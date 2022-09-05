Офіційно: Apple призначила презентацію iPhone 14 на 7 вересня

За інформацією Bloomberg, 7 вересня відбулася презентація Apple. Як всі й очікували, захід пройде 7 вересня о 20:00 за Києвом.

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Про це повідомляється в оригінальних запрошеннях зі стильним лого та фразою Far Out. Весь цей процес відбуватиметься у театрі імені Стіва Джобса (Steve Jobs Theater) у кампусі Apple Park. Трансляцію всі охочі зможуть подивитися на YouTube або на сайті Apple.

Говориться про те, що саме це число було названо у приватному листуванні з працівниками, презентаціями. Як завжди, все пройде онлайн, у формі записаної трансляції.

Чекають на вихід чотирьох моделей iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max. Базовий iPhone 14 та iPhone 14 Pro з екранами 6,1 дюйма, а iPhone 14 Max та iPhone 14 Pro Max з екранами 6,7 дюйма відповідно. Говорять, що 6,7-дюймовий iPhone 14 Max буде найдоступнішим телефоном серед новинок. Компанія попрощалася з версією міні, оскільки та не приносила достатньо прибутку. iPhone 14 Pro Max купити зможуть не всі, але він і входитиме в категорію преміум - телефонів.

На радість усім блогерам та просто людям, які люблять фотографувати, базовий iPhone 14 отримав 48-мегапіксельну основну камеру та селфі-камеру з автофокусом. Компанія вирішила відмовитися від продовженої лінії зверху на екрані та замінила її на два вирізи, скромно та лаконічно. Але цей дизайн буде тільки в iPhone 14 Pro і Pro Max, в решті все залишається на своїх місцях. Відмінність між ним збільшується і за рахунок процесорів, на яких ті будуть працювати: базові моделі матимуть процесора А15, а iPhone 14 Pro і Pro Max – A16 – і підтримкою функції Always-on Display.

Інсайдери Bloomberg озвучили дати виходу iPhone 14: передпродажі стартують 9 вересня, замовити можна буде з 16 вересня. Але врахуйте, що ця інформація стосується США та країн першої хвилі, коли українці зможуть купити собі цей телефон – невідомо.

Поряд з iPhone 14, на глядачів чекає презентація смарт-годинника Apple Watch Series 8, який показуватиме температуру тіла користувача. Разом з ними можна буде побачити покращення Apple Watch SE та нову Pro-модель із покращеним захистом для того, щоб займатися екстремальними видами спорту.