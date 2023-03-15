"Немирофф" производит почти каждую вторую бутылку экспортируемой из Украины водки – гендиректор компании

Доля производителя "Немирофф" в общем экспорте украинской водки выросла в 2022 году на 6,7% по сравнению с 2021 годом - 45,2% с 38,5%, при этом всего за прошлый год компания продала 2,1 млн декалитров этого напитка, рассказал ее генеральный директор Юрий Сорочинский, выступая на Business Wisdom Summit в Киеве.

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Он также уточнил, что экспорт продукции его компании за прошлый год вырос почти на треть при росте выручки на 3,9%, хотя прибыль производителя снизилась на 109%. "Немирофф" регулярно осуществлял отгрузку продукции в 60 стран мира, еще в 20 – нерегулярные отгрузки, что означает присутствие на рынках более половины стран мира, если не учитывать государства, где продажа алкоголя запрещена по религиозным или другим причинам.

По словам руководителя, "Немирофф" по результатам 2022 года, скорее всего, потеряет лидерство в ТОП-3 мировых продавцов алкоголя в формате duty-free. Этот рынок очень важен для компании, так как позволяет привлечь путешествующих на самолетах людей к потреблению украинской водки и тем самым дополнительно рекламировать свою продукцию.

Сорочинский напомнил, что в прошлом году из-за российского полномасштабного вторжения серьезной проблемой для экспорта водки из Украины стали логистические проблемы – из-за боевых действий и блокпостов на дорогах страны время доставки грузов к границе увеличилось с "довоенных" 10-12 часов до 3-4 недель.

Кроме того, правительство Украины после начала войны запретило продажу алкоголя, после чего компания попросила у своих западных партнеров изменить порядок оплаты за товар для сохранения возможности выплачивать налоги и заработные платы в Украине.

"Мы попросили их изменить модель работы: как только мы отгружаем продукт за пределы Украины, они нам сразу платят деньги. Все согласились на такие условия, и это дало нам возможность работать и возобновлять отгрузку на экспорт", - объяснил Сорочинский.

Во время выступления он отметил рост интереса в мире к украинским товарам за рубежом после начала полномасштабного вторжения, благодаря чему продукция "Немирофф", например, в США, была распродана очень быстро после начала войны. Сорочинский подчеркнул, что у украинских производителей есть возможность пользоваться этим интересом для развития своего бизнеса.

Источник фото: Depositphotos