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Категория
Бизнес
Дата публикации

ONLINE FREE: Тренды, вызовы и нестандартные решения украинского рынка труда на панельной дискуссии "HRоники войны"

ONLINE FREE: Тренды, вызовы и нестандартные решения украинского рынка труда на панельной дискуссии "HRоники войны"
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Как удержать и вернуть из-за границы ценных сотрудников? Какие инструменты мотивации и коммуникационные стратегии помогут укрепить команду? К чему готовиться на украинском рынке труда в ближайшие месяцы? Эти и другие актуальные вызовы отечественных работодателей обсудят пять HRD топовых украинских компаний на онлайн-дискуссии HRоники войны .

Когда: 20 сентября, 16.00

Условия участия: бесплатно при предварительной регистрации

Узнать больше: https://hronics.delo.ua/  

Участниками панельной дискуссии станут HR-специалисты с многолетним опытом, чьи HR-решения во время войны уже доказали свою эффективность. Среди них:

  • директор по управлению персоналом "Дарницы" Елена Соколова ,
  • директор по управлению персоналом Acino в Украине и странах СНГ Наталья Снимщикова ,
  • руководитель по вопросам привлечения работников в отделе People&Culture Филипп Моррис в Украине, Молдове и на Кавказе Юлия Малько ,
  • директор по управлению репутацией Новой почты Елена Плахова ,

Модератором дискуссии выступит директор по управлению персоналом и развитию организации "Киевстар" Оксана Олейник .

Присоединяйтесь к трансляции, чтобы узнать:

  • Вызовы для работодателя во время войны – как принимать критически важные решения в турбулентные времена,
  • Преимущества и риски работы из-за границы,
  • Масштабную трудовую миграцию украинцев во время войны — что нужно будет сделать, чтобы компенсировать усилившийся из-за войны войны отток кадров?
  • Главные изменения схем содержания, найма и мотивации персонала,
  • Новые подходы к обучению сотрудников компании в период военного положения,
  • Навыки, знания и компетенции лидера кризисного времени,
  • Особенности работы с брендом работодателя.

Организаторы трансляции – бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и деловой журнал, специализирующийся на составлении независимых рейтингов украинского бизнеса "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Регистрируйтесь на "HRоники войны", чтобы усовершенствовать работу с командой во время военного положения и не дать "звездам" команды соблазниться оферами конкурентов!