Знайди мені психолога як Венді!

Після виходу серіалу «Мільярди», ця фраза стала найпоширенішим проханням моїх клієнтів і знайомих — власників бізнесу. Чому образ Венді Роудз, корпоративного психолога, запав їм у душу? Бо вона втілила мрію багатьох підприємців: знайти того, хто допоможе справлятися з важким тягарем рішень у світі невизначеності та хаосу.

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Коли цифр і логіки недостатньо, люди звертаються до інтуїтивного й ірраціонального. До чогось, що неможливо виміряти чи пояснити, але ми відчуваємо: саме це і є насправді важливим.

Венді Роудз — сучасний «жрець», посередник між людським і надприродним (читай: удачею, випадковістю чи несвідомим). Її робота нагадує магію: вона володіє інформацією, яка може змінювати реальність. Тому не дивно, що «психолог як Венді» став корпоративною мрією.

Але чи буває в житті, як у кіно? І чого бізнес може реально очікувати від психолога? Давайте розберемося.

Три зони впливу психолога: від компанії до першої особи

Мій досвід показує, щоб краще зрозуміти роль психолога у бізнесі, корисно виділити три основні напрями його роботи:

Робота з компанією як системою. Уявіть компанію єдиним живим організмом, де все взаємопов’язано: від корпоративної культури до процесів. Робота з людьми всередині системи. Це розвиток і емоційна підтримка співробітників. Робота з першими особами. Психолог допомагає керівникам навести лад у своїх думках і приймати рішення з більшою ясністю.

В ідеалі кожну з цих зон має закривати окремий спеціаліст. Бо «три в одному» — це добре лише для кіно. У реальності ефективніше працювати з вузькими фахівцями: організаційним психологом, корпоративним психологом і executive coach.

На ринку такі спеціалісти можуть називати себе дуже по різному: від бізнес психолога до системного коуча. Але вам важливо розуміти суть - що буде об'єктом їхньої роботи.

Системний підхід: «Відправте свою компанію до психолога»

Якщо ваш фокус спрямовано на розвиток компанії — вам потрібен організаційний психолог. Його основна мета і водночас інструмент — розвиток корпоративної культури, яка, як несвідоме, визначає поведінку людей у команді.

Що таке корпоративна культура? Це те, що «старички» розповідають «новачкам» у курилках: «тут так прийнято». Добре, якщо ці неписані правила допомагають компанії рости. Але що, якщо «прийнято» запізнюватися, ігнорувати дедлайни чи уникати відповідальності?

Міняти поведінку на рівні дій марно. Зміни можливі лише на рівні цінностей і ідей, які викликають таку поведінку.

Кейс: боротьба із запізненнями

У компанії ввели штрафи за запізнення. Проблема скоротилася на 20%, але впала продуктивність. Люди сприйняли штрафи як тиск і відповіли пасивним опором.

Організаційний психолог виявив, що:

Запізнення були «тихим протестом» проти нового авторитарного керівника.

Цінності компанії («свобода та автономія») конфліктували з цінностями CEO («порядок і контроль»).

Після сесій із керівництвом і співробітниками:

Переглянули підхід до управління. Нові підходи інтегрували цінності двох сторін.

Впровадили бонуси за досягнення цілей.

Налагодили регулярні зустрічі для діалогу керівників із командами.

Результат? Зростання компанії вдвічі за рік. Звичайно, це результат багатьох факторів, але робота психолога зіграла значну роль.

Людський підхід: підтримка та розвиток

Якщо ви хочете допомогти своїм співробітникам, підхід змінюється. Тут важливо розділити два напрями.

Психологічна підтримка працівників

У складні часи, наприклад, під час війни, працівникам потрібна емоційна підтримка. Для цього краще залучати зовнішніх психологів-підрядників. Вони забезпечують конфіденційність і не порушують меж.

Зараз в Україні вже є декілька якісних провайдерів психологічних послуг, з сотнями психологів в штаті, добрим IT забезпеченням для аналітики і звітності. Це більш якісне і дешеве рішення для задач, пов'язаних з емоційною підтримкою співробітників, ніж внутрішній психолог.

Розвиток талантів

Якщо ж ваша мета — розвивати таланти, лідерські якості чи емоційний інтелект, то психолог у штаті може стати гарним рішенням. У цьому випадку його завдання — не терапія, а психоедукація та розвиток навичок.

Керівник і компанія: дзеркальне відображення

Ваш бізнес — це ваше відображення. Хаос у вашій голові рано чи пізно проявиться в організації. Executive coach допоможе впорядкувати ваші думки, і це автоматично вплине на компанію.

Коуч не має бути частиною компанії. Це сторонній фахівець, який працює виключно з вами. Його завдання — допомогти вам стати лідером, якого ваша компанія потребує. Як саме відбувається така робота - пропоную поговорити в наступній колонці.

Як зрозуміти, що психолог працює?

“Бізнес любить цифри”, вчать бізнес психологів. І психологи стараються давати цифри, Але, якщо по чесному, твердо виміряти ефект від роботи психолога часто неможливо. Моя рекомендація тут - відрізняти формальне від суттєвого.

Наприклад, я читаю звіт моїх західних колег:

Супер кейс нашої роботи з компанією Х:

До нашої роботи лише 20 відсотків працівників знали, що таке психологічна резільєнтність, після - 70 відсотків…

Якщо читати “по діагоналі” - бачимо вражаючий ріст показників. Але що реально стоїть за цими показниками і чи помогло це якось бізнесу? Питання риторичне.

Тому замість того, щоб шукати формальні показники, сфокусуйтесь на стратегічних цілях компанії. Оцінюйте результати в контексті загальних досягнень, а не лише сухих цифр.

Психологія в бізнесі — це не магія Венді Роудз, але це реальний інструмент для зростання. Успіх залежить від розуміння ваших потреб і правильного вибору спеціаліста. Чи то організаційний психолог для системних змін, чи то корпоративний для підтримки людей, чи коуч для керівника — кожен із них може зробити вашу компанію сильнішою.