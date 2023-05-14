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Основатель Luminar купил журнал Forbes: названа ориентировочная цена
Основатель и генеральный директор Luminar Technologies, 28-летний миллиардер Остин Рассел купил 82% акций Forbes Global Media Holdings, материнской компании известного делового журнала.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно соглашению журнал Forbes оценили в $800 млн. Гонконгская компания Integrated Whale Media Investments (продавец) сохранит миноритарную долю. Стив Форбс продолжит участвовать в работе издания.
После подписания соглашения Рассел заявил, что планирует "служить проводником для бренда Forbes и не будет участвовать в повседневных операциях".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Теперь Forbes планирует назначить новый совет директоров из американских экспертов по СМИ, технологиям и искусственному интеллекту. Integrated Whale будет иметь одно место за столом.
Новый владелец Рассел является главным исполнительным директором компании Luminar Technologies Inc., которая предоставляет технологию автономного вождения для автомобильной промышленности. Компания имеет рыночную капитализацию в $2,1 млрд.
Американский деловой журнал Forbes, один из самых авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире, был основан в 1917 году Бертом Форбсом. Журнал известен благодаря рейтинговым спискам самых богатых людей мира.
Его основная тема – бизнес. Forbes пишет об истории успеха и поражений предпринимателей, новых идеях для бизнеса и инвестиций, публикует авторитетные рейтинги.