Окупанти намагаються запустити роботу заводу Danone у Херсоні

Компанія Данон в Україні повідомляє, що так звана тимчасова окупаційна адміністрація в місті Херсон намагається запустити роботу заводу, що належить міжнародній групі компаній Danone.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ще в лютому 2022 року, щоб захистити своїх українських працівників, компанія закрила завод у місті Херсон та надала підтримку в евакуації максимальній кількості своїх співробітників, які могли виїхати. Завод зазнав значних пошкоджень внаслідок бойових дій Росії в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

"Ми втратили контроль над заводом і не віримо, що так звана тимчасова окупаційна адміністрація зможе відновити там роботу. У разі, якщо завод все-таки буде частково введений в експлуатацію, компанія Данон в Україні не зможе нести відповідальність за якість та процеси, що там забезпечуватимуться, враховуючи відсутність більшої частини працівників заводу та пошкодження самого обладнання", - зазначає операційний директор Данон в Україні Іван Ханас.

Керівництво компанії в Україні зазначає, що у цій складній ситуації Данон не зможе гарантувати дотримання суворих стандартів безпечності харчових продуктів, які будуть випущені на заводі в таких умовах.

У компанії впевнені, що наразі завод є нездатним до запуску операційної діяльності.

ДОВІДКА:

Danone — провідна міжнародна компанія, лідер із виробництва продуктів харчування, представлена в 130 країнах світу. Три напрямки бізнесу "Данон" — молочні продукти та продукти на рослинній основі, вода та спеціалізоване харчування .

В Україні Група компаній "Данон" уже більш ніж 20 років є виробником і дистриб’ютором широкого асортименту продуктів харчування.

Виробничі потужності компанії представлені двома заводами: "Данон Дніпро" (у м. Херсон) і "Данон Кремез" (у м. Кременчук). Продукція компанії випускається під такими торговими брендами: "Активіа", "Актімель", "Danone", "Живинка", "Простоквашино", "Простоквашино для малят", "Растішка", "Актуаль", "Даніссімо", "Alpro" та ін.