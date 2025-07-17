Навчити і реінтегрувати: як "Метінвест" став найбільшим приватним інвестором в освіту

Група “Метінвест” — одна з найбільших промислових компаній України, що не лише утримує лідерські позиції у металургії, а й активно інвестує у розвиток людського капіталу. Компанія понад 15 років демонструє системний підхід до підготовки кадрів, формування сучасної моделі освіти й адаптації працівників до нових викликів. Особлива роль “Метінвесту” у цьому процесі як найбільшого приватного інвестора в освіту в Україні, а також як рушійної сили у питанні реінтеграції ветеранів війни у мирне життя та професійне середовище.

Професійне зростання через внутрішні програми

"Метінвест" активно інвестує у розвиток персоналу, забезпечуючи системну перепідготовку, підвищення кваліфікації та внутрішнє навчання. Працівники мають змогу опановувати нові робітничі спеціальності безпосередньо на підприємствах: понад 85% програм реалізуються у виробничому середовищі, що підвищує ефективність засвоєння знань.

У 2024 році професійне навчання пройшли більш ніж 15,5 тис. працівників, ще 33,1 тис. завершили курси з охорони праці. Додатково підготовку за педагогічним мінімумом пройшли 3,3 тис. осіб. Корпоративні освітні програми постійно оновлюються: залучають внутрішніх експертів, застосовують сучасні цифрові формати, вебінари та регулярні комунікації.

Освіта як стратегічна інвестиція

Особливої уваги заслуговує університет "Метінвест Політехніка" — перший в Україні приватний гірничо-металургійний виш. Від часу заснування у 2020 році у цей проєкт інвестовано понад 513 млн грн.

Метінвест Політехніка — це унікальний освітній заклад, що відповідає сучасним викликам промисловості та суспільства. У 2025 році університет відкрив нову вступну кампанію, яка охоплює 19 бакалаврських, 20 магістерських та 5 аспірантських програм. Навчальні напрями охоплюють металургію, гірництво, комп’ютерні науки, матеріалознавство, автоматизацію, охорону довкілля, інжиніринг обладнання, зварювання, безпеку праці, бізнес-аналітику тощо. Всі програми побудовані з урахуванням реальних потреб виробництва та запитів бізнесу з фокусом на поєднання теорії та практики.

"Робота університету — це вже п’ять років успіху. Ми маємо перших магістрів, десятки програм підвищення кваліфікації і відчуваємо реальну підтримку Метінвест Політехніки у підготовці наших виробничих кадрів. Адже перед нами стоїть завдання закривати дефіцит персоналу: натепер у "Метінвесті" відкрито майже 4 тис. вакансій саме завдяки власно підготовлених спеціалістів. Попереду — амбітні плани. І ми сподіваємось, що Метінвест Політехніка й надалі залишатиметься флагманом технічної освіти в Україні", — наголосила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

Особливості вступу — це гнучкий графік, стипендії для найкращих студентів, пільгові умови для ветеранів та абітурієнтів із прифронтових регіонів. Також університет реалізує програми міжнародних стажувань, зокрема у Болгарії та Італії, у партнерстві з компаніями Promet Steel та Danieli.

Сила Метінвест Політехніки у поєднанні академічних знань і виробничої практики. Студенти мають доступ до сучасних лабораторій, проходять стажування на підприємствах "Метінвесту", беруть участь у прикладних дослідженнях і розробках. Це забезпечує високу якість підготовки та сприяє трудовій інтеграції випускників у реальний сектор економіки.

Так мав виглядати суперсучасний головний корпус Метінвест Політехніки в Маріуполі. На жаль, проєкт зі зведення будівлі університету зупинився через окупацію міста агресором у 2022-му році

Особливий фокус — на перепідготовці фахівців, які прагнуть змінити кваліфікацію, зокрема демобілізованих, представників малих громад, а також молоді із прифронтових територій.

Паралельно розвивається корпоративний університет, який у 2025 році перезапустять з оновленою методологією. Це створює простір для горизонтального й вертикального кар’єрного зростання з фокусом на управлінські компетенції, цифрові навички та soft-skills.

У 2020-2025 роках компанія вклала 55,4 млн грн у профтехосвіту, співпрацюючи з 24 ПТУ, а також відкриває навчальні центри спільно з глобальними технологічними партнерами (ABB, Siemens, Schneider). Це дозволяє впроваджувати інновації у виробництві та скорочувати кадровий дефіцит.

"Метінвест" розглядає освіту як інструмент інтеграції поколінь і стабільності громад. Освітні ініціативи виходять далеко за межі бізнес-цілей: це також підтримка локальних спільнот, підвищення рівня зайнятості та сталий розвиток регіонів. Стратегія компанії показує приклад, як приватний сектор може стати драйвером модернізації освітнього середовища всієї країни.

Ветерани: підтримка через освіту та адаптацію

За повномасштабної війни питання реінтеграції ветеранів стало надзвичайно актуальним. "Метінвест" — одна з небагатьох компаній в Україні, що розгорнула екосистему підтримки та адаптацію військових. Станом на 2024 рік понад 140 співробітників пройшли лікування й протезування. Робочі місця за мобілізованими працівниками зберігаються, їм пропонують не лише фінансову допомогу (до 500 тис. грн), а й медичну, психологічну та професійну.

У 2024 році 26 ветеранів стали студентами Метінвест Політехніки, ще 20 пройшли перепідготовку. Це дає можливість здобути нову спеціальність, адаптуватися до змін, повернутися до продуктивної діяльності.

Також діють:

індивідуальні та групові консультації психологів;

юридичні сесії "питання-відповідь";

програма "Герої поруч" — адаптація колективів до повернення військових (охоплено понад 12 600 працівників).

У 2023 році на програми підтримки ветеранів компанія спрямувала $250 тис., а у 2024-му — вже $550 тис.

"Метінвест" — це не просто виробник сталі, а й інституція, що інвестує у майбутнє. Освіта та реінтеграція — два крила єдиної стратегії сталого розвитку. Компанія доводить, що соціально відповідальний бізнес може бути не лише партнером держави, а й лідером у трансформації суспільства. За рівнем інвестицій, системністю та охопленням Група "Метінвест" — беззаперечний лідер серед приватних інвесторів в освіту в Україні.