- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
ONLINE FREE: Тренди, виклики та нестандартні рішення українського ринку праці на панельній дискусії "HRоніки війни"
Як утримати та повернути з-за кордону цінних співробітників? Які інструменти мотивації та комунікаційні стратегії допоможуть зміцнити команду? До чого готуватися українському ринку праці у найближчі місяці? Ці та інші актуальні виклики вітчизняних роботодавців обговорять п’ять HRD топових українських компаній на онлайн-дискусії HRоніки війни.
Коли: 20 вересня, 16.00
Умови участі: безоплатно за попередньої реєстраціїПідписуйтесь на наш Telegram канал
Дізнатися більше: https://hronics.delo.ua/
Учасниками панельної дискусії стануть HR-фахівці з багаторічним досвідом, воєнні HR-рішення яких вже довели свою ефективність. Серед них:
- директорка з управління персоналом "Дарниці" Олена Соколова,
- директорка з управління персоналом Acino в Україні та країнах СНД Наталія Снімщікова,
- керівниця з питань залученості працівників у відділі People&Culture Філіп Морріс в Україні, Молдові та на Кавказі Юлія Малько,
- директорка із управління репутацією Нової пошти Олена Плахова,
Модераторкою дискусії виступить директорка з управління персоналом та розвитку організації "Київстар" Оксана Олійник.
Долучайтеся до трансляції, аби дізнатися про:
- Виклики для роботодавця під час війни – як ухвалювати критично важливі рішення у турбулентні часи,
- Переваги та ризики роботи з-за кордону,
- Масштабну трудову міграцію українців під час війни — що треба буде зробити, щоб компенсувати відтік кадрів, який посилився через війну?
- Головні зміни схем утримання, найму та мотивації персоналу,
- Нові підходи до навчання співробітників компанії у період воєнного стану,
- Навички, знання та компетенції лідера кризового часу,
- Особливості роботи з брендом роботодавця.
Організатори трансляції – бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та діловий журнал, який спеціалізується на складанні незалежних рейтингів українського бізнесу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Реєструйтеся на "HRоніки війни", аби вдосконалити роботу з командою під час воєнного стану та не дати "зіркам" команди спокуситися оферами конкурентів!