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Общество
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Playboy передумал закрывать украинскую версию журнала

Playboy передумал закрывать украинскую версию журнала
Мартовский спецвыпуск Playboy о войне. Фото: Facebook Александра Шевченко

Главный офис американского журнала Playboy Enterprises отменил решение о закрытии украинской версии журнала, сообщил совладелец офиса в Украине Александр Шевченко.

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Playboy Enterprises направил украинскому офису сообщение, в котором проинформировал, что отзывает решение закрыть украинскую версию журнала.

"Послевоенной Playboy Party быть", – написал Шевченко в Facebook .

Почему Playboy Enterprise пересмотрел предыдущее решение, Шевченко не уточнил, равно как причины, заставившие головной офис задуматься о закрытии украинской версии.

Напомним, в марте 2022 года в Украине вышел специальный выпуск Playboy о войне. Все средства, вырученные за этот номер, украинская редакция перечислила на нужды ВСУ.

8 сентября Шевченко сообщил о решении головного офиса закрыть украинскую версию. Редакция Playboy в Украине могла бы приостановить работу с 1 января 2023 года.

Playboy – американский мужской лайф-стайл журнал развлекательного характера. Его основал Хью Гефнер с коллегами в 1953 году в Чикаго.

Автор:
Вита Молодан