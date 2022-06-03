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Лучшие легальные онлайн казино Украины.

Лучшие легальные онлайн казино Украины.
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Для начала давайте определимся с общими критериями, по которым мы составили рейтинг Топ-5 легальных   онлайн-казино Украины. Это шесть основных параметров.

Общий срок пребывания на игорном рынке

То, что все легальные Казино Украины получили лицензии КРАИЛ в 2021 году, не означает, что у них у всех одинаковый опыт работы в мире гемблинга, ведь есть казино с опытом работы по иностранной лицензии. А опыт в этом деле очень существенный фактор. Кроме того, если какой-то ресурс долгое время пользуется спросом у игроков, значит, он заслуживает доверия.

Отзывы игроков (история казино глазами клиентов)

Их можно прочесть на разных тематических сайтах. Отзывы дают представление о честности сервиса, надежности казино, регулярности выплат и возможных проблемах.

Качество мобильной версии

Для многих игроков важна возможность отвлечься на игру в любом месте, поэтому наличие мобильного приложения или адаптация казино под мобильную версию – это неоспоримый плюс. Например, ПМ казино – очень перспективный ресурс, но он требует от игрока иметь очень дорогие модели гаджетов (iPhone 6S или выше).

Разнообразие и качество предложений для игры

Чем больше слотов и азартных шоу – тем больше довольных клиентов, которые будут возвращаться снова и снова, чтобы проверить обновление контента. Особенно если это качественный продукт от лучших провайдеров игрового софта.

Скорость вывода средств

Скорость вывода выигрышей – отдельный пункт. В нем учитывается скорость обработки запросов, а также лимит по выплате в день/неделю/месяц.

Бонусная политика

Предоставление бонусов – это в некоторой степени свидетельство о доходных заведениях, ведь вряд ли неуспешный ресурс будет раздавать деньги и бесплатные спины.

А теперь непосредственно перейдем в рейтинг легальных украинских игровых онлайн-ресурсов.

№1 – Казино Париматч

Безусловным лидером рейтинга является игровой ресурс PariMatch (Париматч казино). Это единственное легальное казино Украины, имеющее украинскую лицензию на все виды азартного бизнеса – казино, букмекер, покерные залы. Рассмотрим ресурс Париматч более подробно.

История

Как букмекер, Париматч работает с 1994 года. В 2015 году оператор добавил раздел «Казино». За время работы букмекер и казино имеют безупречную репутацию – отрицательные отзывы обычно лишь от нерадивых игроков, которые сами нарушили правила игры, но предпочитают винить в своих бедах оператора. Стабильность и качество – главные кредо ресурса.

Ассортимент предложений для игры

В париматче казино более 2 000 слотов и аппаратов от лучших производителей игрового софта. В среднем RTP 94-97%, но есть немало автоматов с гарантированно выдачей 98+% и даже 99+%. Отдельно представленный покер-рум Покерматч казино, о котором подробнее можно узнать, перейдя по этой ссылке.

В разделе Лайв-казино около 100 игр и азартных шоу с живыми дилерами.

Многие предложения по играм с мгновенными выигрышами.

Букмекерская контора с линией по 30 видам спорта и выгодными коэффициентами не только в режиме предматча, но и по ставкам по ходу матча.

Бонусы

Приветственный бонус Pari Match – 150% на первый депозит в эквивалент 1500 USD (вейджер х30). Большое количество ежедневных промо-предложений и акций, а также кэшбек для активных игроков.

Мобильное казино

Очень удобны мобильная версия сайта Париматч, а также приложения для IOS и Android, которые по своему функционалу ни в чем не уступают официальному сайту.

Служба поддержки

Оперативная и профессиональная работа службы поддержки казино и букмекера Париматч. Оператор отвечает в чате не позднее чем через 5 минут в часы пик, а в ночное время почти мгновенно.

Выплаты

Обработка первого запроса на вывод PariMatch не более 24 часов, а в дальнейшем несколько минут.

№2 – Казино Pin-Up

На рынке гемблинга с 2010 года. 21.04.2021 казино получило лицензию КРАИЛ.

Данный ресурс привлекает:

  • Приветственный бонус новым игрокам – 250 фриспинов + до 10000 грн (вейджер х50).
  • Привлекательная общая программа поощрений активных игроков.
  • Очень много больших выигрышей.
  • Оперативные выплаты (до 1 часа, хотя первый вывод длится около 2 рабочих дней).
  • Средний показатель RTP слотов более 95% (многие аппараты имеют выигрыши более 98%).

№3 – Казино Slotoking

Ресурс имеет свою историю. До получения украинской лицензии 26.04.2021 казино успешно функционировало на просторах интернета от агентства по азартным играм правительства Кюрасао. Чем привлекает этот оператор:

  • Стартовый бонус – 150% на первый депозит +50 FS (вейджер х30).
  • Возможность застраховать свое первое пополнение на сумму до 500 грн (при проигрыше внесенного депозита сумма страховки возвращается на счет игрока с правом вывода).
  • Более 1500 игр в ассортименте от лучших провайдеров.
  • Пополнение счета не только с карт Visa, MasterCard, но через приложение Приват24.
  • Удобные приложения для iOS и Android.
  • Средняя скорость выплат до 1 часа.

№4 – Казино Joker

Еще один очень молодой ресурс. Казино Джокер было основано в 2020 году в Кюрасао, а в Украине легальный статус получили 12.05.2021.

Основные плюсы заведения:

  • Большая библиотека качественного игрового софта – более 5000 игр от 40 ведущих провайдеров.
  • До 1000 фриспинов на 10 разных слотов (вейджер х30).
  • До 200000 грн кэшбека каждое воскресенье – в зависимости от проигранных ставок 10%, 15% и 20% от проигрыша.
  • Фриспины и бонусные деньги по программе поощрения «Бонус+».
  • Есть мобильное приложение для гаджетов с платформой Android.
  • Лимиты на вывод: за сутки до 5000 Евро; до 10000 евро в воскресенье; до 20000 Евро в месяц (для Украины вполне привлекательны лимиты).

Единственный существенный недостаток казино – обработка запросов на вывод сумм от 500 Евро обычно длится до 7 рабочих дней.

№5 – Казино First

Почетное 5 место эксперты отдают онлайн-казино First. Это очень молодой игровой ресурс – он появился только в 2020 году. Сначала работал по лицензиям Великобритании и Кюрасао, а 26.02.2021 стал легальным в Украине. Опыта маловато, но ресурс решил взять шикарной промо-программой. Именно заманчивая бонусная политика вывела казино First в Топ-5. Вот только основные постоянные его бонусы:

  • Приветственный – 150 фриспинов и +150% от суммы первого депозита (вейджер играть х30).
  • Кэшбек до 15% еженедельно (вейджер х1).
  • Еженедельные фриспины члену VIP-клуба (вейджер х30).
  • В день рождения от 60 до 500 фриспинов (вейджер х1).

А еще есть регулярные конкурсы, раздача бонусных промокодов и другие предложения.

Общий вывод

Наша версия Топ-5 учитывает все критерии. Если не считаться с мобильной составляющей, то в этом рейтинге первым безусловно был бы ресурс Покерматч казино. Но у всех нет планшетов с параметрами (операционная система – Android 8.0+; процессор – ARMv7/x86 processor with vector FPU; видеокарта – OpenGL ES 2.0; оперативная память (RAM) – 2048 MB) или гаджеты с операционной системой iOS 13 и выше. Поэтому это отсутствует в нашем рейтинге.