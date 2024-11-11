Новые вызовы и возможности современности: как крупный бизнес стал драйвером украинской экономики

В рамках нынешнего Киевского международного экономического форума бизнес-лидеры поделились своим видением развития Украины в условиях военного времени и во время будущего восстановления. Мероприятие собрало ведущих предпринимателей, которые не только демонстрируют оптимизм, но и стремятся вдохновить других своей решительностью и преданностью.

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Новые лидеры и смелые решения

Инициатор КМЭФ, основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий, начал свое выступление по теме лидерства. По его мнению, в современных условиях лидерство приобретает особое значение. На экономически нестабильном рынке компании нуждаются не просто руководители, а именно лидеры, способные вдохновлять и мотивировать коллектив, создавать новые рабочие места и менять подходы. Он отметил, что инвестировал деньги в обучение, которое уже окупилось.

"Все люди, которых я учил 10 лет, они уже руководители, немного менеджеры и работают очень эффективно. Они зарабатывают деньги, это не миллиарды, но по сто тысяч точно зарабатывают", – говорит он.

Для того чтобы человек остался с вами, которого ты учил, нужно не только платить достойную зарплату, но и предлагать долю в бизнесе, добавил Хмельницкий. Когда люди имеют долю в бизнесе, они лучше работают на вас. Кроме того, этот подход позволяет сотрудникам чувствовать себя частью дела, что мотивирует эффективнее работать. Он призвал создавать новых лидеров и давать возможность развиваться другим.

Ответственность и устойчивость как база предпринимательства

Украинский банкир, бизнесмен, инвестор, владелец компаний Группы "ТАС" Сергей Тигипко подчеркнул, что в настоящее время украинский бизнес имеет значительные возможности для роста, в частности, через доступ к европейскому рынку без квот, что открывает новые перспективы для экспорта.

Также Тигипко отметил ответственность бизнеса перед своими работниками и страной. Он подчеркнул необходимость честного поведения и инвестирования, чтобы поддерживать украинскую экономику, несмотря на кризис. Предприниматели, по его словам, должны взвешенно подходить к вопросу партнерства, выбирая формат сотрудничества, который будет эффективным для развития.

Выход "Новой Почты" на мировой рынок

Совладелец "Новой Почты" Владимир Поперешнюк поделился своим опытом поиска новых возможностей для компании на международном рынке. Он отметил, что компания продолжает расширять свое присутствие за рубежом, однако при этом важно не копировать украинскую модель работы, а учитывать потребности иностранных клиентов.

Выход на новые рынки для него – это не только расширение бизнеса, но и формирование нового опыта и улучшение сервиса, в том числе и для украинских потребителей.

"Я это называю выйти в другую лигу и сразиться с лучшими из лучших (речь идет о выходе за границу, — Ред.)", — рассказал Владимир Поперешнюк.

Вера в Украину, несмотря на трудности

Совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр" Галина Герега подчеркнула, что даже в самые тяжелые времена компания продолжала работать, чтобы поддерживать Украину, ее экономику и народ. Она привела пример, как в начале полномасштабного вторжения "Эпицентр" не остановил свою деятельность, а наоборот, продолжал строительство торгового центра, чтобы придать уверенности партнерам и поставщикам. В результате его удалось построить и открыть в сентябре 2022 года.

"Это не о бизнесе, а о нашей вере в Украину, в ее победу, и это наш вклад в возрождение жизни и стабильности экономики. Таким образом, мы добавили уверенности отчаявшимся", — подчеркнула Герега.

Она отметила, что с начала полномасштабной войны многие поставщики колебались о продолжении деятельности в Украине. Однако, по словам Гереги, компании удалось сохранить сотрудничество с около 99% поставщиков, а это более 6 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

Кроме того, она добавила, что в группе компаний до войны работало 38 тысяч людей. В настоящее время их на 4 тысяч меньше, и эта статистика ухудшается, особенно в 2024 году. Так, если в 2022 году процент текучести был на уровне 24%, сейчас он достигает более 30%.

Взгляд в будущее и необходимость консолидации бизнеса и государства

Резюмируя Галина Герега отметила, что в из-за войны бизнесу приходится постоянно менять планы. В то же время, она призвала украинцев двигаться вперед, несмотря на трудности.

Во время форума было подчеркнуто, что украинский бизнес уже сегодня готовится ко времени после победы, планируя масштабные проекты и разрабатывая стратегии для восстановления страны.

Основной тезис заключается в необходимости консолидации бизнеса и государства, чтобы построить успешную экономику, которая сможет конкурировать на международном уровне. Однако бизнес пока не видит объединения с государством. Сергей Тигипко привел пример, когда депутаты Верховной Рады проголосовали за повышение налогов задним числом.

"Во время войны это вдвое хуже и неправильно. Тем более были другие варианты, которые можно было реализовать. Это не об экономическом росте и не об объединении", — отметил Тигипко.

Он добавил, что власти нужно желание слышать бизнес, но в последнее время этого нет.