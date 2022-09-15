ONLINE FREE: Тренди, виклики та нестандартні рішення українського ринку праці на панельній дискусії "HRоніки війни"

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як утримати та повернути з-за кордону цінних співробітників? Які інструменти мотивації та комунікаційні стратегії допоможуть зміцнити команду? До чого готуватися українському ринку праці у найближчі місяці? Ці та інші актуальні виклики вітчизняних роботодавців обговорять п’ять HRD топових українських компаній на онлайн-дискусії HRоніки війни.

Коли: 20 вересня, 16.00

Умови участі: безоплатно за попередньої реєстрації

Дізнатися більше: https://hronics.delo.ua/

Учасниками панельної дискусії стануть HR-фахівці з багаторічним досвідом, воєнні HR-рішення яких вже довели свою ефективність. Серед них:

директорка з управління персоналом "Дарниці" Олена Соколова ,

директорка з управління персоналом Acino в Україні та країнах СНД Наталія Снімщікова ,

керівниця з питань залученості працівників у відділі People&Culture Філіп Морріс в Україні, Молдові та на Кавказі Юлія Малько ,

директорка із управління репутацією Нової пошти Олена Плахова ,

Модераторкою дискусії виступить директорка з управління персоналом та розвитку організації "Київстар" Оксана Олійник.

Долучайтеся до трансляції, аби дізнатися про:

Виклики для роботодавця під час війни – як ухвалювати критично важливі рішення у турбулентні часи,

Переваги та ризики роботи з-за кордону,

Масштабну трудову міграцію українців під час війни — що треба буде зробити, щоб компенсувати відтік кадрів, який посилився через війну?

Головні зміни схем утримання, найму та мотивації персоналу,

Нові підходи до навчання співробітників компанії у період воєнного стану,

Навички, знання та компетенції лідера кризового часу,

Особливості роботи з брендом роботодавця.

Організатори трансляції – бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та діловий журнал, який спеціалізується на складанні незалежних рейтингів українського бізнесу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Реєструйтеся на "HRоніки війни", аби вдосконалити роботу з командою під час воєнного стану та не дати "зіркам" команди спокуситися оферами конкурентів!