Пломбір «Малюк-Ам» – доктор радить, «Ласунка» створює!

Цієї весни стартувала нова рекламна кампанія провідного виробника морозива в Україні - ТОВ «Ласунка», обличчям якої став добре відомий доктор Євген Олегович Комаровський.

Барвисті та незвичайні відео під спільною назвою «Пломбірні історії з доктором Комаровським» з першої секунди привернуть увагу глядача та закарбуються у пам’яті.

Головна ідея сюжетів – діалог між малечею та доктором. Діти ставлять незвичні питання про улюблені десерти, а Євген Олегович з гумором на них відповідає і все це у супроводі яскравої анімації. Тож гарний настрій та чудові емоції гарантовано!

Бо хто, як не відомий педіатр країни точно знає, яким саме повинно бути морозиво для малюків – тобто, не лише смачним, але і якісним на всі 100%.

Саме таким, яким є пломбір «Малюк-Ам» від компанії «Ласунка». Адже морозиво створене згідно суворого стандарту ДСТУ 4733, що означає:

відсутні барвники та консерванти

без додавання рослинних жирів

не має жодних «Е»

В основі лише натуральні складові, дякуючи яким пломбір має ніжну кремову текстуру та солодкий молочний смак, завдяки чому морозиво є ідеальним для дорослих та дітей.

В довершені до всього «Ласунка» спільно із доктором вирішили мотивувати дітлахів бути активнішими та частіше проводити час на свіжому повітрі. У результаті чого при розробці нового дизайну на обгортці з’явився мотивуючий посил:

«Для активних дітей після щоденної прогулянки»

Бо усі добре знають, коли діти здорові – батьки щасливі. Саме тому, зважаючи на досвід та сукупність знань Євгена Олеговича, коли мова йде про здоров’я малечі, «Ласунка» завжди дослухається його рекомендацій.

Тож якщо вирішили купити морозиво, що гарантовано прийдеться вам до душі – шукайте «Малюк-Ам» із доктором Комаровським на упаковці. Адже, доктор радить, мами схвалюють!