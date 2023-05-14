Засновник Luminar купив журнал Forbes: названа орієнтовна ціна

Засновник і генеральний директор Luminar Technologies, 28-річний мільярдер Остін Рассел купив 82% акцій Forbes Global Media Holdings, материнської компанії відомого ділового журналу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з угодою, журнал Forbes оцінили в $800 млн. Гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments (продавець) збереже міноритарну частку. Стів Форбс продовжить брати участь в роботі видання.

Після підписання угоди Рассел заявив, що планує "служити провідником для бренду Forbes і не братиме участі в повсякденних операціях".

Тепер Forbes планує призначити нову раду директорів з американських експертів із ЗМІ, технологій і штучного інтелекту. Integrated Whale матиме одне місце за столом.

Новий власник Рассел є головним виконавчим директором компанії Luminar Technologies Inc., яка надає технологію автономного водіння для автомобільної промисловості. Компанія має ринкову капіталізацію в $2,1 млрд.