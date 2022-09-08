Украинское издание журнала Playboy решили закрыть

Совладелец издания "Playboy Украина" Александр Шевченко заявляет, что с января 2023 года его решено закрыть. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"С 1.01.2023 "Playboy Украина" прекратит свое существование. Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из РФ Playboy не ушел. Из Украины ушел. Все финобязательства с нашей стороны выполнены на 100%", - прокомментировал Шевченко.

При этом он добавил, что у него есть "непреодолимое желание купить всю компанию Playboy и уволить все правление", однако для этого "не хватает 20 миллионов долларов".

Также он обратил внимание на упоминание "Playboy Украина" в контексте волонтерской деятельности в опубликованном накануне интервью ТСН председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого.

"Сейчас благотворительные организации помогают в больших объемах. Но вспоминаю, как мы начинали с сыном. В первые дни мы открыли свой штаб и через собственные контакты просили о помощи. Среди нетипичных партнеров - нам даже всемирно известный "Playboy в Украине" по две-три фуры помощи в неделю отправлял из Великобритании, Испании, Португалии, контейнерами из США. В общей сложности это тысячи тонн гуманитарной помощи. Если бы мне кто-то сказал, что "Плейбой" будет возить в Украину памперсы, детское питание, женские средства гигиены, я бы не поверил в это!" - рассказал тот.

Шевченко при этом не пояснил, имеется ли логическая связь между одной и другой информацией, указав лишь, что "все, о чем написано, делалось силами "Playboy Украина" без участия других офисов, в том числе американского". "Спасибо всем, друзья! Спасибо, Михаил Борисович!" - добавил он.

В то же время в комментарии изданию "Страна.ua" Шевченко заявил, что связывает решение центрального офиса закрыть украинскую версию журнала именно с выпуском номера о войне.

"Думаю, реальная причина закрытия "Playboy Украина" – наш неформатный выпуск "Playboy война". Так нельзя было делать", – сказал он, акцентировав внимание, что Playboy продолжает работать в России, несмотря на санкции.

По словам Шевченко, официальная причина закрытия журнала в Украине, которую ему озвучили в центральном офисе – "мы становимся продуктовой компанией".

"Они будут выпускать футболки. У них уже есть магазин. Футболки просто с логотипом Playboy – зайчиком", – отметил Шевченко.