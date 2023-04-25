Пломбир «Малюк-Ам» – доктор рекомендует, «Ласунка» создает!

Этой весной стартовала новая рекламная кампания ведущего производителя мороженого в Украине – ООО «Ласунка», лицом которой стал хорошо известный доктор Евгений Олегович Комаровский.

Красочные и необычные видео под общим названием «Пломбирные истории с доктором Комаровским» с первой секунды привлекут зрителя и отпечатаются в памяти.

Главная идея сюжетов – диалог между детьми и доктором. Дети задают необычные вопросы о любимых десертах, а Евгений Олегович с юмором на них отвечает и все это в сопровождении яркой анимации. Так что хорошее настроение и прекрасные эмоции гарантированы!

Ведь кто, как не известный педиатр страны, точно знает, каким именно должно быть мороженое для малышей – то есть, не только вкусным, но и качественным на все 100%.

Именно таким, каков пломбир «Малюк-Ам» от компании «Ласунка». Ведь мороженое создано согласно строгому стандарту ДСТУ 4733, что означает:

- отсутствуют красители и консерванты

- без добавления растительных жиров

- не имеет никаких «Е»

В основе только натуральные составляющие, за счет чего пломбир имеет нежную кремовую текстуру и сладкий молочный вкус, благодаря этому мороженое идеально для взрослых и детей.

В завершение ко всему «Ласунка» совместно с доктором решили мотивировать детей быть активнее и чаще проводить время на свежем воздухе. В результате чего при разработке нового дизайна на обертке появился мотивирующий посыл:

«Для активных детей после ежедневной прогулки»

Ведь все хорошо знают, когда дети здоровы – родители счастливы. Именно поэтому, учитывая опыт и совокупность знаний Евгения Олеговича, когда речь идет о здоровье малышей, «Ласунка» всегда прислушивается к его рекомендациям.

Так что, если решили купить мороженое, что гарантированно придется вам по душе – ищите «Малюк-Ам» с доктором Комаровским на упаковке. Ведь доктор рекомендует, мамы одобряют!