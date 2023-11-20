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Тип
Новини компаній
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Mazars та FORVIS сформують унікальну глобальну мережу рівня ТОП 10

Mazars та FORVIS сформують унікальну глобальну мережу рівня ТОП 10

Mazars, провідна міжнародна аудиторська, податкова й консалтингова фірма та FORVIS, восьма за величиною державна бухгалтерська фірма в Сполучених Штатах, сьогодні разом оголошують про створення нової глобальної мережі рівня ТОП 10, яка набирає чинності з 1 червня 2024 року.

Нова мережа сприятиме подальшому глобальному зростанню обох компаній шляхом розширення їх можливостей для обслуговування клієнтів, особливо тих, що мають міжнародні потреби. 

Мережа буде працювати у всьому світі під єдиним брендом Forvis Mazars. З доходом у близько 4.7 млрд євро (5 млрд доларів), Forvis Mazars увійде в ТОП 10 рейтингу глобальних мереж. Унікально сформована з двох учасників мережа створюється для того, щоб бути гнучкою, забезпечувати стабільність і мати глобальний масштаб для задоволення потреб клієнтів. Обидва учасники мережі залишаться у власності їхніх поточних відповідних партнерств. Починаючи з 1 червня 2024 року, Mazars USA приєднається до Forvis Mazars у Сполучених Штатах.

«Я у захваті від того, що Mazars та FORVIS зробили цей трансформаційний крок, а також радію тим можливостям, які цей крок відкриває перед обома фірмами, що полягають в обслуговуванні наших клієнтів та підтримці наших людей», — говорить Hervé Hélias, Голова Виконавчої ради Групи Mazars. «Ми пишаємося тим, що привносимо нову мережеву модель в нашу індустрію та з радістю продовжуватимемо цей шлях разом. В Mazars ми прагнемо допомагати нашим клієнтам будувати та розвивати їх бізнес, а формування мережі з двох компаній разом з FORVIS доповнює наше існуюче міжнародне інтегроване партнерство та значно сприяє втіленню нашої міжнародної стратегії. Ми раді запропонувати клієнтам потужність нашого міжнародного інтегрованого партнерства в 100 країнах та переваги великого загальнонаціонального партнерства FORVIS у США, що дійсно працює як одна фірма по всій території Сполучених Штатів. Це дає нам масштаб й розширену присутність, якої ми прагнемо в США, а також визначає нас як глобальну мережу рівня ТОП 10 з великим масштабом й широким покриттям».

«Мережа з двох фірм, що працюють під єдиним глобальним брендом, значно сприяє спільним стратегіям наших компаній. Це можливість краще обслуговувати наших клієнтів, особливо тих, що мають міжнародні потреби, а також підтримувати наших людей на шляху подальшого розвитку. Наші організації добре знають одна одну, маючи міцну історію співпраці та дуже схожу культуру ставлення наших людей і клієнтів на перше місце», — говорить Tom Watson, CEO у FORVIS. «FORVIS завжди був відданим наданню Неперевершеного Клієнтського Досвіду® та розкриттю потенціалу як наших клієнтів, так і наших співробітників, а ця можливість дозволяє нам робити це на посиленій глобальній платформі».

«Як керуючий партнер Mazars в Україні, я вірю, що це трансформаційне партнерство не лише зміцнює нашу глобальну стратегію, але й узгоджується з прагненням Mazars активно долучатися до процесу відбудови України. Створення нової глобальної мережі розширить наші можливості й сприятиме нашим зусиллям, спрямованим на економічний розвиток та ініціативи з реконструкції», — говорить Gregoire Dattee, Керуючий партнер у Mazars в Україні.

Mazars, з представництвами в більш ніж 100 країнах і територіях, досягла великого успіху, збільшивши свою значущість й співпрацюючи з деякими з найбільш впізнаваних брендів у світі. FORVIS була створена на основі 100-річної практики надання Неперевершеного Клієнтського Досвіду®, увійшовши до числа ТОП 10 фірм у Сполучених Штатах, водночас орієнтуючись на розширену глобальну платформу. У період значущих змін для підприємств у всьому світі та мінливої ринкової динаміки, нова глобальна мережа буде гнучкою у масштабуванні, можливостях та покритті для задоволення поточних й майбутніх потреб клієнтів у всьому світі, забезпечуючи найвищий рівень стабільності та клієнтського досвіду.