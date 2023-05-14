ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Засновник Luminar купив журнал Forbes: названа орієнтовна ціна

forbes
Фото: Pixabay

Засновник і генеральний директор Luminar Technologies, 28-річний мільярдер Остін Рассел купив 82% акцій Forbes Global Media Holdings, материнської компанії відомого ділового журналу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з угодою, журнал Forbes оцінили в $800 млн. Гонконгська компанія Integrated Whale Media Investments (продавець) збереже міноритарну частку. Стів Форбс продовжить брати участь в роботі видання.

Після підписання угоди Рассел заявив, що планує "служити провідником для бренду Forbes і не братиме участі в повсякденних операціях".

Тепер Forbes планує призначити нову раду директорів з американських експертів із ЗМІ, технологій і штучного інтелекту. Integrated Whale матиме одне місце за столом.

Новий власник Рассел є головним виконавчим директором компанії Luminar Technologies Inc., яка надає технологію автономного водіння для автомобільної промисловості. Компанія має ринкову капіталізацію в $2,1 млрд.

Американський діловий журнал Forbes, один із найавторитетніших і найвідоміших економічних друкованих видань у світі був заснований у 1917 році Бертом Форбсом. Журнал відомий завдяки рейтинговим спискам найбагатших людей світу.

Його основна тема — бізнес. Forbes пише про історії успіху і поразок підприємців, нові ідеї для бізнесу та інвестицій, публікує авторитетні рейтинги.

Автор:
Віта Молодан