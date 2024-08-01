Нелегальные производители сигарет информационно атакуют одного из крупнейших налогоплательщиков Украины — "Филипп Моррис Украина"





Пресс-служба «Филипп Моррис Украина» сделала официальное заявление, отметив, что против компании уже не первый месяц осуществляется целенаправленная информационная атака.

В последнее время против компании и ее брендов наблюдается массированная информационная атака через телеграмм-каналы, информационные ресурсы с сомнительной репутацией и отдельных ангажированных публичных лиц. Информация, которую пытаются продвигать, ложна и манипулятивна, а ее главная цель – дискредитировать репутацию компании среди партнеров, стейкхолдеров и работников, а также репутацию ее брендов в глазах потребителей» — заявили в пресс-службе компании.

Мы хорошо понимаем, что причиной этой атаки является наша последовательная принципиальная позиция в борьбе с нелегальным рынком табака. В то же время, такое информационное преследование свидетельствует: усилия компании в борьбе с нелегальными производителями табака успешны – и они бьют по интересам организованной преступности» — уверены в компании.

В "Филипп Моррис" напомнили, что к инициативе противодействовать нелегальному рынку продолжает присоединяться многие партнеры и сторонники. Это свидетельствует о том, что украинцы все больше понимают значимость прозрачного, легального и ответственного бизнеса.

Ведь по подсчетам международного агентства Kantar Украина, только за прошлый год государство во время войны недополучило от нелегального рынка табака более 23 млрд гривен налогов.

На важность активных действий по борьбе с нелегальным рынком табака указывают и иностранные партнеры Украины. Недавно специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины госпожа Пенни Прицкер подчеркнула: «На серых рынках сигарет, алкоголя или электроники, которая может быть продана на крупном рынке, также сформирован огромный источник прибыли. И потому мы поощряли украинское правительство сосредоточиться на этом в первую очередь».

«Никакое информационное давление не остановит инициативу Филипп Моррис в борьбе с теневым рынком. Наша позиция останется жесткой и принципиальной: рынок табака должен быть легальным и четко урегулированным, а налоги должны платить все, тем более во время войны, когда от них зависит устойчивость и обороноспособность страны», — отметили в пресс-службе «Филипп Моррис Украина».

Представители компании подчеркнули, что, несмотря на целенаправленные попытки осквернить репутацию предприятия, продолжает свою работу и остается одним из крупнейших инвесторов и налогоплательщиков Украины и одним из лучших работодателей страны.

Напомним, в 2023 г. компания уплатила в государственный и местные бюджеты Украины более 30 млрд. грн. налогов и сборов Компания в очередной раз вошла в список ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины.