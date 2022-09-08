Українське видання журналу Playboy вирішили закрити

Співвласник видання “Playboy Україна” Олександр Шевченко заявляє, що з січня 2023 року його вирішено закрити. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"З 1.01.2023 "Playboy Україна" припинить своє існування. Рішення центрального офісу. Причину ніхто не пояснив. Говорити погано про партнерів не в моїх правилах. З РФ Playboy не пішов. З України пішов. Усі фінзобов'язання з нашого боку виконані на 100%", – прокоментував Шевченко.

При цьому він додав, що має "непереборне бажання купити всю компанію Playboy і звільнити все правління", проте для цього "бракує 20 мільйонів доларів".

Також він звернув увагу на згадку "Playboy Україна" у контексті волонтерської діяльності в опублікованому напередодні інтерв'ю ТСН голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького.

"Зараз благодійні організації допомагають у великих обсягах. Але згадую, як ми починали з сином. В перші дні ми відкрили свій штаб і через власні контакти просили про допомогу. Серед нетипових партнерів: нам навіть всесвітньо відомий "Плейбой в Україні" по дві-три фури допомоги на тиждень відправляв з Великобританії, Іспанії, Португалії, контейнерами з США. Загалом це тисячі тонн гуманітарної допомоги. Якби мені хтось сказав, що "Плейбой" возитиме в Україну памперси, дитяче харчування, жіночі засоби гігієни, - я б не повірив у це!" - розповів той.

Шевченко при цьому не пояснив, чи є логічний зв'язок між однією та іншою інформацією, вказавши лише, що "все, про що написано, робилося силами Playboy Україна без участі інших офісів, у тому числі американського". "Дякую всім, друзі! Дякую, Михайле Борисовичу!" – додав він.

Водночас, у коментарі виданню "Страна.ua" Шевченко заявив, що пов'язує рішення центрального офісу закрити українську версію журналу саме з випуском номера про війну.

"Думаю, реальна причина закриття "Playboy Україна" – наш неформатний випуск "Playboy війна". Так не можна було робити", – сказав він, наголосивши, що Playboy продовжує працювати в Росії, незважаючи на санкції.

За словами Шевченка, офіційна причина закриття журналу в Україні, яку йому озвучили у центральному офісі – "ми стаємо продуктовою компанією".

"Вони випускатимуть футболки. Вони вже мають магазин. Футболки просто з логотипом Playboy – зайчиком", – зазначив Шевченко.