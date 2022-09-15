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ONLINE FREE: Тренды, вызовы и нестандартные решения украинского рынка труда на панельной дискуссии "HRоники войны"
Как удержать и вернуть из-за границы ценных сотрудников? Какие инструменты мотивации и коммуникационные стратегии помогут укрепить команду? К чему готовиться на украинском рынке труда в ближайшие месяцы? Эти и другие актуальные вызовы отечественных работодателей обсудят пять HRD топовых украинских компаний на онлайн-дискуссии HRоники войны .
Когда: 20 сентября, 16.00
Условия участия: бесплатно при предварительной регистрацииПодписывайтесь на наш Telegram канал
Узнать больше: https://hronics.delo.ua/
Участниками панельной дискуссии станут HR-специалисты с многолетним опытом, чьи HR-решения во время войны уже доказали свою эффективность. Среди них:
- директор по управлению персоналом "Дарницы" Елена Соколова ,
- директор по управлению персоналом Acino в Украине и странах СНГ Наталья Снимщикова ,
- руководитель по вопросам привлечения работников в отделе People&Culture Филипп Моррис в Украине, Молдове и на Кавказе Юлия Малько ,
- директор по управлению репутацией Новой почты Елена Плахова ,
Модератором дискуссии выступит директор по управлению персоналом и развитию организации "Киевстар" Оксана Олейник .
Присоединяйтесь к трансляции, чтобы узнать:
- Вызовы для работодателя во время войны – как принимать критически важные решения в турбулентные времена,
- Преимущества и риски работы из-за границы,
- Масштабную трудовую миграцию украинцев во время войны — что нужно будет сделать, чтобы компенсировать усилившийся из-за войны войны отток кадров?
- Главные изменения схем содержания, найма и мотивации персонала,
- Новые подходы к обучению сотрудников компании в период военного положения,
- Навыки, знания и компетенции лидера кризисного времени,
- Особенности работы с брендом работодателя.
Организаторы трансляции – бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и деловой журнал, специализирующийся на составлении независимых рейтингов украинского бизнеса "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".
Регистрируйтесь на "HRоники войны", чтобы усовершенствовать работу с командой во время военного положения и не дать "звездам" команды соблазниться оферами конкурентов!