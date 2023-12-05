Об условиях увеличения валютной выручки от экспорта металлопродукции

Безопасные морские перевозки, финансирование для малых и средних потребителей стали, упрощение таможенных процедур и расширение номенклатуры экспортных товаров, а также содействие в сертификации украинской продукции на мировых рынках позволит значительно увеличить валютную выручку от экспорта металлопродукции.

Группа Метинвест за 9 месяцев этого года принесла стране 1,3 млрд. долларов валютной выручки и имеет значительный потенциал увеличения экспорта. Самый первый фактор, способствующий развитию экспортных возможностей компании и росту валютных поступлений – это безопасная отгрузка продукции по Черному морю.

Мы должны иметь постоянную возможность поступления судов, страхование этих судов, возможность сотрудничества с финансовыми учреждениями. Чтобы возможность получать средства была не после прохождения Босфора или Суэца, а как раньше — после загрузки продукции на корабль.

Второй фактор – возможность получения финансирования для малых и средних украинских компаний-потребителей металлопродукции Метинвеста, чтобы они могли экспортировать продукцию и иметь стабильный денежный поток. Тогда и мы, как поставщики, будем защищены. Это также будет способствовать росту объемов экспорта и валютной выручки в Украине.

Еще одно условие для роста валютных поступлений в страну — решение вопроса о перерастаможивании товаров, следующих транзитом через страны Европы. Поэтому Украине следует приобщиться к европейским инициативам по развитию компьютеризированной транзитной системы.

Помимо этого увеличить экспортные возможности компании могло бы и расширение номенклатуры несырьевых товарных групп по кодам КВЭД, поддерживаемым Экспортно-кредитным агентством. В настоящее время перечень изделий из металла охватывает только трубы и не содержит плоского и сортового проката продукции с высокой добавленной стоимостью. Также продвижению отечественного продукта в мире помогло бы признание украинских сертификатов качества или помощь в сертификации продукции на рынках других стран.

Несмотря на катастрофическую нехватку персонала, негативно влияющую на работу компании, бизнес совместно с государством должен стать надежным партнером для западных потребителей даже в условиях войны.