Почему ветеранское предпринимательство — это не только бизнес, но и важная миссия

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Я, Тарас Лелюх, ветеран, военнослужащий, участник боевых действий с самого начала АТО, вновь вступивший в защиту Украины с началом полномасштабного вторжения. Моя жизнь — это не только история военной службы, но и путь развития ветеранского предпринимательства, которое, по моему мнению, является ключевым для социальной адаптации и экономического возрождения ветеранов.

По возвращении с фронта мы, ветераны, часто сталкиваемся с вызовами адаптации к гражданской жизни. Открытие собственного бизнеса для многих из нас становится не просто путем экономической независимости, но и средством самовыражения и восстановления. Ветеранское предпринимательство – это не только бизнес. Это миссия, которая помогает нам, ветеранам, найти новое место в обществе, почувствовать себя нужными и продолжить служение своей стране уже в мирной жизни.

Законопроект "О ветеранском предпринимательстве" должен стать важным шагом в поддержке этой инициативы. Его принятие не только откроет новые возможности для нас, ветеранов, но станет символом благодарности нации за нашу жертву и служение.

Эта статья – мой личный призыв к действию. Это направлено на поддержку тех, кто отдал самое ценное за свободу нашей страны. Я верю, что вместе мы можем создать стабильное будущее для ветеранов, возвращающихся в гражданскую жизнь.

Важность ветеранов для реинтеграции ветеранов

Возвращение к гражданской жизни для ветеранов – это не просто смена места работы, это изменение всего образа жизни. Затяжной характер российской вооруженной агрессии против Украины обусловил продолжительность активных боевых действий, что в свою очередь увеличивает число украинских защитников, которые вскоре получат статус "ветеран войны". Это означает, что доля ветеранов в обществе будет расти, и мы должны быть готовы к этому.

Согласно исследованию Украинского ветеранского фонда "Потребности ветеранов" , проведенному с января по апрель 2023 года, на вопрос "Хотели бы Вы заняться собственным делом, предпринимательством?" 63,6% ветеранов ответили утвердительно. Это подчеркивает, что большинство ветеранов стремятся к профессиональной самореализации через собственный бизнес. В то же время существует предвзятое отношение работодателей к привлечению сотрудников-ветеранов. Это создает дополнительные барьеры для их трудоустройства.

По результатам другого опроса, проведенного Украинским ветеранским фондом в период с 22 июня по 22 июля 2023, 31,7% ветеранов сталкивались с препятствиями при трудоустройстве после военной службы. Это свидетельствует о необходимости создания условий, которые помогли бы ветеранам не только найти работу, но и реализовать себя как предпринимателей.

Ветеранский бизнес в Украине таким образом становится не просто экономической необходимостью, но и средством социальной интеграции. Это дает ветеранам возможность почувствовать себя важными членами общества, используя свои навыки и опыт для развития собственного бизнеса. Ветеранское предпринимательство также способствует созданию новых рабочих мест и развитию местных общин, что важно для восстановления и развития экономики страны.

Поддержка ветеранского бизнеса – это не только признание вклада ветеранов в защиту страны, но и инвестиция в будущее Украины.

Что предусматривает законопроект о ветеранском предпринимательстве

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №10258, который играет ключевую роль в создании благоприятных условий для развития ветеранского предпринимательства. Целью этого законопроекта является не только повышение конкурентоспособности ветеранских предприятий, но и решение проблем реинтеграции ветеранов войны в гражданскую жизнь.

Законопроект включает положения, определяющие правовой статус ветеранских предприятий, принципы государственной поддержки в этой сфере, а также механизмы содействия ветеранам в ведении бизнеса. Это создает основу для развития и поддержки ветеранского бизнеса в Украине, открывая новые возможности для ветеранов, стремящихся вести свой бизнес.

Законопроект "О ветеранском предпринимательстве" в Украине является важным шагом в поддержке ветеранов, стремящихся заняться предпринимательством. Он содержит:

Общие положения и определения: Устанавливается четкое определение субъектов ветеранского предпринимательства, включая социальное предпринимательство.

Цели, задачи и принципы государственной политики: Определяются основные направления и цели государственной поддержки ветеранского предпринимательства.

Порядок обретения и утраты статуса: Регулируется процесс получения статуса ветеранского бизнесмена и его утраты.

Государственная поддержка Установление видов и форм государственной поддержки ветеранского предпринимательства.

Международное сотрудничество: содействие участию ветеранских предприятий в международных проектах и торговле.

Аргументы в пользу принятия законопроекта

Экономическое развитие: Законопроект будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию экономики, особенно через экспортную деятельность.

Конкурентная составляющая: Создание конкурентной среды, в которой ветераны поддерживают друг друга, способствует здоровой бизнес-экосистеме.

Участие государства: Активная роль государства в поддержке ветеранского предпринимательства демонстрирует благодарность и признание вклада ветеранов.

Государственная безопасность: Ветеранское предпринимательство может усилить оборонный сектор и экономическую безопасность страны.

Инвестиционный и инновационный потенциал: Ветераны, отличающиеся смелостью и инновационным подходом, могут привлечь внимание внутренних и международных инвесторов.

Законопроект "О Ветеранском Предпринимательстве" может стать фундаментом для создания устойчивой и успешной экономики, где ветераны играют ключевую роль, используя свои навыки и опыт для развития собственного бизнеса и вклада в общее развитие страны.

Преимущества ветеранского предпринимательства

Ветеранское предпринимательство в Украине играет важную роль в социальной и экономической интеграции ветеранов, возвращающихся в гражданскую жизнь. Эта деятельность не только способствует росту экономики, но и оказывает значительное психологическое и социальное влияние на ветеранов.

Психологические и социальные аспекты самозанятости ветеранов

Самореализация и самовыражение: Ветеранское предпринимательство предоставляет ветеранам возможность использовать свои уникальные навыки и опыт, способствуя их профессиональной и личной самореализации.

Психологическая адаптация: Занятость в собственном бизнесе может способствовать улучшению психологического состояния ветеранов, уменьшая влияние стресса и депрессии, часто сопровождающих возвращение к гражданской жизни.

Социальная интеграция: Ветеранское предпринимательство помогает ветеранам интегрироваться в социум, устанавливая новые социальные связи и восстанавливая старые.

Развитие лидерских качеств: Ветераны, занимающиеся предпринимательством, часто демонстрируют сильные лидерские качества, развивая команды и управляя проектами.

Вклад ветеранского бизнеса в экономику страны

Создание новых рабочих мест: Ветеранские предприятия способствуют росту занятости, создавая новые рабочие места для ветеранов и гражданского населения.

Активная предпринимательская деятельность ветеранов способствует росту внутреннего валового продукта страны.

Инновации и развитие Ветеранские предприятия часто внедряют инновационные подходы и технологии, способствуя технологическому развитию страны.

Поддержка местных общин: Ветеранские предприятия часто сосредоточены на развитии местных общин, вкладывая средства и ресурсы в местную экономику.

Успешные ветеранские предприятия могут повысить международный имидж Украины, демонстрируя ее экономический потенциал и инновационный дух.

Ветеранское предпринимательство в Украине не только способствует экономическому росту и социальной стабильности, но играет ключевую роль в психологической и социальной адаптации ветеранов, помогая им найти новое место в мирной жизни.

Значение совместных усилий

Ветеранское предпринимательство в Украине нуждается в активной поддержке со стороны правительства, бизнес-сообщества и гражданского общества. Это не только вопрос экономической поддержки, но и признание важности ветеранов в развитии страны.

Государству необходимо разработать и внедрить политики, способствующие развитию ветеранского предпринимательства, включая налоговые льготы, доступ к финансированию и консультативную поддержку. Также важно создать условия для упрощения бюрократических процедур, позволяющих ветеранам легче открывать и вести бизнес.

Бизнес-сообщество может внести свой вклад, включая ветеранские предприятия в свои цепочки поставки, предоставляя менторство и поддержку, а также инвестируя в ветеранские стартапы. Корпоративная социальная ответственность и партнерства с ветеранскими предприятиями могут стать важной частью стратегии развития бизнеса.

Гражданское общество может сыграть роль в повышении осведомленности о ветеранском предпринимательстве и его значении. Это может включать в себя поддержку через социальные сети, волонтерство, а также покупку товаров и услуг от ветеранских предприятий.

Совместные усилия государства, бизнеса и гражданского общества являются ключевыми для создания стабильного будущего для ветеранов. Это не только поможет ветеранам адаптироваться к жизни после службы, но будет способствовать экономическому росту и социальной стабильности в Украине. Ветеранское предпринимательство может стать мощным двигателем инноваций и развития, открывая новые возможности всей стране.