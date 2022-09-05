Официально: Apple назначила презентацию iPhone 14 на 7 сентября

По информации Bloomberg 7 сентября состоялась презентация Apple. Как все и ожидали, мероприятие пройдет 7 сентября в 20:00 по Киеву.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщается в оригинальных приглашениях со стильным лого и фразой Far Out. Весь этот процесс будет проходить в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater) в кампусе Apple Park. Трансляцию все желающие смогут посмотреть на YouTube или сайте Apple.

Говорится о том, что именно это число было названо в приватной переписке с работниками, презентациях. Как обычно, все пройдет онлайн, в форме записанной трансляции.

Ждут выхода четырех моделей iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Базовый iPhone 14 и iPhone 14 Pro с экранами 6,1 дюйма, а iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max с экранами 6,7 дюйма соответственно. Говорят, что 6,7-дюймовый iPhone 14 Max будет самым доступным телефоном среди новинок. Компания попрощалась с версией мини, так как та не приносила достаточно прибыли. iPhone 14 Pro Max купить смогут не все, но он и входить в категорию премиум - телефонов.

На радость всем блогерам и просто людям, которые любят фотографировать, базовый iPhone 14 получил 48-мегапиксельную основную камеру и селфи-камеру с автофокусом. Компания решила отказаться от продленной линии сверху на экране и заменила ее на два выреза, скромно и лаконично. Но этот дизайн будет только в iPhone 14 Pro и Pro Max, в остальных все остается по прежнему на своих местах. Отличие между ним увеличивается и за счет процессоров на которых те будут работать: базовые модели будут иметь процессора А15, а iPhone 14 Pro и Pro Max – A16 – и поддержкой функции Always-on Display.

Инсайдеры Bloomberg озвучили приблизительные даты выхода iPhone 14: предпродажи стартуют 9 сентября, заказать можно будет с 16 сентября. Но учтите, что эта информация касается США и стран первой волны, когда жители Украины смогут купить себе этот телефон - неизвестно.

Рядом с iPhone 14, зрителей ждет презентация смарт-часов Apple Watch Series 8, которые будут показывать температуру тела пользователя. Вместе с ними можно будет увидеть улучшение Apple Watch SE и новую Pro-модель с улучшенной защитой для того, чтобы заниматься экстремальными видами спорту.