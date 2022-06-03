Найкращі легальні онлайн казино України

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Для початку давайте визначимося із загальними критеріями, за якими ми склали рейтинг Топ-5 легальних онлайн-казино України. В принципі, це 6 основних параметрів.

Загальний термін перебування на грального ринку

Те, що всі легальні Казино України отримали ліцензії КРАІЛ в 2021 році не означає, що у них у всіх однаковий досвід роботи в світі гемблінгу, адже є казино з досвідом роботи по іноземній ліцензії. А досвід в цій справі дуже істотний фактор. Крім того, якщо якийсь ресурс тривалий час користується попитом у гравців, значить він заслуговує довіри.

Відгуки гравців (історія казино очима клієнтів)

Їх можна прочитати на різних тематичних сайтах. Відгуки дають уявлення про чесність сервісу, надійності казино, регулярності виплат і можливі проблеми.

Якість мобільної версії

Для багатьох гравців важлива можливість відволіктися на гру в будь-якому місці, тому наявність мобільного додатку або адаптація казино під мобільну версію – це незаперечний плюс. Наприклад, ПМ казино – дуже перспективний ресурс, але він вимагає від гравця мати лише дуже дорогі моделі гаджетів (iPhone 6S чи вище).

Різноманітність і якість пропозицій для гри

Чим більше слотів і азартних шоу - тим більше задоволених клієнтів, які будуть повертатися знову і знову, щоб перевірити оновлення контенту. Особливо якщо це якісний продукт від кращих провайдерів грального софта.

Швидкість виведення коштів

Швидкість виведення виграшів-окремий пункт. У ньому враховується швидкість обробки запитів, а також ліміт на виплату в день/тиждень/місяць.

Бонусна політика

Надання бонусів – це в деякій мірі свідоцтво про доходніх закладу, адже навряд чи неуспішний ресурс буде роздавати гроші та безкоштовні спіни.

А тепер безпосередньо перейдемо до рейтингу легальних українських гральних онлайн-ресурсів.

№1 – Казино Париматч

Безумовним лідером рейтингу є гральний ресурс PariMatch (Паріматч казино). Це єдине легальне казино України, яке має українську ліцензію на всі види азартного бізнесу – казино, букмекер, покерні зали. Розглянемо ресурс Паріматч більш детально.

Історія

Як букмекер, Паріматч працює з 1994 року. В 2015 оператор добавив розділ «Казино». За час роботи букмекер і казино мають бездоганну репутацію – негативні відгуки зазвичай лише від нерадивих гравців, які самі порушили правила гри, але винуватять в своїх бідах оператора. Стабільність і якість – головні кредо ресурсу.

Асортимент пропозицій для гри

В Паріматч казино понад 2 000 слотів і апаратів від кращих виробників грального софту. В середньому RTP 94-97%, але є чимало автоматів з гарантовано видачею 98+% и навідь 99+%. Окремо представлений покер-рум Покерматч казино, про який докладніше можна дізнатися, перейшовши за цим посиланням.

В розділі Лайв-казино близько 100 ігор і азартних шоу з живими ділерами.

Чимало пропозицій по іграм з миттєвими виграшами.

Букмекерська контора з лінією по 30 видам спорт і вигідними коефіцієнтами не тільки в режимі передматчу, а й по ставкам по ходу матчу.

Бонуси

Вітальний бонус Pari Match – 150% на перший депозит до еквівалента 1 500 USD (вейджер х30). Велика кількість щоденних промо-пропозицій і акцій, а також кешбек для активних гравців.

Мобільне казино

Дуже зручні мобільна версія сайту Паріматч, а також додатки для IOS и Android, які по своєму функціоналу ні в чому не поступаються офіційному сайту.

Cлужба підтримки

Оперативна і професійна робота служби підтримки казино і букмекера Паріматч. Оператор відповідає в чаті не пізніше ніж через 5 хвилин в часи пік, а в нічний час майже миттєво.

Виплати

Обробка першого запиту на вивід в PariMatch не більше 24 годин, а в подальшому декілька хвилин.

№2 – Казино Pin-Up

На ринку гемблінга з 2010 року. 21.04.2021 казино отримало ліцензію КРАІЛ. Даний ресурс приваблює:

Вітальний бонус новим гравцям – 250 фріспінів + до 10000 грн (вейджер х50).

Приваблива загальна програма заохочень активних гравців.

Дуже багато великих виграшів.

Оперативні виплати (до 1 години, хоча перший вивід триває близько 2 робочіх днів).

Середній показник RTP слотів більше 95% (чимало апаратів мають виграші понад 98+%).

№3 – Казино Slotoking

Ресурс має свою історію. До отримання української ліцензії 26.04.2021 казино успішно функціонувало на просторах інтернету від агентства з азартних ігор уряду Кюрасао. Чим приваблює цей оператор:

Стартовий бонус – 150% на перший депозит + 50 FS (вейджер х30).

Можливість застрахувати своє перше поповнення на суму до 500 грн (у разі програшу внесеного депозиту сума страховки повертається на рахунок гравця з правом виведення).

Більше 1500 ігор в асортименті від кращих провайдерів.

Поповнення рахунку не тільки з карт Visa, MasterCard, але через додаток Приват24.

Зручні додатки для iOs і Android.

Середня швидкість виплат до 1 години.

№4 – Казино Joker

Ще один дуже молодий ресурс. Казино Джокер було засновано в 2020 році в Кюрасао, а на теренах України легальний статус отримали 12.05.2021.

Основні плюси закладу:

Велика бібліотека якісного грального софту – більше 5000 ігор від 40 провідних провайдерів.

До 1000 фріспінів на 10 різних слотів (вейджер х30).

До 200000 грн кешбеку кожну неділю – в залежності від програних ставок 10%, 15% и 20% от проигрыша.

Фріспіни і бонусні гроші по програмі заохочення «Бонус+».

Є мобільний додаток для гаджетів з платформою Android.

Ліміти на вивід: протягом доби до 5000 Євро; до 10000 Євро в неділю; до 20000 Євро в місяц (для України цілком привабливі ліміти).

Єдиний суттєвий недолік казино – обробка запитів на вивід сум від 500 Євро зазвичай триває до 7 робочіх днів.

№ 5 – Казино First

Почесне 5-е місце експерти віддають онлайн-казино First. Це дуже молодий ігровий ресурс – він з'явився тільки в 2020 році. Спочатку працював за ліцензіями Великобританії і Кюрасао, а 26.02.2021 він став легальним в Україні. Досвіду замало, але ресурс вирішив взяти шикарною промо-програмою. Саме приваблива бонусна політика вивела казино First в Топ-5. Ось лише основні постійні його бонусів:

Вітальний – 150 фріспінів та +150% від суми першого депозиту (вейджер відігравання х30).

Кешбек до 15% щотижня (вейджер х1).

Щотижневі фріспіни члену VIP-клуб (вейджер х30).

На день народження від 60 до 500 фріспінів (вейджер х1).

А ще є регулярні конкурси, роздача бонусних промо-кодів та інші пропозиції.

Загальний висновок

Наша версія Топ-5 вразовує всі крітерії. Якщо не зважати на мобільну складову, то в цьому рейтингу безумовно був би ресурс Покерматч казино. Але не всі мають планшети з параметрами (операційна система – Android 8.0+; процесор – ARMv7/x86 processor with vector FPU; відеокарта – OpenGL ES 2.0; оперативна пам'ять (RAM) – 2048 MB) або гаджети з операційною системою iOS 13 і вище. Тому цей відсутній в нашому рейтингу.