- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Playboy передумал закрывать украинскую версию журнала
Главный офис американского журнала Playboy Enterprises отменил решение о закрытии украинской версии журнала, сообщил совладелец офиса в Украине Александр Шевченко.
Playboy Enterprises направил украинскому офису сообщение, в котором проинформировал, что отзывает решение закрыть украинскую версию журнала.
"Послевоенной Playboy Party быть", – написал Шевченко в Facebook .
Почему Playboy Enterprise пересмотрел предыдущее решение, Шевченко не уточнил, равно как причины, заставившие головной офис задуматься о закрытии украинской версии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в марте 2022 года в Украине вышел специальный выпуск Playboy о войне. Все средства, вырученные за этот номер, украинская редакция перечислила на нужды ВСУ.
8 сентября Шевченко сообщил о решении головного офиса закрыть украинскую версию. Редакция Playboy в Украине могла бы приостановить работу с 1 января 2023 года.
Playboy – американский мужской лайф-стайл журнал развлекательного характера. Его основал Хью Гефнер с коллегами в 1953 году в Чикаго.