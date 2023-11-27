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Почему ветеранское предпринимательство — это не только бизнес, но и важная миссия
Я, Тарас Лелюх, ветеран, военнослужащий, участник боевых действий с самого начала АТО, вновь вступивший в защиту Украины с началом полномасштабного вторжения. Моя жизнь — это не только история военной службы, но и путь развития ветеранского предпринимательства, которое, по моему мнению, является ключевым для социальной адаптации и экономического возрождения ветеранов.
По возвращении с фронта мы, ветераны, часто сталкиваемся с вызовами адаптации к гражданской жизни. Открытие собственного бизнеса для многих из нас становится не просто путем экономической независимости, но и средством самовыражения и восстановления. Ветеранское предпринимательство – это не только бизнес. Это миссия, которая помогает нам, ветеранам, найти новое место в обществе, почувствовать себя нужными и продолжить служение своей стране уже в мирной жизни.
Законопроект "О ветеранском предпринимательстве" должен стать важным шагом в поддержке этой инициативы. Его принятие не только откроет новые возможности для нас, ветеранов, но станет символом благодарности нации за нашу жертву и служение.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Эта статья – мой личный призыв к действию. Это направлено на поддержку тех, кто отдал самое ценное за свободу нашей страны. Я верю, что вместе мы можем создать стабильное будущее для ветеранов, возвращающихся в гражданскую жизнь.
Важность ветеранов для реинтеграции ветеранов
Возвращение к гражданской жизни для ветеранов – это не просто смена места работы, это изменение всего образа жизни. Затяжной характер российской вооруженной агрессии против Украины обусловил продолжительность активных боевых действий, что в свою очередь увеличивает число украинских защитников, которые вскоре получат статус "ветеран войны". Это означает, что доля ветеранов в обществе будет расти, и мы должны быть готовы к этому.
Согласно исследованию Украинского ветеранского фонда "Потребности ветеранов" , проведенному с января по апрель 2023 года, на вопрос "Хотели бы Вы заняться собственным делом, предпринимательством?" 63,6% ветеранов ответили утвердительно. Это подчеркивает, что большинство ветеранов стремятся к профессиональной самореализации через собственный бизнес. В то же время существует предвзятое отношение работодателей к привлечению сотрудников-ветеранов. Это создает дополнительные барьеры для их трудоустройства.
По результатам другого опроса, проведенного Украинским ветеранским фондом в период с 22 июня по 22 июля 2023, 31,7% ветеранов сталкивались с препятствиями при трудоустройстве после военной службы. Это свидетельствует о необходимости создания условий, которые помогли бы ветеранам не только найти работу, но и реализовать себя как предпринимателей.
Ветеранский бизнес в Украине таким образом становится не просто экономической необходимостью, но и средством социальной интеграции. Это дает ветеранам возможность почувствовать себя важными членами общества, используя свои навыки и опыт для развития собственного бизнеса. Ветеранское предпринимательство также способствует созданию новых рабочих мест и развитию местных общин, что важно для восстановления и развития экономики страны.
Поддержка ветеранского бизнеса – это не только признание вклада ветеранов в защиту страны, но и инвестиция в будущее Украины.
Что предусматривает законопроект о ветеранском предпринимательстве
В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №10258, который играет ключевую роль в создании благоприятных условий для развития ветеранского предпринимательства. Целью этого законопроекта является не только повышение конкурентоспособности ветеранских предприятий, но и решение проблем реинтеграции ветеранов войны в гражданскую жизнь.
Законопроект включает положения, определяющие правовой статус ветеранских предприятий, принципы государственной поддержки в этой сфере, а также механизмы содействия ветеранам в ведении бизнеса. Это создает основу для развития и поддержки ветеранского бизнеса в Украине, открывая новые возможности для ветеранов, стремящихся вести свой бизнес.
Законопроект "О ветеранском предпринимательстве" в Украине является важным шагом в поддержке ветеранов, стремящихся заняться предпринимательством. Он содержит:
Общие положения и определения: Устанавливается четкое определение субъектов ветеранского предпринимательства, включая социальное предпринимательство.
Цели, задачи и принципы государственной политики: Определяются основные направления и цели государственной поддержки ветеранского предпринимательства.
Порядок обретения и утраты статуса: Регулируется процесс получения статуса ветеранского бизнесмена и его утраты.
Государственная поддержка Установление видов и форм государственной поддержки ветеранского предпринимательства.
Международное сотрудничество: содействие участию ветеранских предприятий в международных проектах и торговле.
Аргументы в пользу принятия законопроекта
Экономическое развитие: Законопроект будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики, особенно через экспортную деятельность.
Конкурентная составляющая: Создание конкурентной среды, в которой ветераны поддерживают друг друга, способствует здоровой бизнес-экосистеме.
Участие государства: Активная роль государства в поддержке ветеранского предпринимательства демонстрирует благодарность и признание вклада ветеранов.
Государственная безопасность: Ветеранское предпринимательство может усилить оборонный сектор и экономическую безопасность страны.
Инвестиционный и инновационный потенциал: Ветераны, отличающиеся смелостью и инновационным подходом, могут привлечь внимание внутренних и международных инвесторов.
Законопроект "О Ветеранском Предпринимательстве" может стать фундаментом для создания устойчивой и успешной экономики, где ветераны играют ключевую роль, используя свои навыки и опыт для развития собственного бизнеса и вклада в общее развитие страны.
Преимущества ветеранского предпринимательства
Ветеранское предпринимательство в Украине играет важную роль в социальной и экономической интеграции ветеранов, возвращающихся в гражданскую жизнь. Эта деятельность не только способствует росту экономики, но и оказывает значительное психологическое и социальное влияние на ветеранов.
Психологические и социальные аспекты самозанятости ветеранов
Самореализация и самовыражение: Ветеранское предпринимательство предоставляет ветеранам возможность использовать свои уникальные навыки и опыт, способствуя их профессиональной и личной самореализации.
Психологическая адаптация: Занятость в собственном бизнесе может способствовать улучшению психологического состояния ветеранов, уменьшая влияние стресса и депрессии, часто сопровождающих возвращение к гражданской жизни.
Социальная интеграция: Ветеранское предпринимательство помогает ветеранам интегрироваться в социум, устанавливая новые социальные связи и восстанавливая старые.
Развитие лидерских качеств: Ветераны, занимающиеся предпринимательством, часто демонстрируют сильные лидерские качества, развивая команды и управляя проектами.
Вклад ветеранского бизнеса в экономику страны
Создание новых рабочих мест: Ветеранские предприятия способствуют росту занятости, создавая новые рабочие места для ветеранов и гражданского населения.
Активная предпринимательская деятельность ветеранов способствует росту внутреннего валового продукта страны.
Инновации и развитие Ветеранские предприятия часто внедряют инновационные подходы и технологии, способствуя технологическому развитию страны.
Поддержка местных общин: Ветеранские предприятия часто сосредоточены на развитии местных общин, вкладывая средства и ресурсы в местную экономику.
Успешные ветеранские предприятия могут повысить международный имидж Украины, демонстрируя ее экономический потенциал и инновационный дух.
Ветеранское предпринимательство в Украине не только способствует экономическому росту и социальной стабильности, но играет ключевую роль в психологической и социальной адаптации ветеранов, помогая им найти новое место в мирной жизни.
Значение совместных усилий
Ветеранское предпринимательство в Украине нуждается в активной поддержке со стороны правительства, бизнес-сообщества и гражданского общества. Это не только вопрос экономической поддержки, но и признание важности ветеранов в развитии страны.
Государству необходимо разработать и внедрить политики, способствующие развитию ветеранского предпринимательства, включая налоговые льготы, доступ к финансированию и консультативную поддержку. Также важно создать условия для упрощения бюрократических процедур, позволяющих ветеранам легче открывать и вести бизнес.
Бизнес-сообщество может внести свой вклад, включая ветеранские предприятия в свои цепочки поставки, предоставляя менторство и поддержку, а также инвестируя в ветеранские стартапы. Корпоративная социальная ответственность и партнерства с ветеранскими предприятиями могут стать важной частью стратегии развития бизнеса.
Гражданское общество может сыграть роль в повышении осведомленности о ветеранском предпринимательстве и его значении. Это может включать в себя поддержку через социальные сети, волонтерство, а также покупку товаров и услуг от ветеранских предприятий.
Совместные усилия государства, бизнеса и гражданского общества являются ключевыми для создания стабильного будущего для ветеранов. Это не только поможет ветеранам адаптироваться к жизни после службы, но будет способствовать экономическому росту и социальной стабильности в Украине. Ветеранское предпринимательство может стать мощным двигателем инноваций и развития, открывая новые возможности всей стране.