Нелегальні виробники сигарет інформаційно атакують одного з найбільших платників податків України - "Філіп Морріс Україна"





Прес-служба «Філіп Морріс Україна» зробила офіційну заяву, зазначивши, що проти компанії вже не перший місяць здійснюється цілеспрямована інформаційна атака.

«Останнім часом проти компанії та її брендів спостерігається масована інформаційна атака через телеграм-канали, інформаційні ресурси з сумнівною репутацією та окремих ангажованих публічних осіб. Інформація, яку намагаються просувати, є неправдивою та маніпулятивною, а її головна мета – дискредитувати репутацію компанії серед партнерів, стейкхолдерів та працівників, а також репутацію її брендів в очах споживачів» - заявили в прес-службі компанії.

«Ми добре розуміємо, що причиною цієї атаки є наша послідовна принципова позиція у боротьбі з нелегальним ринком тютюну. Водночас, таке інформаційне переслідування свідчить: зусилля компанії у боротьбі із нелегальними виробниками тютюну є успішними – і вони б’ють по інтересах організованої злочинності» - впевнені в компанії.

В "Філіп Морріс" нагадали, що до ініціативи протидіяти нелегальному ринку продовжує приєднуватися чимало партнерів та прибічників. Це свідчить про те, що українці дедалі більше розуміють важливість прозорого, легального та відповідального бізнесу.

Адже за підрахунками міжнародної агенції Kantar Україна, тільки за минулий рік держава під час війни недоотримала від нелегального ринку тютюну понад 23 млрд гривень податків.

На важливість активних дій у боротьбі з нелегальним ринком тютюну вказують і іноземні партнери України. Нещодавно спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України пані Пенні Пріцкер наголосила: «На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також сформовано величезне джерело прибутку. І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу».

«Жодний інформаційний тиск не зупинить ініціативу «Філіп Морріс» у боротьбі із тіньовим ринком. Наша позиція залишиться твердою та принциповою: ринок тютюну має бути легальним та чітко врегульованим, а податки мають платити усі, тим більше під час війни, коли від них залежить стійкість та обороноздатність країни» - зазначили в прес-службі «Філіп Морріс Україна».

Представники компанії підкреслили, що попри цілеспрямовані спроби спаплюжити репутацію підприємства продовжує свою роботу та лишається одним з найбільших інвесторів та платників податків України та одним з найкращих роботодавців країни.

Нагадаємо, у 2023 р. компанія сплатила до державного і місцевих бюджетів України понад 30 млрд. грн. податків і зборів. Компанія вчергове ввійшла до переліку ТОП-10 найбільших платників податків України.