнять собственный автопарк. Кроме того, руководство компании начинает планирование на больший промежуток времени – до трех месяцев.

"В нынешних условиях это уже очень смело", - уверен Виктор Шевченко.

По его словам, теперь компания всегда имеет не только план "В", но и план "С".

“Раньше не было таких микроизменений, но сейчас они проходят каждую неделю, а то и быстрее. Иногда все может меняться мгновенно. Может быть минута между мгновением, когда ты отгружаешь товар на склад, и мгновением, когда ищешь новое помещение, потому что прилетел вражеский снаряд. Планирование остается важным. Быстро переориентироваться на запасной план можно только тогда, когда у тебя эти варианты готовы”, – говорит совладелец компании ZAMMLER.

В компании уверены, что, когда закончится война, смогут интегрировать этот опыт и в мирную жизнь.