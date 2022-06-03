Оккупанты пытаются запустить завод Danone в Херсоне

Компания Данон в Украине сообщает, что так называемая временная оккупационная администрация в городе Херсоне пытается запустить работу завода, принадлежащего международной группе компаний Danone.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Еще в феврале 2022 года, чтобы защитить своих украинских работников, компания закрыла завод в городе Херсон и оказала поддержку в эвакуации максимального количества своих сотрудников, которые могли уехать. Завод получил значительные повреждения в результате боевых действий России в этом районе", - говорится в сообщении .

"Мы потеряли контроль над заводом и не верим, что так называемая временная оккупационная администрация сможет возобновить там работу. В случае, если завод все-таки будет частично введен в эксплуатацию, компания Данон в Украине не сможет нести ответственность за качество и процессы, что там будут обеспечиваться, учитывая отсутствие большей части работников завода и повреждение самого оборудования", - отмечает официальный директор Данон в Украине Иван Ханас.

Руководство компании в Украине отмечает, что в этой сложной ситуации Данон не сможет гарантировать соблюдение строгих стандартов безопасности пищевых продуктов, которые будут выпущены на заводе в таких условиях.

В компании уверены, что в настоящее время завод не способен к запуску операционной деятельности.

СПРАВКА:

Danone – ведущая международная компания, лидер по производству продуктов питания, представлена в 130 странах мира. Три направления бизнеса "Данон" - молочные продукты и продукты на растительной основе, вода и специализированное питание.

В Украине Группа компаний "Данон" уже более 20 лет является производителем и дистрибьютором широкого ассортимента продуктов питания.

Производственные мощности компании представлены двумя заводами: "Данон Днепр" (г. Херсон) и "Данон Кремез" (г. Кременчуг). Продукция компании выпускается под такими торговыми брендами: "Активиа", "Актимель", "Danone", "Живинка", "Простоквашино", "Простоквашино для малышей", "Растишка", "Актуаль", "Даниссимо", "Alpro" и др.