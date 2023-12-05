Про умови для збільшення валютного виторгу від експорту металопродукції

Безпечні морські перевезення, фінансування для малих та середніх споживачів сталі, спрощення митних процедур та розширення номенклатури експортних товарів, а також сприяння в сертифікації української продукції на світових ринках дадуть змогу значно збільшити валютний виторг від експорту металопродукції.

Група Метінвест за 9 місяців цього року принесла країні 1,3 млрд доларів валютного виторгу та має значний потенціал збільшення експорту. Найперший чинник, що сприятиме розвитку експортних можливостей компанії та зростанню валютних надходжень — це безпечне відвантаження продукції Чорним морем.

Ми повинні мати постійну можливість надходження суден, страхування цих суден, можливість співпрацювати з фінансовими установами. Щоб змога отримувати кошти була не після проходження Босфору або Суецу, а як раніше — після завантаження продукції на корабель.

Другий чинник — можливість отримання фінансування для малих та середніх українських компаній-споживачів металопродукції Метінвесту, щоб вони могли експортувати продукцію та мати стабільний грошовий потік. Тоді й ми як постачальники будемо захищені. Це також сприятиме зростанню обсягів експорту та валютного виторгу в Україні.

Ще одна умова для зростання валютних надходжень до країни — розв’язання питання щодо перерозмитнення товарів, які прямують транзитом через країни Європи. Тому Україні варто долучитися до європейських ініціатив з розвитку комп'ютеризованої транзитної системи.

Поза тим, збільшити експортні можливості компанії могло б і розширення номенклатури несировинних товарних груп за кодами КВЕД, які підтримує Експортно-кредитне агентство. Наразі перелік виробів з металу охоплює лише труби й не містить плоского та сортового прокату — продукції з високою доданою вартістю. Також просуванню вітчизняного продукту у світі допомогло б визнання українських сертифікатів якості або допомога в сертифікації продукції на ринках інших країн.

Попри катастрофічний брак персоналу, який негативно впливає на роботу компанії, бізнес спільно з державою мають стати надійним партнером для західних споживачів навіть в умовах війни.