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Засновник Luminar купив журнал Forbes: названа орієнтовна ціна
Засновник і генеральний директор Luminar Technologies, 28-річний мільярдер Остін Рассел купив 82% акцій Forbes Global Media Holdings, материнської компанії відомого ділового журналу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з угодою, журнал Forbes оцінили в $800 млн. Гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments (продавець) збереже міноритарну частку. Стів Форбс продовжить брати участь в роботі видання.
Після підписання угоди Рассел заявив, що планує "служити провідником для бренду Forbes і не братиме участі в повсякденних операціях".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тепер Forbes планує призначити нову раду директорів з американських експертів із ЗМІ, технологій і штучного інтелекту. Integrated Whale матиме одне місце за столом.
Новий власник Рассел є головним виконавчим директором компанії Luminar Technologies Inc., яка надає технологію автономного водіння для автомобільної промисловості. Компанія має ринкову капіталізацію в $2,1 млрд.
Американський діловий журнал Forbes, один із найавторитетніших і найвідоміших економічних друкованих видань у світі був заснований у 1917 році Бертом Форбсом. Журнал відомий завдяки рейтинговим спискам найбагатших людей світу.
Його основна тема — бізнес. Forbes пише про історії успіху і поразок підприємців, нові ідеї для бізнесу та інвестицій, публікує авторитетні рейтинги.