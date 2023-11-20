Mazars та FORVIS сформують унікальну глобальну мережу рівня ТОП 10

Mazars, провідна міжнародна аудиторська, податкова й консалтингова фірма та FORVIS, восьма за величиною державна бухгалтерська фірма в Сполучених Штатах, сьогодні разом оголошують про створення нової глобальної мережі рівня ТОП 10, яка набирає чинності з 1 червня 2024 року.

Нова мережа сприятиме подальшому глобальному зростанню обох компаній шляхом розширення їх можливостей для обслуговування клієнтів, особливо тих, що мають міжнародні потреби.

Мережа буде працювати у всьому світі під єдиним брендом Forvis Mazars. З доходом у близько 4.7 млрд євро (5 млрд доларів), Forvis Mazars увійде в ТОП 10 рейтингу глобальних мереж. Унікально сформована з двох учасників мережа створюється для того, щоб бути гнучкою, забезпечувати стабільність і мати глобальний масштаб для задоволення потреб клієнтів. Обидва учасники мережі залишаться у власності їхніх поточних відповідних партнерств. Починаючи з 1 червня 2024 року, Mazars USA приєднається до Forvis Mazars у Сполучених Штатах.

«Я у захваті від того, що Mazars та FORVIS зробили цей трансформаційний крок, а також радію тим можливостям, які цей крок відкриває перед обома фірмами, що полягають в обслуговуванні наших клієнтів та підтримці наших людей», — говорить Hervé Hélias, Голова Виконавчої ради Групи Mazars. «Ми пишаємося тим, що привносимо нову мережеву модель в нашу індустрію та з радістю продовжуватимемо цей шлях разом. В Mazars ми прагнемо допомагати нашим клієнтам будувати та розвивати їх бізнес, а формування мережі з двох компаній разом з FORVIS доповнює наше існуюче міжнародне інтегроване партнерство та значно сприяє втіленню нашої міжнародної стратегії. Ми раді запропонувати клієнтам потужність нашого міжнародного інтегрованого партнерства в 100 країнах та переваги великого загальнонаціонального партнерства FORVIS у США, що дійсно працює як одна фірма по всій території Сполучених Штатів. Це дає нам масштаб й розширену присутність, якої ми прагнемо в США, а також визначає нас як глобальну мережу рівня ТОП 10 з великим масштабом й широким покриттям».

«Мережа з двох фірм, що працюють під єдиним глобальним брендом, значно сприяє спільним стратегіям наших компаній. Це можливість краще обслуговувати наших клієнтів, особливо тих, що мають міжнародні потреби, а також підтримувати наших людей на шляху подальшого розвитку. Наші організації добре знають одна одну, маючи міцну історію співпраці та дуже схожу культуру ставлення наших людей і клієнтів на перше місце», — говорить Tom Watson, CEO у FORVIS. «FORVIS завжди був відданим наданню Неперевершеного Клієнтського Досвіду® та розкриттю потенціалу як наших клієнтів, так і наших співробітників, а ця можливість дозволяє нам робити це на посиленій глобальній платформі».

«Як керуючий партнер Mazars в Україні, я вірю, що це трансформаційне партнерство не лише зміцнює нашу глобальну стратегію, але й узгоджується з прагненням Mazars активно долучатися до процесу відбудови України. Створення нової глобальної мережі розширить наші можливості й сприятиме нашим зусиллям, спрямованим на економічний розвиток та ініціативи з реконструкції», — говорить Gregoire Dattee, Керуючий партнер у Mazars в Україні.

Mazars, з представництвами в більш ніж 100 країнах і територіях, досягла великого успіху, збільшивши свою значущість й співпрацюючи з деякими з найбільш впізнаваних брендів у світі. FORVIS була створена на основі 100-річної практики надання Неперевершеного Клієнтського Досвіду®, увійшовши до числа ТОП 10 фірм у Сполучених Штатах, водночас орієнтуючись на розширену глобальну платформу. У період значущих змін для підприємств у всьому світі та мінливої ринкової динаміки, нова глобальна мережа буде гнучкою у масштабуванні, можливостях та покритті для задоволення поточних й майбутніх потреб клієнтів у всьому світі, забезпечуючи найвищий рівень стабільності та клієнтського досвіду.