Основатель Luminar купил журнал Forbes: названа ориентировочная цена

Основатель и генеральный директор Luminar Technologies, 28-летний миллиардер Остин Рассел купил 82% акций Forbes Global Media Holdings, материнской компании известного делового журнала.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно соглашению журнал Forbes оценили в $800 млн. Гонконгская компания Integrated Whale Media Investments (продавец) сохранит миноритарную долю. Стив Форбс продолжит участвовать в работе издания.

После подписания соглашения Рассел заявил, что планирует "служить проводником для бренда Forbes и не будет участвовать в повседневных операциях".

Теперь Forbes планирует назначить новый совет директоров из американских экспертов по СМИ, технологиям и искусственному интеллекту. Integrated Whale будет иметь одно место за столом.

Новый владелец Рассел является главным исполнительным директором компании Luminar Technologies Inc., которая предоставляет технологию автономного вождения для автомобильной промышленности. Компания имеет рыночную капитализацию в $2,1 млрд.