Победный раунд: ренкинг компаний, которые вкладываются в оборону Украины

Украинский бизнес встретил врага вместе со всей Украиной. Многим предпринимателям пригодились их бизнес-навыки — умение быстро принимать решения в условиях тотальной неопределенности и рационально использовать расходы. Деловой портал delo.ua и рейтинговый журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" составил ренкинг украинских компаний, которые вложились в нашу победу.

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Корпорация АТБ и сеть ее магазинов — крупнейший ритейлер, налогоплательщик и один из крупнейших работодателей страны. С первых дней войны корпорация стала важной составляющей продовольственной безопасности страны, обеспечивая миллионы украинцев продовольствием и товарами первой необходимости. Подвальные помещения магазинов АТБ стали бомбоубежищами, в которых за счет компании были сформированы запасы воды и средств первой необходимости.

Магазины сети работают в усиленном режиме по всей территории Украины за исключением зон боевых действий и оккупированных территорий. С начала войны АТБ выделила в поддержку обороноспособности страны 100 млн грн в виде авансового налогового платежа, еще 100 млн грн — на реализацию гуманитарных проектов для мирного населения.

Компания "Киевстар" одной из первых начала оказывать гуманитарную помощь украинским военным. В первые дни войны она перечислила 10 млн грн благотворительному фонду "Повернись живим". Вскоре выделила еще 5 млн грн помощи больницам страны через БФ "Твоя опора". В начале марта Київстар досрочно перечислил более 1 млрд грн налоговых выплат, чтобы поддержать государство. За две недели войны компания сложных условиях ликвидировала более 2 тыс. обрывов волоконно-оптических линий связи и продолжает успешно функционировать. Для своих клиентов сеть предложила ряд бесплатных услуг в Украине и в роуминге. Для обеспечения непрерывности предоставления услуг компания присоединилась к национальному роумингу между операторами.

В первые дни войны компания выделила 25 млн грн на помощь украинской армии и предоставила более 100 своих автомобилей военным и волонтерам. В рамках проекта Humanitarian Nova Poshta перевезла 8,5 тыс. тонн гуманитарной помощи из-за границы и в Украине. Это 425 фур с провизией, амуницией, медикаментами, одеждой, средствами гигиены.

Компания продолжает ежедневно бесплатно доставлять 250-300 тонн помощи из США, Великобритании, Франции, Германии, Турции, Румынии, Польши и других стран. "Новая почта" возобновила работу с более чем 500 интернет-магазинами. В настоящее время работают 3 тыс. отделений во всех областях, 6700 почтоматов и адресная доставка в 6 тыс. городах.

С начала войны холдинг TECHIIA мобилизовал все ресурсы на борьбу за свободу и независимость Украины. Компании холдинга трансформировали свою деятельность для реализации проектов, которые помогут ускорить победу украинцев. Специальные волонтерские группы холдинга в Украине и США через благотворительный фонд "Фундація Течія" собирают средства на закупку защитного снаряжения и гуманитарной помощи защитникам Украины и жертвам войны.

Также компания поставляет украинской армии беспилотники собственного производства. Сотрудники авиационного бизнеса холдинга почти в полном составе вступили в ряды ВСУ. По состоянию на начало апреля холдинг закупил оборудования, одежды, обуви, БпЛА и аптечек на 231 млн грн ($7,9 млн).

Группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России в Украину выделила на гуманитарную помощь, поддержку ВСУ и ТрО 324 млн грн. В условиях войны группа ДТЭК продолжает защищать энергетический тыл страны. ДТЭК с начала марта бесплатно поставляет электроэнергию медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, а также производителям хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. На местах обустраивают бомбоубежища, укрепления и блокпосты. Предприятия Группы ДТЭК передали 350 тонн угля для нужд "Укрзалізниці". Топливо используют для поездов, которые ежедневно эвакуируют украинцев из зон боевых действий.

Задание №1 для группы "Метинвест" — здоровье и жизнь сотрудников и жителей городов своего присутствия. Второй приоритет — гуманитарная помощь, третий — помощь терробороне и ВСУ. Об этом рассказал СЕО группы Юрий Рыженков. В бомбоубежищах предприятий группы, находящихся в заблокированном Мариуполе, спаслись почти 4 тыс. человек.

При активном участии "Метинвеста" в Польше открыли хаб, в котором собирают гуманитарные грузы из Европы и доставляют в Украину. В начале марта 80 тонн товаров первой необходимости для беженцев отправились в Украину. Волонтеры молодежных организаций "Метинвеста" собрали 18 тонн гуманитарной помощи.

Газораспределительная инфраструктура Украины понесла серьезные потери. Захватчики умышленно наносили удары по газовым сетям в Харькове, Чернигове, Харьковской, Сумской, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Запорожской областях. Теперь на освобожденных от врага территориях восстанавливают инфраструктуру. Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, с начала войны уже возобновили газоснабжение в 150 тыс. домов.

РГК также помогает ВСУ и территориальной обороне, передавая им горючее, транспорт, снаряжение и оборудование. Для гражданского населения РГК обустроил 35 бомбоубежищ и 15 гуманитарных хабов для временных переселенцев в нескольких областях. Газовики "Харьковгаза", "Харьковгоргаза", "Николаевгаза" и других компаний продолжают выполнять свою работу под обстрелами.

Михаил Шелемба, СЕО "Датагруп" и победитель нашего рейтинга лучших управленцев, специализируется как раз на антикризисных мерах. Сегодня у него и его компании еще одно испытание — война. Совместно с военной администрацией в Киевской области компания создала колцентр для помощи населению, также ее специалисты блокируют веб-ресурсы агрессора.

В начале марта "Датагруп" вместе с Volia запустила программу обеспечения высокоскоростным интернетом укрытий и бомбоубежищ по всей стране. Состоянием на конец апреля компания подключила к интернету более 400 объектов гражданской обороны в 18 областях Украины, 100 из которых в Киеве. Также "Датагруп" и Volia авансировали 50 млн грн налогов и открыли свободный доступ к просмотру национальных информканалов для всех желающих в Украине и за рубежом.

С первых дней войны корпорация "Биосфера" активно сотрудничает с волонтерами, благотворительными организациями, ВСУ, Патрульной полицией Украины и оказывает помощь всем нуждающимся.

По состоянию на начало апреля корпорация передала почти 46 тыс. единиц разнообразной продукции более чем на 2 млн грн. В частности, более 3 тыс. упаковок подгузников Bambik, свыше 17 тыс. упаковок влажных салфеток Smile и более 8 тыс. рулонов пакетов для мусора. Также украинцы получили почти 18 тыс. упаковок жидкого мыла, средств для уборки, пакетов-слайдеров, туалетной бумаги, кухонных губок, фольги, пергамента и др.

С начала войны Carlsberg Ukraine инициировал масштабную гуманитарную поддержку населения. Заводы компании производят питьевую воду и вместе с благотворительными организациями доставляют ее по всей Украине. За месяц отправили уже более 1 млн л воды. Склады заводов стали хабами для принятия гуманитарных грузов и дальнейшего их распределения. Carlsberg Ukraine снабдила детскую специализированную больницу "Охматдет" дополнительной электроэнергией, передав ей дизельный генератор.

Глобально Carlsberg Group, Carlsberg Foundation и Tuborg Foundation перечислили 75 млн датских крон в помощь Украине. Carlsberg Group продолжает поддерживать гуманитарные инициативы в Украине и помогает украинским благотворительным организациям.

Фармацевтический гигант "Фармак" и Благотворительный фонд семьи Жебровских активно поддерживают ВСУ, медицинские учреждения, территориальную оборону и мирное население. Общий объем благотворительной помощи армии с декабря 2021 года достиг более 12 млн грн, из которых лекарственных средств на 9 млн грн.

Также "Фармак" помогает доставлять лекарства зарубежным партнерам. Часть из них, на сумму до 1,4 млн евро, уже отгружена в Украине. Это только половина из уже подтвержденных поставок. Эти лекарственные средства идут на склады Центра общественного здоровья Минздрава.

Проект Василия Хмельницкого K.FUND — фонд гуманитарной помощи для Украины. Проект входит в экосистему холдинга UFuture. С начала войны все силы и опыт команды холдинга были направлены на предоставление гуманитарной помощи Украине. Сейчас у фонда есть банковские счета за рубежом, он собирает средства международных доноров, закупает самые необходимые товары и услуги для украинцев.

Организация приобретает аппараты внешней фиксации для конечностей, тактические аптечки, медикаменты и медицинское оборудование, продовольствие, элементы мобильной энергетической инфраструктуры, специализированный транспорт. Закупленные товары доставляют на склад в Польше, а затем в Украину. Внутри страны фонд работает с двумя складскими и логистическими объектами: один во Львовской области, второй — в Белой Церкви.

Сеть является многократным участником и победителем наших конкурсов антикризисных кейсов. С начала бомбардировок украинских городов компания регулярно снабжает украинцев товарами первой необходимости. По состоянию на 20 апреля уже принято более 300 таких запросов от волонтеров, ВСУ, ТрО, больниц и госпиталей. И их количество растет. В начале марта в госбюджет компания перечислила 110 млн грн налогов. Совместно с Varus сеть перевела на счет БФ "Повернись живим" 5 млн грн.

Агроиндустриальный холдинг МХП обеспечивает продовольственную безопасность и поддерживает экономику. Вместе с благотворительным фондом "МХП — Громаді" в первые две недели войны компания передала украинцам 4 тыс. тонн бесплатной продукции на более чем 200 млн грн. В частности, помощь получили защитники, медицинские учреждения, детские дома, центры для пожилых людей, украинцы, находящиеся в критической ситуации, и временные переселенцы.

"Объединяемся и работаем. Каждый день помогаем стране выстоять в войне за свой суверенитет", — таким стал корпоративный девиз "ЕРАМ Украина" с начала войны. Сразу после нападения России ЕРАМ выделил 10 млн грн представительству Красного Креста. Компания создала собственный Фонд помощи Украине для поддержки благотворительных организаций, оказывающих помощь нуждающимся по всей стране. Более 440 тыс. грн фонд передал общественной организации ASAP Rescue, которая занимается спасательными операциями.

ЕРАМ University и AWS помогли с миграцией критической инфраструктуры в облачные сервисы свыше 15 университетов Харькова, Киева, Сум, Николаева, Херсона, Одессы и других городов. Две кареты скорой помощи, приобретенные европейским офисом ЕРАМ, вместе с медикаментами передали врачам Дрогобыча. Автомобили уже доставляют раненых украинских военных.

"Кернел" поддерживает продовольственную безопасность страны. Компания отгружает продукцию для Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны и волонтеров, которые координируют продовольственную ситуацию в освобожденных населенных пунктах. Команда "Кернел" также закупает боеприпасы и снаряжение для военных, переправляет необходимое снаряжение на линию фронта и обеспечивает госпитали медикаментами. Еще одной областью оказания помощи является гуманитарная поддержка беженцев и их расселение в безопасных районах.

Предприятия холдинга "Астарта" поддерживают военных, бойцов территориальной обороны и мирных жителей. По состоянию на 10 марта общая сумма оказанной помощи превысила 30 млн грн. Компания бесплатно доставила более 500 тонн продовольствия, помогает также другими ресурсами, в том числе транспортом. Тысячи эвакуированных украинцев находят временное убежище и питание в специально оборудованных компанией помещениях и общежитиях. Холдинг сотрудничает с международными партнерами для доставки гуманитарной помощи в Украину. В настоящее время "Астарта" готовится к посевной кампании, чтобы удовлетворить продовольственные потребности страны и восстановить экономику.

Группа морских терминалов ТИС — одна из компаний, ставших в авангарде волонтерского движения и активно помогающих защитникам Украины. В первые дни войны совладелец и СЕО ТИС Андрей Ставницер вместе с партнерами основал логистический хаб Help Ukraine.center, который принимает гуманитарные грузы в Польше и Румынии, а потом передает их армии, Минздраву, Минреинтеграции. Только за март хаб направил в Украину почти 300 грузовиков с более чем 3 млн тонн гуманитарной и медицинской помощи.

Благотворительный фонд имени Алексея Ставницера (основанный его сыновьями Андреем, Егором и партнерами) сосредоточился на сборе средств для закупки бронежилетов и касок. С начала войны фонд уже приобрел для ВСУ 1600 бронежилетов, 3200 плит, 400 касок, 20 тонн стали и 8 пикапов. Еще один совладелец ТИС Егор Гребенников выделил 31 млн грн на нужды территориальной обороны Одессы и нескольких гуманитарных фондов. ТИС активно помогает пограничникам, в частности, передает им генераторы и амуницию.

"Филип Моррис" в Украине сразу сфокусировался на безопасности своих сотрудников, обеспечении налоговых поступлений в бюджет и возобновлении бизнес-операций. С начала войны компания оплатила 2,4 млрд грн акцизных платежей, их которых более половины — это аванс будущих периодов. Компания эвакуировала свыше 1600 сотрудников и их родных, выплатила единовременную материальную помощь и продолжает выплачивать зарплату. Также обеспечила жильем всех эвакуированных и их семьи в Украине и за границей.

Philip Morris International выделила $10 млн на гуманитарные цели. Коллеги из других офисов собрали более $500 тыс. финансовой помощи в рамках внутреннего донейшен-проекта Project with a heart в 80 странах.

Первый Украинский Международный Банк обеспечивает стабильность украинской финансовой системы и поддерживает защитников Украины. На сегодняшний день ПУМБ уже поддержал ВСУ, бойцов терробороны и ГСЧС на более чем 65 млн грн и продолжает помогать украинским воинам. Банк передал большинство своих бронированных машин спецподразделениям, выполняющим задачи по защите государства и предоставлению гуманитарной помощи.

Для своих клиентов-физлиц банк ввел кредитные каникулы. Даже во время войны ПУМБ продолжает кредитовать критические отрасли экономики и аграрный бизнес.

Акционер страховой компании ARX, канадский финансовый холдинг Fairfax Group, мобилизует ресурсы для помощи Украине. По состоянию на 11 марта компания перечислила $1 млн Красному Кресту в помощь украинцам, прекратила отношения с российскими компаниями, организовала возможность для каждого сотрудника холдинга в Канаде помочь деньгами канадскому Красному Кресту. ARX ​​намерена увеличивать пожертвования до $1000 от любой суммы от $100 от сотрудника.

"Континентал Фармерз Груп" помогает военным горюче-смазочными материалами и техникой, в том числе передала 20 машин из своего автопарка. Также предприятие закупает для защитников одежду, аптечки и другие необходимые товары. Оказывает компания и гуманитарную поддержку: формирует грузы с картофелем и отправляет их в горячие точки по всей Украине. В настоящее время отгружено более 2,3 тыс. тонн картофеля. На нужды волонтеров компания выделила 20 млн грн.

31 марта один из ведущих FMCG-дистрибьюторов Украины объявил о создании Координационного центра бесплатной доставки гуманитарной помощи под названием «Помогаем. Побеждаем». Координационный центр охватит более чем 20 областей Украины, где работают региональные структурные подразделения компании. Среди них Одесса, Кривой Рог, Винница, Львов, Днепр, Черновцы, Мукачево и другие города. «ТЕДИС Украина» будет бесплатно доставлять детское питание, продукты длительного хранения, медикаменты, средства гигиены и т.д.

Неправительственные организации, а также местные органы власти могут заказать доставку гуманитарного груза как с границ с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, так и внутри страны. По словам генерального директора «ТЕДИС Украина» Тараса Корняченко, создание такого центра поможет доставлять гуманитарную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается в нынешних условиях. «Компания взяла на себя все транспортные расходы по перевозке грузов», — подчеркивает он.

Группа DCН Александра Ярославского занимается своим материнским регионом — Харьковом. Бизнесмен запустил программу международной поддержки героического города World4Kharkiv. Благодаря ей в Харьков поставили 26 карет скорой помощи, которые используют как для оказания медицинской помощи, так и для эвакуации. Также в парке харьковских коммунальных служб появились грузопассажирские автомобили.

Футбольный клуб "Металлист" (его возглавляет Ярославский) в начале войны уехал на тренировочные сборы в Турцию, и пригласил на свою базу футболистов национальной сборной, которые на то время не имели условий для тренировок.

Совместно с несколькими киевскими заведениями Monobank запустил проект "подвешенного" кофе для бойцов Вооруженных сил Украины. Каждый из гостей мог оплатить кофе и еду для украинских военных. В течение нескольких дней эту инициативу поддержали более 50 столичных ресторанов и кафе. За первую неделю тысячи защитников уже получили такие "подвешенные" заказы, а партнеры Monobank в этом проекте обеспечили поток заказов, запустили производственные мощности и выплатили зарплаты сотрудникам В целом, по словам соучредителя проекта Олега Гороховского, в конце февраля клиенты Монобанка перечислили армии почти 0,5 млрд грн.

С первых дней войны врачи "Добробута", одной из крупнейших частных медицинских сетей Украины, лечат раненых соотечественников в режиме 24/7. Неотложную медицинскую помощь защитникам страны и большинство медицинских услуг населению сеть предоставляет бесплатно. Возобновлены также плановые операции. Компания собирает средства на закупку медикаментов, ургентные операции и открытие передвижного пункта медицинской помощи для жителей освобожденных от оккупантов территорий.

Деятельность благотворительного фонда "Фонд Добробут" перепрофилировали под нужды военных. За первый месяц работы фонд предоставил медицинскую помощь на 789 тыс. грн. Налажено сотрудничество с международными и украинскими благотворительными организациями Direct Relief International, Children of War Foundation, University of Miami Global Institute и KSE Foundation. Постепенно восстанавливается работа клиник сети на деоккупированных территориях, открываются новые учреждения.

Разработчик и поставщик решений в сфере информационных технологий возобновил полноценную работу ІТ-сервисов. Главный офис компании находится во Львове, где незадолго до войны был обустроен резервный офис и техплощадка для поддержки клиентов. Одно из востребованных направлений деятельности компании в военное время — кибербезопасность. Компания предоставляет соответствующие консультации, помогает заказчикам, предлагает бесплатные продукты по кибербезопасности. Работает отдельная группа по киберзащите.

"ІТ-интегратор" помогает и непосредственно украинской армии. Некоторые сотрудники на волонтерских началах собирают средства для нужд военных, помогают фонду "Повернись живим" с логистикой. Компания призывает вендоров предоставить Украине безусловный приоритет в закупках и получении IT-оборудования со складов в ближайших европейских странах, в частности, зарезервированного для поставок в РФ.

Усилия AB InBev Efes Ukraine направлены на обеспечение безопасности своих сотрудников и их семей, а также на оказание гуманитарной помощи населению Украины. Компания передает пострадавшим от войны продукты питания, воду, медикаменты и теплую одежду. Гуманитарную помощь она оказывает через Красный Крест и благотворительные организации в Украине. В частности, пострадавшим уже передали более 2 млн бутылок воды.

AB InBev Efes собирается произвести и реализовать в Европе пива "Черниговского" минимум на $5 млн, а всю прибыль распределить между неправительственными организациями, среди которых международный благотворительный фонд Caritas International, для оказания гуманитарной помощи украинцам.

С начала нападения России группа помогает своим сотрудникам в Украине и всем украинцам. В частности, через локальные и международные неправительственные организации (Красный Крест, ЮНИСЕФ и т. д.) группа пожертвовала €5 млн. Кроме того, группа L'Oréal передала 300 тыс. единиц средств гигиены вынужденным переселенцам, а компания L'Oréal Украина — 250. тыс. единиц средств гигиены в больницы, роддома, заведения для пожилых людей, а также бойцам территориальной обороны и ВСУ.

Бизнес-процессы в Украине группа приостановила. В России еще в марте временно закрыла все свои магазины, точки продаж в универмагах и свои сайты электронной торговли брендовыми товарами, а также приостановила все медиаинвестиции. L'Oréal и дальше обещает поддерживать украинцев.

Первые дни войны стали для всех самыми трудными. В результате бомбардировок были полностью уничтожены несколько лабораторных офисов CSD в Киевской области и Чернигове. А лабораторный комплекс CSD, обеспечивавший проведение 1500 анализов и исследований, оказался почти на линии огня. Прекращение работы медицинской лаборатории CSD стоило бы жизни многим украинцам с тяжелыми онкозаболеваниями, ведь CSD — лидер по проведению патоморфологических исследований в Восточной Европе. Поэтому новым девизом CSD стало "Работаем ради жизни". Часть медицинской команды и оборудования вывезли из зоны боевых действий во Львов, где открыли второй лабораторный узел. Об этом рассказал гендиректор CSD Александр Дудин.

В то же время в столице лабораторный комплекс продолжает работать. CSD полностью возобновила работу по проведению патоморфологических, иммунологических, биохимических, гормональных, микробиологических, цитологических и молекулярных исследований, а также исследований аутоиммунных и аллергических заболеваний, исследований на инфекции. За последний месяц компании удалось наладить работу большинства лабораторных офисов по всей Украине.

Group DF перечислила 100 миллионов гривен на спецсчета НБУ для предоставления гуманитарной помощи Украине. Транш, отмечают в компании, будет направлен украинцам, чьи дома разрушены, и тем, кто сегодня вынужден покинуть свой дом.

«В поддержке нуждается система медицины. Пострадало множество людей. Уверен, что крупный бизнес обязан помогать сейчас», – говорит председатель совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.