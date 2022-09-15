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Дата публікації

Playboy передумав закривати українську версію журналу

Playboy передумав закривати українську версію журналу
Березневий спецвипуск Playboy про війну. Фото: Facebook Олександра Шевченко

Головний офіс американського журналу Playboy Enterprises скасував рішення про закриття української версії журналу, повідомив співвласник офісу в Україні Олександр Шевченко.

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Playboy Enterprises надіслав українському офісу повідомлення, в якому проінформував, що відкликає рішення закрити українську версію журналу.

"Післявоєнній Playboy Party бути", – написав Шевченко в Facebook.

Чому Playboy Enterprise переглянув попереднє рішення, Шевченко не уточнив, так само як причини, які змусили головний офіс задуматися про закриття української версії.

Нагадаємо, у березні 2022 року в Україні вийшов спеціальний випуск Playboy про війну. Всі кошти, отримані за цей номер, українська редакція перерахувала на потреби ЗСУ.

8 вересня Шевченко повідомив про рішення головного офісу закрити українську версію. Редакція Playboy в Україні могла б припинити роботу з 1 січня 2023 року.

Playboy — американський чоловічий лайф-стайл журнал розважального характеру. Його заснував Г'ю Гефнером з колегами в 1953 році в Чикаго.

Автор:
Віта Молодан