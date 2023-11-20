Mazars и FORVIS сформируют уникальную глобальную сеть уровня ТОП 10

Mazars, ведущая международная аудиторская, налоговая и консалтинговая фирма и FORVIS, восьмая по величине государственная бухгалтерская фирма в Соединенных Штатах, сегодня вместе объявляют о создании новой глобальной сети уровня ТОП 10, которая вступает в силу с 1 июня 2024 года.

Новая сеть будет способствовать дальнейшему глобальному росту обеих компаний путем расширения их возможностей для обслуживания клиентов, особенно имеющих международные потребности.

Сеть будет работать во всем мире под единственным брендом Forvis Mazars. С доходом около 4.7 млрд евро (5 млрд долларов), Forvis Mazars войдет в ТОП 10 рейтинга глобальных сетей. Уникально сформированная из двух участников сеть создается для того чтобы быть гибкой, обеспечивать стабильность и иметь глобальный масштаб для удовлетворения потребностей клиентов. Оба участника сети останутся в собственности их текущих соответствующих партнерств. Начиная с 1 июня 2024 года, Mazars USA присоединится к Forvis Mazars в Соединенных Штатах.

«Я в восторге от того, что Mazars и FORVIS сделали этот трансформационный шаг, а также рад тем возможностям, которые этот шаг открывает перед обеими фирмами, которые заключаются в обслуживании наших клиентов и поддержке наших людей», — говорит Hervé Hélias, Председатель Исполнительного совета Группы Mazars. - «Мы гордимся тем, что привносим новую сетевую модель в нашу индустрию и с радостью будем продолжать этот путь вместе. В Mazars мы стремимся помогать нашим клиентам строить и развивать их бизнес, а формирование сети из двух компаний вместе с FORVIS дополняет наше существующее международное интегрированное партнерство и способствует воплощению нашей международной стратегии. Мы рады предложить клиентам мощность нашего международного интегрированного партнерства в 100 странах и преимущества крупного общенационального партнерства FORVIS в США, действительно работающего как одна фирма по всей территории Соединенных Штатов. Это дает нам масштаб и расширенное присутствие, которое мы стремимся в США, а также определяет нас как глобальную сеть уровня ТОП 10 с большим масштабом и широким покрытием».

«Сеть из двух фирм, работающих под единым глобальным брендом, значительно способствует общим стратегиям наших компаний. Это возможность лучше обслуживать наших клиентов, особенно имеющих международные потребности, а также поддерживать наших людей на пути дальнейшего развития. Наши организации хорошо знают друг друга, имея крепкую историю сотрудничества и очень похожую культуру отношения наших людей и клиентов во главу угла», — говорит Tom Watson, CEO в FORVIS. — «FORVIS всегда был привержен предоставлению Непревзойденного Клиентского Опыта® и раскрытию потенциала как наших клиентов, так и наших сотрудников, а эта возможность позволяет нам делать это на усиленной глобальной платформе».

«Как управляющий партнер Mazars в Украине, я верю, что это трансформационное партнерство не только укрепляет нашу глобальную стратегию, но и согласуется со стремлением Mazars активно вовлекаться в процесс восстановления Украины. Создание новой глобальной сети расширит наши возможности и будет способствовать нашим усилиям, направленным на экономическое развитие и инициативы по реконструкции», — говорит Gregoire Dattee, управляющий партнер Mazars в Украине .

Mazars, с представительствами в более чем 100 странах и территориях, добилась большого успеха, увеличив свою значимость и сотрудничая с некоторыми из самых узнаваемых брендов в мире. FORVIS была создана на основе 100-летней практики предоставления Непревзойденного Клиентского Опыта®, войдя в ТОП 10 фирм в Соединенных Штатах, одновременно ориентируясь на расширенную глобальную платформу. В период значимых изменений для предприятий во всем мире и меняющейся рыночной динамики новая глобальная сеть будет гибкой в масштабировании, возможностях и покрытии для удовлетворения текущих и будущих потребностей клиентов во всем мире, обеспечивая наивысший уровень стабильности и клиентского опыта.