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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Про умови для збільшення валютного виторгу від експорту металопродукції

Безпечні морські перевезення, фінансування для малих та середніх споживачів сталі, спрощення митних процедур та розширення номенклатури експортних товарів, а також сприяння в сертифікації української продукції на світових ринках дадуть змогу значно збільшити валютний виторг від експорту металопродукції. 

Група Метінвест за 9 місяців цього року принесла країні 1,3 млрд доларів валютного виторгу та має значний потенціал збільшення експорту. Найперший чинник, що сприятиме розвитку експортних можливостей компанії та зростанню валютних надходжень — це безпечне відвантаження продукції Чорним морем.

Ми повинні мати постійну можливість надходження суден, страхування цих суден, можливість співпрацювати з фінансовими установами. Щоб змога отримувати кошти була не після проходження Босфору або Суецу, а як раніше — після завантаження продукції на корабель.

Другий чинник — можливість отримання фінансування для малих та середніх українських компаній-споживачів металопродукції Метінвесту, щоб вони могли експортувати продукцію та мати стабільний грошовий потік. Тоді й ми як постачальники будемо захищені. Це також сприятиме зростанню обсягів експорту та валютного виторгу в Україні.

Ще одна умова для зростання валютних надходжень до країни — розв’язання питання щодо перерозмитнення товарів, які прямують транзитом через країни Європи. Тому Україні варто долучитися до європейських ініціатив з розвитку комп'ютеризованої транзитної системи.

Поза тим, збільшити експортні можливості компанії могло б і розширення номенклатури несировинних товарних груп за кодами КВЕД, які підтримує Експортно-кредитне агентство. Наразі перелік виробів з металу охоплює лише труби й не містить плоского та сортового прокату — продукції з високою доданою вартістю. Також просуванню вітчизняного продукту у світі допомогло б визнання українських сертифікатів якості або допомога в сертифікації продукції на ринках інших країн.

Попри катастрофічний брак персоналу, який негативно впливає на роботу компанії, бізнес спільно з державою мають стати надійним партнером для західних споживачів навіть в умовах війни.