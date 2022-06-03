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Найкращі легальні онлайн казино України
Для початку давайте визначимося із загальними критеріями, за якими ми склали рейтинг Топ-5 легальних онлайн-казино України. В принципі, це 6 основних параметрів.
Загальний термін перебування на грального ринку
Те, що всі легальні Казино України отримали ліцензії КРАІЛ в 2021 році не означає, що у них у всіх однаковий досвід роботи в світі гемблінгу, адже є казино з досвідом роботи по іноземній ліцензії. А досвід в цій справі дуже істотний фактор. Крім того, якщо якийсь ресурс тривалий час користується попитом у гравців, значить він заслуговує довіри.
Відгуки гравців (історія казино очима клієнтів)
Їх можна прочитати на різних тематичних сайтах. Відгуки дають уявлення про чесність сервісу, надійності казино, регулярності виплат і можливі проблеми.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Якість мобільної версії
Для багатьох гравців важлива можливість відволіктися на гру в будь-якому місці, тому наявність мобільного додатку або адаптація казино під мобільну версію – це незаперечний плюс. Наприклад, ПМ казино – дуже перспективний ресурс, але він вимагає від гравця мати лише дуже дорогі моделі гаджетів (iPhone 6S чи вище).
Різноманітність і якість пропозицій для гри
Чим більше слотів і азартних шоу - тим більше задоволених клієнтів, які будуть повертатися знову і знову, щоб перевірити оновлення контенту. Особливо якщо це якісний продукт від кращих провайдерів грального софта.
Швидкість виведення коштів
Швидкість виведення виграшів-окремий пункт. У ньому враховується швидкість обробки запитів, а також ліміт на виплату в день/тиждень/місяць.
Бонусна політика
Надання бонусів – це в деякій мірі свідоцтво про доходніх закладу, адже навряд чи неуспішний ресурс буде роздавати гроші та безкоштовні спіни.
А тепер безпосередньо перейдемо до рейтингу легальних українських гральних онлайн-ресурсів.
№1 – Казино Париматч
Безумовним лідером рейтингу є гральний ресурс PariMatch (Паріматч казино). Це єдине легальне казино України, яке має українську ліцензію на всі види азартного бізнесу – казино, букмекер, покерні зали. Розглянемо ресурс Паріматч більш детально.
Історія
Як букмекер, Паріматч працює з 1994 року. В 2015 оператор добавив розділ «Казино». За час роботи букмекер і казино мають бездоганну репутацію – негативні відгуки зазвичай лише від нерадивих гравців, які самі порушили правила гри, але винуватять в своїх бідах оператора. Стабільність і якість – головні кредо ресурсу.
Асортимент пропозицій для гри
В Паріматч казино понад 2 000 слотів і апаратів від кращих виробників грального софту. В середньому RTP 94-97%, але є чимало автоматів з гарантовано видачею 98+% и навідь 99+%. Окремо представлений покер-рум Покерматч казино, про який докладніше можна дізнатися, перейшовши за цим посиланням.
В розділі Лайв-казино близько 100 ігор і азартних шоу з живими ділерами.
Чимало пропозицій по іграм з миттєвими виграшами.
Букмекерська контора з лінією по 30 видам спорт і вигідними коефіцієнтами не тільки в режимі передматчу, а й по ставкам по ходу матчу.
Бонуси
Вітальний бонус Pari Match – 150% на перший депозит до еквівалента 1 500 USD (вейджер х30). Велика кількість щоденних промо-пропозицій і акцій, а також кешбек для активних гравців.
Мобільне казино
Дуже зручні мобільна версія сайту Паріматч, а також додатки для IOS и Android, які по своєму функціоналу ні в чому не поступаються офіційному сайту.
Cлужба підтримки
Оперативна і професійна робота служби підтримки казино і букмекера Паріматч. Оператор відповідає в чаті не пізніше ніж через 5 хвилин в часи пік, а в нічний час майже миттєво.
Виплати
Обробка першого запиту на вивід в PariMatch не більше 24 годин, а в подальшому декілька хвилин.
№2 – Казино Pin-Up
На ринку гемблінга з 2010 року. 21.04.2021 казино отримало ліцензію КРАІЛ. Даний ресурс приваблює:
- Вітальний бонус новим гравцям – 250 фріспінів + до 10000 грн (вейджер х50).
- Приваблива загальна програма заохочень активних гравців.
- Дуже багато великих виграшів.
- Оперативні виплати (до 1 години, хоча перший вивід триває близько 2 робочіх днів).
- Середній показник RTP слотів більше 95% (чимало апаратів мають виграші понад 98+%).
№3 – Казино Slotoking
Ресурс має свою історію. До отримання української ліцензії 26.04.2021 казино успішно функціонувало на просторах інтернету від агентства з азартних ігор уряду Кюрасао. Чим приваблює цей оператор:
- Стартовий бонус – 150% на перший депозит + 50 FS (вейджер х30).
- Можливість застрахувати своє перше поповнення на суму до 500 грн (у разі програшу внесеного депозиту сума страховки повертається на рахунок гравця з правом виведення).
- Більше 1500 ігор в асортименті від кращих провайдерів.
- Поповнення рахунку не тільки з карт Visa, MasterCard, але через додаток Приват24.
- Зручні додатки для iOs і Android.
- Середня швидкість виплат до 1 години.
№4 – Казино Joker
Ще один дуже молодий ресурс. Казино Джокер було засновано в 2020 році в Кюрасао, а на теренах України легальний статус отримали 12.05.2021.
Основні плюси закладу:
- Велика бібліотека якісного грального софту – більше 5000 ігор від 40 провідних провайдерів.
- До 1000 фріспінів на 10 різних слотів (вейджер х30).
- До 200000 грн кешбеку кожну неділю – в залежності від програних ставок 10%, 15% и 20% от проигрыша.
- Фріспіни і бонусні гроші по програмі заохочення «Бонус+».
- Є мобільний додаток для гаджетів з платформою Android.
- Ліміти на вивід: протягом доби до 5000 Євро; до 10000 Євро в неділю; до 20000 Євро в місяц (для України цілком привабливі ліміти).
Єдиний суттєвий недолік казино – обробка запитів на вивід сум від 500 Євро зазвичай триває до 7 робочіх днів.
№ 5 – Казино First
Почесне 5-е місце експерти віддають онлайн-казино First. Це дуже молодий ігровий ресурс – він з'явився тільки в 2020 році. Спочатку працював за ліцензіями Великобританії і Кюрасао, а 26.02.2021 він став легальним в Україні. Досвіду замало, але ресурс вирішив взяти шикарною промо-програмою. Саме приваблива бонусна політика вивела казино First в Топ-5. Ось лише основні постійні його бонусів:
- Вітальний – 150 фріспінів та +150% від суми першого депозиту (вейджер відігравання х30).
- Кешбек до 15% щотижня (вейджер х1).
- Щотижневі фріспіни члену VIP-клуб (вейджер х30).
- На день народження від 60 до 500 фріспінів (вейджер х1).
А ще є регулярні конкурси, роздача бонусних промо-кодів та інші пропозиції.
Загальний висновок
Наша версія Топ-5 вразовує всі крітерії. Якщо не зважати на мобільну складову, то в цьому рейтингу безумовно був би ресурс Покерматч казино. Але не всі мають планшети з параметрами (операційна система – Android 8.0+; процесор – ARMv7/x86 processor with vector FPU; відеокарта – OpenGL ES 2.0; оперативна пам'ять (RAM) – 2048 MB) або гаджети з операційною системою iOS 13 і вище. Тому цей відсутній в нашому рейтингу.