Переможний раунд: ренкінг компаній, які вкладаються в оборону України

Український бізнес зустрів ворога разом з усією Україною. Більшості підприємців знадобилися їхні бізнесові навички — уміння швидко ухвалювати рішення в умовах тотальної невизначеності та раціонально використовувати витрати. Діловий портал delo.ua та рейтинговий журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" склав ренкінг українських компаній, які вклалися у нашу перемогу.

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Корпорація АТБ та мережа її магазинів — найбільший ритейлер, платник податків та один із найбільших роботодавців країни. Від перших днів війни корпорація стала важливою складовою продовольчої безпеки країни, пропонуючи мільйонам українців харчі та товари першої потреби. Підвальні приміщення магазинів АТБ стали бомбосховищами, де коштом компанії були сформовані запаси води та речей першої потреби.

Магазини мережі працюють у посиленому режимі по всій території України за винятком зон бойових дії та окупованих територій. Від початку війни АТБ надала на підтримку обороноздатності країни 100 млн грн у вигляді авансового податкового платежу, ще 100 млн грн — на реалізацію гуманітарних проєктів для мирного населення.

Компанія Kyivstar однією з перших почала надавати гуманітарну допомогу українським військовим. У перші дні війни вона перерахувала 10 млн грн благодійному фонду "Повернись живим". Згодом надала ще 5 млн грн на допомогу лікарням країни через БФ "Твоя опора". На початку березня Kyivstar достроково зарахував понад 1 млрд грн податкових виплат, щоб підтримати державу.

За два тижні війни компанія у надскладних умовах ліквідувала понад 2 тис. обривів волоконно-оптичних ліній зв’язку і продовжує успішно функціонувати. Для своїх клієнтів мережа запровадила низку безкоштовних послуг в Україні та у роумінгу. Щоб забезпечити безперервність надання послуг, компанія долучилася до національного роумінгу між операторами.

У перші дні війни компанія виділила 25 млн грн на допомогу українській армії та надала понад 100 своїх автівок військовим та волонтерам. У межах проєкту Humanitarian Nova Poshta перевезла 8,5 тис. тонн гуманітарної допомоги з-за кордону та по Україні. Це 425 фур із провізією, амуніцією, медикаментами, одягом, засобами гігієни.

Компанія продовжує щодня безкоштовно доставляти 250-300 тонн допомоги із США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Туреччини, Румунії, Польщі та інших країн. "Нова пошта" відновила роботу з більш ніж 500 інтернет-магазинами. Натепер працюють 3 тис. відділень в усіх областях, 6700 вуличних поштоматів та адресна доставка у 6 тис. містах.

З початком війни холдинг TECHIIA мобілізував усі ресурси на боротьбу за свободу і незалежність України. Компанії холдингу трансформували свою діяльність задля реалізації проєктів, які допоможуть пришвидшити перемогу українців. Спеціальні волонтерські групи холдингу в Україні та США через благодійний фонд "Фундація Течія" збирають кошти на закупівлю захисного спорядження та гуманітарної допомоги для захисників України та жертв війни.

Також компанія постачає українському війську безпілотники власного виробництва. Працівники авіаційного бізнесу холдингу майже у повному складі стали до лав ЗСУ. Станом на початок квітня холдинг закупив обладнання, одягу, взуття, БпЛА та аптечок на 231 млн грн ($7,9 млн).

Група ДТЕК від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спрямувала на гуманітарну допомогу, підтримку ЗСУ та ТрО 324 млн грн. В умовах війни група ДТЕК продовжує захищати енергетичний тил країни. ДТЕК від початку березня безкоштовно постачає електроенергію медичним установам, військовим та силовим структурам, а також виробникам хліба у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях. На місцях облаштовують бомбосховища, укріплення та блокпости. Підприємства Групи ДТЕК передали 350 тонн вугілля для потреб "Укрзалізниці". Паливо використовують для поїздів, які щодня евакуюють українців із зон бойових дій.

Завдання №1 для групи "Метінвест" — здоров’я та життя співробітників і мешканців міст своєї присутності. Другий пріоритет — гуманітарна допомога, третій — допомога теробороні та ЗСУ. На цьому наголосив СЕО групи Юрій Риженков. У бомбосховищах підприємств групи, що у заблокованому Маріуполі, знайшли прихисток майже 4 тис. людей.

За активної участі "Метінвесту" у Польщі розгорнули хаб, у якому збирають гуманітарні вантажі з Європи та доставляють в Україну. На початку березня 80 тонн товарів першої потреби для біженців поїхали до України. Волонтери молодіжних організацій "Метінвесту" зібрали 18 тонн гуманітарної допомоги.

Газорозподільна інфраструктура України зазнала нищівних втрат. Загарбники навмисне завдавали ударів по газових мережах у Харкові, Чернігові, Харківській, Сумській, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Запорізькій областях. Тепер на звільнених від ворога територіях відновлюють інфраструктуру. Газорозподільні компанії, які працюють під брендом РГК, від початку війни вже відновили газопостачання до 150 тис. осель.

РГК також допомагає ЗСУ та територіальній обороні, передаючи їм пальне, транспорт, спорядження та обладнання. Для цивільного населення РГК облаштувала 35 бомбосховищ та 15 гуманітарних хабів для тимчасових переселенців у декількох областях. Газовики "Харківгазу", "Харківміськгазу", "Миколаївгазу" та інших компаній продовжують виконувати свою роботу під обстрілами.

Михайло Шелемба, СЕО "Датагруп" і переможець нашого рейтингу кращих управлінців, спеціалізується саме на антикризових заходах. Тепер у нього і його компанії ще одне випробовування — війна. Спільно з військовою адміністрацією у Київській області компанія створила колцентр для допомоги населенню, також її фахівці блокують вебресурси агресора.

На початку березня "Датагруп" разом з Volia запровадила програму із забезпечення високошвидкісним інтернетом укриттів та бомбосховищ по всій країні. Станом на кінець квітня компанія підключила до інтернету понад 400 об’єктів цивільного захисту у 18 областях України, 100 з яких у Києві. Також "Датагруп" та Volia авансували 50 млн грн податків та відкрили вільний доступ до перегляду національних інформаційних каналів для усіх охочих в Україні та за кордоном.

Від перших днів війни корпорація "Біосфера" активно співпрацює з волонтерами, благодійними організаціями, ЗСУ, Патрульною поліцією України та надає допомогу всім, хто потребує її найбільше. Станом на початок квітня корпорація передала майже 46 тис. одиниць різноманітної продукції на більш ніж 2 млн грн. Зокрема, понад 3 тис. упаковок підгузків Bambik, понад 17 тис. упаковок вологих серветок Smile та більш ніж 8 тис. рулонів пакетів для сміття. Також українці отримали майже 18 тис. упаковок рідкого мила, засобів для прибирання, пакетів-слайдерів, туалетного паперу, кухонних губок, фольги, пергаменту тощо.

Від початку війни Carlsberg Ukraine ініціював масштабну гуманітарну підтримку населення. Заводи компанії виробляють питну воду та разом із благодійними організаціями доставляють її по всій Україні. За місяць відправили вже понад 1 млн л води. Склади заводів стали хабами для приймання гуманітарного вантажу та подальшого його розподілення.

Carlsberg Ukraine забезпечила дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" додатковою електроенергією, передавши дизельний генератор. Глобально Carlsberg Group, Carlsberg Foundation та Tuborg Foundation перерахували 75 млн данських крон на допомогу Україні. Carlsberg Group продовжує підтримувати гуманітарні ініціативи в Україні та допомагає українським благодійним організаціям.

Фармацевтичний гігант "Фармак" та Благодійний фонд родини Жебрівських активно підтримують ЗСУ, медичні заклади, територіальну оборону та мирне населення. Загальний обсяг благодійної допомоги армії від грудня 2021 року сягнув понад 12 млн грн. Серед них лікарськими засобами — майже 9 млн грн.

Також "Фармак" допомагає постачати ліки закордонних партнерів. Частина з них, на суму до €1,4 млн, вже розвантажена в Україні. Це лише половина з уже підтверджених постачань. Ці лікарські засоби наповнюють склади Центру громадського здоров’я МОЗ.

Проєкт Василя Хмельницького K.FUND — фонд гуманітарної допомоги для України. Проєкт входить до екосистеми холдингу UFuture. Від початку війни усі сили та досвід команда холдингу спрямувала на надання гуманітарної допомоги Україні. Натепер фонд має банківські рахунки за кордоном, збирає кошти від міжнародних донорів, закуповує найбільш потрібні товари та послуги для українців.

Організація купує пристрої зовнішньої фіксації для кінцівок, тактичні аптечки, медикаменти та медичне обладнання, продовольство, елементи мобільної енергетичної інфраструктури, спеціалізований транспорт. Товари транспортують на склад у Польщі, а потім в Україну. Всередині країни фонд працює з двома складськими та логістичними об’єктами: один у Львівській області, другий — у Білій Церкві.

Мережа є багаторазовим учасником та переможцем наших конкурсів антикризових кейсів. Від початку бомбардувань українських міст компанія регулярно постачає українцям товари першої потреби. Станом на 20 квітня вже опрацьовано понад 300 таких запитів від волонтерів, ЗСУ, ТрО, лікарень, шпиталів. І ця кількість зростає. На початку березня до держбюджету компанія перерахувала 110 млн грн податків. До БФ "Повернись живим" спільно з Varus мережа спрямувала 5 млн грн.

Агроіндустріальний холдинг МХП забезпечує продовольчу безпеку України та підтримує економіку. Разом із благодійним фондом "МХП — Громаді" за перші два тижні війни компанія передала українцям 4 тис. тонн безкоштовної продукції на понад 200 млн грн. Зокрема, допомогу отримали захисники, медичні заклади, дитячі будинки, центри для літніх людей, українці, які перебувають у критичній ситуації та які тимчасово полишили свої домівки.

"Гуртуємось і працюємо. Щодня допомагаємо країні вистояти у війні за свій суверенітет", — таким стало корпоративне гасло "ЕРАМ Україна" від початку війни. Одразу після нападу Росії ЕРАМ виділив 10 млн грн представництву Червоного Хреста. Компанія створила власний Фонд допомоги Україні для підтримки благодійних організацій, які надають допомогу тим, хто перебуває у несприятливих для життя умовах по всій країні. Понад 440 тис. грн фонд передав громадській організації ASAP Rescue, яка проводить рятувальні операції.

ЕРАМ University та AWS допомогли з міграцією критичної інфраструктури до хмарних сервісів понад 15 університетам Харкова, Києва, Сум, Миколаєва, Херсона, Одеси та інших міст. Дві карети швидкої допомоги, придбані європейським офісом ЕРАМ, разом з медикаментами передали лікарям Дрогобича. Автомобілі вже доставляють поранених українських військових.

Kernel підтримує продовольчу безпеку країни. Компанія відвантажує продукти для ЗСУ, територіальної оборони та волонтерів, які координують продовольчу ситуацію у звільнених населених пунктах. Також команда Kernel закуповує амуніцію та обладнання для військових, передає на передову необхідну техніку і забезпечує лікарні медичними препаратами. Ще один із напрямів допомоги – гуманітарна підтримка біженців та їх розселення у безпечних областях.



Підприємства холдингу "Астарта" підтримують військових, бійців територіальної оборони та мирних мешканців. Станом на 10 березня загальна сума наданої допомоги перевищила 30 млн грн. Компанія безкоштовно доставила понад 500 тонн харчів та допомагає й іншими ресурсами, зокрема транспортом.

Тисячі евакуйованих українців знаходять тимчасовий прихисток та харчування у спеціально облаштованих компанією приміщеннях та гуртожитках. Триває співпраця з міжнародними партнерами для доставки гуманітарної допомоги в Україну. Нині "Астарта" готується до посівної кампанії, щоб задовольнити продовольчі потреби країни та відновити економіку.

Група морських терміналів ТІС — одна тих з компаній, які стали в авангарді волонтерського руху та активно допомагають оборонцям України. У перші дні війни співвласник та СЕО ТІС Андрій Ставніцер разом із партнерами заснував логістичний хаб Help Ukraine.center, який приймає гуманітарні вантажі у Польщі та Румунії і передає їх до війська, МОЗ, Мінреінтеграції. Лише за березень хаб спрямував до України майже 300 вантажівок з понад 3 млн тонн гуманітарної та медичної допомоги.

Благодійний фонд імені Олексія Ставніцера (заснований його синами Андрієм, Єгором та партнерами) зосередився на збиранні коштів для закупівлі бронежилетів і касок. Від початку війни фонд уже закупив для ЗСУ 1600 бронежилетів, 3200 плит, 400 шоломів, 20 тонн сталі та 8 пікапів. Ще один співвласник ТІС Єгор Гребенніков виділив 31 млн грн на потреби територіальної оборони Одеси та декількох гуманітарних фондів. ТІС також активно допомагає прикордонникам, зокрема, передає їм генератори та амуніцію.

"Філіп Морріс" в Україні одразу зосередився на безпеці своїх співробітників, забезпеченні податкових надходжень до бюджету та відновленні бізнес-операцій. Від початку війни компанія сплатила 2,4 млрд грн акцизних платежів, більше половини яких — це аванс майбутніх періодів. Компанія евакуювала понад 1600 працівників та їхніх рідних, виплатила одноразову матеріальну допомогу та продовжує виплачувати зарплату. Також забезпечила житлом усіх евакуйованих та їх сім’ї в Україні та за кордоном.

Philip Morris International надала $10 млн на гуманітарні цілі. Колеги з інших офісів зібрали понад $500 тис. фінансової допомоги у межах внутрішнього донейшен-проєкту Project with a heart у 80 країнах.

Перший Український Міжнародний Банк забезпечує стабільність української фінансової системи та підтримує захисників України. На сьогодні ПУМБ уже підтримав ЗСУ, бійців тероборони та ДСНС на понад 65 млн грн і продовжує допомагати українським воїнам. Банк передав більшість своїх броньованих машин різним спецпідрозділам, які виконують завдання із захисту держави та надання гуманітарної допомоги.

Для своїх клієнтів-фізосіб банк запровадив кредитні канікули. Навіть під час війни ПУМБ продовжує кредитувати критичні галузі економіки та аграрний бізнес.

Акціонер страхової компанії ARX, канадський фінансовий холдинг Fairfax Group, мобілізує ресурси для допомоги Україні. Станом на 11 березня компанія перерахувала $1 млн Червоному Хресту для допомоги українцям, припинила будь-які відносини з російськими компаніями, організувала можливість для кожного співробітника холдингу у Канаді допомогти грошима канадському Червоному Хресту. ARX має намір збільшувати пожертви до $1000 з будь-якої суми від $100 від співробітника.

"Контінентал Фармерз Груп" допомагає військовим паливно-мастильними матеріалами та технікою, зокрема передала 20 машин зі свого автопарку. Також підприємство закуповує для захисників одяг, аптечки та інші потрібні речі. Надає компанія і гуманітарну підтримку: формує вантажі з картоплею та відправляє їх у гарячі точки по всій Україні. Натепер відвантажено понад 2,3 тис. тонн картоплі. На потреби волонтерів компанія спрямувала 20 млн грн.

31 березня один із провідних FMCG-дистриб’юторів України оголосив про створення Координаційного центру з безкоштовної доставки гуманітарної допомоги під назвою «Допомагаємо. Перемагаємо». Координаційний центр охопить понад 20 регіонів України де працюють регіональні структурні підрозділи компанії. Серед них Одеса, Кривий Ріг, Вінниця, Львів, Дніпро, Чернівці, Мукачево та інші міста. Власним автотранспортом «ТЕДІС Україна» безкоштовно доставлятиме дитяче харчування, продукти довгого зберігання, медикаменти, засоби гігієни тощо.

Замовити доставку гуманітарного вантажу як від кордонів із Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, так і всередині країни можуть волонтерські та громадські організації, а також державні та місцеві органи влади. За словами, генерального директора «ТЕДІС Україна» Тараса Корніяченко, створення такого центру допоможе досить оперативно, що в нинішніх умовах непросто, доставляти гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує. «Усі транспортні витрати на перевезення вантажів компанія взяла на себе», – наголошує він.

Група DCН Олександра Ярославського опікується своїм материнським регіоном — Харковом. Бізнесмен запустив програму міжнародної підтримки героїчного міста World4Kharkiv. Завдяки їй до Харкова надійшли 26 автомобілів швидкої допомоги, які використовують як для надання медичної допомоги, так і для евакуації. Також у парку харківських комунальних служб з’явилися вантажопасажирські авто.

Футбольний клуб "Металіст" (його очолює Ярославський) на початку війни поїхав на міжсезонні тренувальні збори до Туреччини та запросив на свою базу футболістів національної збірної, які на той момент не мали умов для тренувань.

Разом з кількома київськими закладами Monobank запустив проект "підвішена" кава для ЗСУ. Кожен з гостей міг заплатити за каву та їжу для українських військових. За кілька днів цю ініціативу підтримало більше 50 столичних ресторацій та кав’ярень. За перший тиждень такими підвішеними замовленнями вже пригостилися тисячі захисників, а партнери Monobank забезпечили собі потік замовлень, запустили виробничі потужності та заплатили зарплату працівникам У цілому ж, за словами співзасновника проєкту Олега Гороховського, у кінці лютого, клієнти Monobank перерахували армії майже 0,5 млрд грн.

Від перших днів війни лікарі "Добробуту", однієї з найбільших приватних медичних мереж України, лікують поранених співвітчизників у режимі 24/7. Невідкладну медичну допомогу захисникам країни та більшість медичних послуг населенню мережа надає безоплатно. Відновлені також планові операції. Компанія збирає кошти на закупівлю медикаментів, ургентні операції та відкриття пересувного пункту медичної допомоги для мешканців звільнених від окупантів територій.

Діяльність благодійного фонду "Фундація Добробут" перепрофілювали під потреби військових. За перший місяць роботи фонд надав медичну допомогу на 789 тис. грн. Налагоджена співпраця з міжнародними та українськими благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation, University of Miami Global Institute та KSE Foundation. Поступово відновлюється робота клінік мережі на деокупованих територіях, відкриваються нові заклади.

Розробник та постачальник рішень у галузі інформаційних технологій відновив повноцінну роботу ІТ-сервісів. Тепер головний офіс компанії розташований у Львові, де незадовго до війни був облаштований резервний офіс та технічний майданчик для підтримки клієнтів. Один із затребуваних напрямів діяльності компанії у воєнний час — кібербезпека. Компанія надає відповідні консультації, допомагає замовникам, пропонує безкоштовні продукти з кібербезпеки. Працює окрема група з кіберзахисту.

"ІТ-інтегратор" допомагає і безпосередньо українській армії. Деякі співробітники на волонтерських засадах збирають кошти на потреби військових, допомагають фонду "Повернися живим" з логістики. Компанія закликає вендорів надати Україні безумовний пріоритет щодо закупівель та отримання IT-обладнання зі складів у найближчих європейських країнах, зокрема зарезервованого для постачання у РФ.

Зусилля AB InBev Efes Ukraine спрямовані на гарантування безпеки своїх співробітників та їхніх сімей, а також на надання гуманітарної допомоги населенню України. Компанія передає постраждалим від війни харчі, воду, медикаменти та теплий одяг. Гуманітарну допомогу вона надає через Червоний Хрест та благодійні організації в Україні. Зокрема, постраждалим уже передали понад 2 млн пляшок води.

AB InBev Efes збирається виробити та реалізувати у Європі пива "Чернігівського" щонайменше на $5 млн, а весь прибуток розподілити між неурядовими організаціями, серед яких міжнародний благодійний фонд Caritas International, для надання гуманітарної допомоги українцям.

Від початку нападу Росії група допомагає своїм співробітникам в Україні та всім українцям. Зокрема, через місцеві та міжнародні неурядові організації (Червоний Хрест, ЮНІСЕФ тощо) група пожертвувала для українців €5 млн. Окрім того, група L'Oréal передала 300 тис. одиниць засобів гігієни вимушеним переселенцям, а компанія "L'Oréal Україна" — 250 тис. одиниць засобів гігієни у лікарні, пологові будинки, заклади для літніх людей, а також до територіальної оборони та ЗСУ. Бізнес-процеси в Україні група зупинила. У Росії ще у березні тимчасово закрила всі власні магазини, точки продажу в універмагах та власні сайти електронної торгівлі брендовими товарами, а також призупинила всі медіаінвестиції. L'Oréal і надалі обіцяє підтримувати українців.

Перші дні війни стали для всіх найважчими. Саме тоді внаслідок бомбардувань були повністю знищені декілька лабораторних офісів CSD у Київській області та Чернігові. А лабораторний комплекс CSD, який забезпечував проведення 1500 аналізів та досліджень, опинився майже на лінії вогню. Припинення роботи медичної лабораторії CSD могло б коштувати життя багатьом українцям з важкими онкозахворюваннями, адже CSD — лідер з проведення патоморфологічних досліджень у Східній Європі. Тому новим гаслом CSD стало "Працюємо заради життя". Частину медичної команди та обладнання вивезли із зони бойових дій до Львова, де облаштували другий лабораторний вузол. Про це розповідає гендиректор CSD Олександр Дудін.

Водночас у столиці лабораторний комплекс продовжує працювати. Натепер CSD повністю відновила роботу з проведення патоморфологічних, імунологічних, біохімічних, гормональних, мікробіологічних, цитологічних та молекулярних досліджень, а також досліджень аутоімунних та алергічних захворювань, досліджень на інфекції. За останній місяць компанії вдалося налагодити роботу більшості лабораторних офісів по всій Україні.