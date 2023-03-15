"Немірофф" виробляє майже кожну другу пляшку експортованої з України горілки - гендиректор компанії

Частка виробника "Немірофф" в 2022 році в загальному експорті української горілки зросла в 2022 році на 6,7% порівняно з 2021 роком – 45,2% з 38,5%, при цьому всього за минулий рік компанія продала 2,1 млн декалітрів цього напою, розповів її генеральний директор Юрій Сорочинський під час виступу на Business Wisdom Summit у Києві.

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Він також уточнив, що експорт продукції його компанії за минулий рік зріс майже на третину при рості виручки на 3,9%, хоча прибуток виробника зменшився на 109%. "Немірофф" регулярно здійснював відвантаження продукції в 60 країн світу, ще в 20 - нерегулярні відвантаження, що означає присутність на ринках більше половину країн світу, якщо не враховувати держави, де продаж алкоголю заборонений через релігійні або інші причини.

За словами керівника, "Немірофф" по результатам 2022 року швидше за все втратить лідерство в ТОП-3 світових продавців алкоголю в форматі duty-free. Цей ринок дуже важливий для компанії, так як дає можливість залучити подорожуючих на літаках людей до споживання української горілки і тим самим додатково рекламувати свою продукцію.

Сорочинський нагадав, що в минулому році через російське повномасштабне вторгнення серйозною проблемою для експорту горілки з України стали логістичні проблеми – через бойові дії і блокпости на дорогах країни час доставки вантажів до кордону збільшився з "довоєнних" 10-12 годин до 3-4 тижнів.

Крім того уряд України після початку війни заборонив продаж алкоголю, після чого компанія попросила у своїх західних партнерів змінити порядок оплати за товар для збереження можливості виплачувати податки і заробітні плати в Україні.

"Ми попросили їх змінити модель роботи: як тільки ми відвантажуємо продукт за межі України, вони нам одразу сплачують кошти. Всі погодились на такі умови, і це дало нам можливість працювати і відновлювати відвантаження на експорт", - пояснив Сорочинський.

Під час виступу він відмітив ріст інтересу в світі до українських товарів за кордоном після початку повномасштабного вторгнення, завдяки чому продукція "Немірофф", наприклад, в США, була розпродана дуже швидко після початку війни. Сорочинський підкреслив, що українські виробники мають можливість користуватись цим інтересом для розвитку свого бізнесу.

Джерело фото: Depositphotos