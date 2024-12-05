Найди мне психолога как Венди!

После выхода сериала «Миллиарды» эта фраза стала самой распространенной просьбой моих клиентов и знакомых – владельцев бизнеса. Почему образ Венди Роудз, корпоративного психолога, впал им в душу? Она воплотила мечту многих предпринимателей: найти того, кто поможет справляться с тяжелым бременем решений в мире неопределенности и хаоса.

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Когда цифр и логики недостаточно, люди обращаются к интуитивному и иррациональному. К чему-то, что невозможно измерить или объяснить, но мы чувствуем: именно это действительно важно.

Венди Роудз – современный «жрец», посредник между человеческим и сверхъестественным (читай: удачей, случайностью или бессознательным). Ее работа напоминает магию: она владеет информацией, которая может изменять реальность. Поэтому неудивительно, что психолог как Венди стал корпоративной мечтой.

Но бывает ли в жизни как в кино? И чего бизнес может реально ждать от психолога? Давайте разберемся.

Три зоны влияния психолога: от компании до первого лица

Мой опыт показывает, чтобы лучше понять роль психолога в бизнесе, полезно выделить три основных направления его работы:

Работа с компанией, как системой. Представьте компанию единственным живым организмом, где все взаимосвязано от корпоративной культуры до процессов. Работа с людьми внутри системы. Это развитие и эмоциональная поддержка служащих. Работа с первыми лицами. Психолог помогает руководителям навести порядок в своих мыслях и принимать решения с большей ясностью.

В идеале, каждую из этих зон должен закрывать отдельный специалист. Потому что «три в одном» – это хорошо только для кино. В реальности более эффективно работать с узкими специалистами: организационным психологом, корпоративным психологом и executive coach.

На рынке такие специалисты могут называть себя очень по-разному: от бизнес психолога до системного коуча. Но вам важно понимать суть – что будет объектом их работы.

Системный подход: «Отправьте свою компанию к психологу»

Если ваш фокус направлен на развитие компании – вам нужен организационный психолог. Его основная цель и одновременно инструмент – развитие корпоративной культуры, которая, как бессознательное, определяет поведение людей в команде.

Что такое корпоративная культура? Это то, что «старички» рассказывают «новичкам» в курилках: «здесь так принято». Хорошо, если эти неписаные правила помогают расти компании. Но что если «принято» опаздывать, игнорировать дедлайны или избегать ответственности?

Менять поведение на уровне действий бесполезно. Изменения возможны на уровне ценностей и идей, вызывающих такое поведение.

Кейс: борьба с опозданием

В компании ввели штрафы за опоздание. Проблема сократилась на 20%, но упала производительность. Люди восприняли штрафы как давление и ответили пассивным сопротивлением.

Организационный психолог обнаружил, что:

Опоздание было «тихим протестом» против нового авторитарного руководителя.

Ценности компании (свобода и автономия) конфликтовали с ценностями CEO (порядок и контроль).

После сессий с руководством и сотрудниками:

Просмотрели подход к управлению. Новые подходы интегрировали ценности двух сторон.

Ввели бонусы за достижение целей.

Наладили регулярные встречи по диалогу руководителей с командами.

Результат? Рост компании вдвое в год. Конечно, это результат многих факторов, но работа психолога сыграла немаловажную роль.

Человеческий подход: поддержка и развитие

Если вы хотите помочь своим сотрудникам, подход меняется. Здесь важно разделить два направления.

Психологическая поддержка работников

В сложные времена, например во время войны, работникам нужна эмоциональная поддержка. Для этого лучше привлекать внешних психологов-подрядчиков. Они обеспечивают конфиденциальность и не нарушают пределы.

Сейчас в Украине уже есть несколько качественных провайдеров психологических услуг с сотнями психологов в штате, хорошим IT обеспечением для аналитики и отчетности. Это более качественное и дешевое решение для задач, связанных с эмоциональной поддержкой сотрудников, чем внутренний психолог.

Развитие талантов

Если же ваша цель – развивать таланты, лидерские качества или эмоциональный интеллект, то психолог в штате может стать хорошим решением. В этом случае его задача – не терапия, а психоэдукция и развитие навыков.

Руководитель и компания: зеркальное отражение

Ваш бизнес – это ваше отражение. Хаос в вашей голове рано или поздно проявится в организации. Executive coach поможет упорядочить ваше мнение, и это автоматически повлияет на компанию.

Коуч не должен являться частью компании. Это посторонний специалист, работающий исключительно с вами. Его задача — помочь вам стать лидером, в котором ваша компания нуждается. Как именно происходит такая работа – предлагаю поговорить в следующей колонке.

Как понять, что психолог работает?

"Бизнес любит цифры", учат бизнес психологов. И психологи стараются давать цифры, но если по честному, твердо измерить эффект от работы психолога часто невозможно. Моя рекомендация здесь – отличать формальное от существенного.

К примеру, я читаю отчет моих западных коллег:

Супер кейс нашей работы с компанией Х:

До нашей работы только 20 процентов работников знали, что такое психологическая резильентность, после — 70 процентов…

Если читать "по диагонали" — видим поразительный рост показателей. Но что реально стоит за этими показателями и помогло ли это как-нибудь бизнесу? Вопрос риторический.

Поэтому вместо того чтобы искать формальные показатели, сфокусируйтесь на стратегических целях компании. Оценивайте результаты в контексте общих достижений, а не только сухих цифр.

Психология в бизнесе – это не магия Венди Роудз, но это реальный инструмент для роста. Успех зависит от понимания ваших потребностей и выбора специалиста. Будь то организационный психолог для системных изменений, корпоративный для поддержки людей или коуч для руководителя — каждый из них может сделать вашу компанию сильнее.