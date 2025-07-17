Научить и реинтегрировать: как "Метинвест" стал самым крупным частным инвестором в образование

Группа "Метинвест" — одна из крупнейших промышленных компаний Украины, не только удерживающая лидерские позиции в металлургии, но и активно инвестирующая в развитие человеческого капитала. Компания более 15 лет демонстрирует системный подход к подготовке кадров, формированию современной модели образования и адаптации работников к новым вызовам. Особая роль "Метинвеста" в этом процессе как крупнейшего частного инвестора в образование в Украине, а также как движущей силы в вопросе реинтеграции ветеранов войны в мирную жизнь и профессиональную среду.

Профессиональный рост через внутренние программы

Метинвест активно инвестирует в развитие персонала, обеспечивая системную переподготовку, повышение квалификации и внутреннее обучение. Работники имеют возможность овладевать новыми рабочими специальностями непосредственно на предприятиях: более 85% программ реализуются в производственной среде, что повышает эффективность усвоения знаний.

В 2024 году профессиональное обучение прошли более 15,5 тыс. работников, еще 33,1 тыс. завершили курсы по охране труда. Дополнительно подготовку по педагогическому минимуму прошли 3,3 тыс. лиц. Корпоративные программы постоянно обновляются: привлекают внутренних экспертов, применяют современные цифровые форматы, вебинары и регулярные коммуникации.

Образование как стратегическая инвестиция

Особого внимания заслуживает университет "Метинвест Политехника" — первый в Украине частный горно-металлургический вуз. Со времени основания в 2020 году в этот проект инвестировано более 513 млн. грн .

В 2025 году университет открыл новую вступительную кампанию, которая охватывает 19 бакалаврских, 20 магистерских и 5 аспирантских программ. оборудование, сварка, безопасность труда, бизнес-аналитика и т.д.. Все программы построены с учетом реальных потребностей производства и запросов бизнеса с фокусом на сочетание теории и практики.

"Работа университета – это уже пять лет успеха. У нас есть первые магистры, десятки программ повышения квалификации и чувствуем реальную поддержку Метинвест Политехники в подготовке наших производственных кадров. Ведь перед нами стоит задача закрывать дефицит персонала: в настоящее время в "Метинвесте" открыто почти 4 тыс. человек. вакансии именно благодаря собственно подготовленным специалистам. Впереди – амбициозные планы. И мы надеемся, что Метинвест Политехника и дальше будет оставаться флагманом технического образования в Украине», — подчеркнула директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

Особенности поступления – это гибкий график, стипендии для лучших студентов, льготные условия для ветеранов и абитуриентов из прифронтовых регионов. Также университет реализует программы международных стажировок, в частности, в Болгарии и Италии, в партнерстве с компаниями Promet Steel и Danieli.

Сила Метинвеста Политехники в сочетании академических знаний и производственной практики. Студенты имеют доступ к современным лабораториям, проходят стажировку на предприятиях "Метинвеста", участвуют в прикладных исследованиях и разработках. Это обеспечивает высокое качество подготовки и способствует трудовой интеграции выпускников в реальный сектор экономики.

Так должен выглядеть суперсовременный главный корпус Метинвест Политехники в Мариуполе. К сожалению, проект по возведению здания университета остановился из-за оккупации города агрессором в 2022 году

Особый фокус — на переподготовке специалистов, стремящихся изменить квалификацию, в частности, демобилизованных, представителей малых общин, а также молодежи с прифронтовых территорий.

Параллельно развивается корпоративный университет, который в 2025 году будет перезапущен с обновленной методологией. Это создает пространство для горизонтального и вертикального карьерного роста с фокусом на управленческие компетенции, цифровые навыки и soft-skills.

В 2020-2025 годах компания вложила 55,4 млн грн в профтехобразование, сотрудничая с 24 ПТУ, а также открывает учебные центры совместно с глобальными технологическими партнерами (ABB, Siemens, Schneider). Это позволяет внедрять инновации в производство и сокращать кадровый дефицит.

Метинвест рассматривает образование как инструмент интеграции поколений и стабильности общин. Образовательные инициативы выходят далеко за пределы бизнес-целей: это также поддержка локальных сообществ, повышение уровня занятости и устойчивое развитие регионов. Стратегия компании показывает пример, как частный сектор может стать драйвером модернизации образовательной среды всей страны.

Ветераны: поддержка через образование и адаптацию

В ходе полномасштабной войны вопрос реинтеграции ветеранов стал чрезвычайно актуальным. и медицинскую, психологическую и профессиональную.

В 2024 году 26 ветеранов стали студентами Метинвест Политехники, еще 20 прошли переподготовку. Это дает возможность обрести новую специальность, адаптироваться к изменениям, вернуться к продуктивной деятельности.

Также действуют:

индивидуальные и групповые консультации психологов;

юридические сессии "вопрос-ответ";

программа "Герои рядом" – адаптация коллективов к возвращению военных (охвачено более 12 600 работников).

В 2023 году на программы поддержки ветеранов компания направила $250 тыс., а в 2024-м уже $550 тыс.

"Метинвест" — это не просто производитель стали, но и инвестирующий в будущее институт. Образование и реинтеграция – два крыла единой стратегии устойчивого развития. Компания доказывает, что социально ответственный бизнес может быть не только партнером государства, но и лидером в трансформации общества. По уровню инвестиций, системности и охвату Группа "Метинвест" — безусловный лидер среди частных инвесторов в образование в Украине.