Чому ветеранське підприємництво — це не лише бізнес, а ще й важлива місія

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Я, Тарас Лелюх, ветеран, військовослужбовець, учасник бойових дій від самого початку АТО, який знову став на захист України з початком повномасштабного вторгнення. Моє життя — це не лише історія військової служби, але й шлях розвитку ветеранського підприємництва, яке, на мою думку, є ключовим для соціальної адаптації та економічного відродження ветеранів.

Після повернення з фронту, ми, ветерани, часто стикаємося з викликами адаптації до цивільного життя. Відкриття власного бізнесу для багатьох з нас стає не просто шляхом до економічної незалежності, але й засобом самовираження та відновлення. Ветеранське підприємництво — це не лише бізнес. Це — місія, яка допомагає нам, ветеранам, знайти нове місце у суспільстві, відчути себе потрібними та продовжити служіння своїй країні, вже у мирному житті.

Законопроєкт "Про ветеранське підприємництво" має стати важливим кроком у підтримці цієї ініціативи. Його прийняття не лише відкриє нові можливості для нас, ветеранів, але й стане символом вдячності нації за нашу жертву та служіння.

Ця стаття — мій особистий заклик до дії. Це спрямовано на підтримку тих, хто віддав найцінніше за свободу нашої країни. Я вірю, що разом ми можемо створити стабільне майбутнє для ветеранів, які повертаються до цивільного життя.

Важливість ветеранських бізнесів для реінтеграції ветеранів

Повернення до цивільного життя для ветеранів — це не просто зміна місця роботи, це зміна усього способу життя. Затяжний характер російської збройної агресії проти України зумовив тривалість активних бойових дій, що своєю чергою збільшує число українських захисників, які незабаром отримають статус “ветеран війни”. Це означає, що частка ветеранів у суспільстві буде зростати, і ми маємо бути готові до цього.

Згідно з дослідженням Українського ветеранського фонду “Потреби ветеранів”, проведеним з січня по квітень 2023 року, на питання “Чи хотіли б Ви зайнятися власною справою, підприємництвом?” 63,6% ветеранів відповіли ствердно. Це підкреслює, що більшість ветеранів прагнуть до професійної самореалізації через власний бізнес. Водночас існує упереджене ставлення роботодавців до залучення співробітників-ветеранів. Це створює додаткові бар'єри для їхнього працевлаштування.

За результатами іншого опитування, проведеного Українським ветеранським фондом у період з 22 червня по 22 липня 2023 року, 31,7% ветеранів зіштовхувалися з перешкодами при працевлаштуванні після військової служби. Це свідчить про необхідність створення умов, які б допомогли ветеранам не лише знайти роботу, але й реалізувати себе як підприємців.

Ветеранський бізнес в Україні, таким чином, стає не просто економічною необхідністю, але й засобом соціальної інтеграції. Це дає ветеранам можливість відчути себе значущими членами суспільства, використовуючи свої навички та досвід для розвитку власного бізнесу. Ветеранське підприємництво також сприяє створенню нових робочих місць та розвитку місцевих громад, що є важливим для відновлення та розвитку економіки країни.

Підтримка ветеранського бізнесу — це не лише визнання внеску ветеранів у захист країни, але й інвестиція у майбутнє України.

Що передбачає законопроєкт про ветеранське підприємництво

У Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт № 10258, який відіграє ключову роль у створенні сприятливих умов для розвитку ветеранського підприємництва. Цей законопроєкт має на меті не лише підвищення конкурентоспроможності ветеранських підприємств, але й розв'язання проблем реінтеграції ветеранів війни в цивільне життя.

Законопроєкт включає положення, які визначають правовий статус ветеранських підприємств, принципи державної підтримки в цій сфері, а також механізми сприяння ветеранам у веденні бізнесу. Це створює основу для розвитку та підтримки ветеранського бізнесу в Україні, відкриваючи нові можливості для ветеранів, які прагнуть вести власний бізнес.

Законопроєкт "Про ветеранське підприємництво" в Україні є важливим кроком у підтримці ветеранів, які прагнуть зайнятися підприємництвом. Він містить:

Загальні положення та визначення: Встановлюється чітке визначення суб’єктів ветеранського підприємництва, включаючи соціальне підприємництво.

Мета, завдання і принципи державної політики: Визначаються основні напрямки та цілі державної підтримки ветеранського підприємництва.

Порядок набуття та втрати статусу: Регулюється процес отримання статусу ветеранського підприємця та його втрати.

Державна підтримка: Встановлення видів та форм державної підтримки ветеранського підприємництва.

Міжнародне співробітництво: Сприяння участі ветеранських підприємств у міжнародних проєктах та торгівлі.

Аргументи на користь ухвалення законопроєкту

Економічний розвиток: Законопроєкт сприятиме створенню нових робочих місць та розвитку економіки, особливо через експортну діяльність.

Конкурентна складова: Створення конкурентного середовища, де ветерани підтримують один одного, сприяє здоровій бізнес-екосистемі.

Участь держави: Активна роль держави у підтримці ветеранського підприємництва демонструє вдячність та визнання внеску ветеранів.

Державна безпека: Ветеранське підприємництво може посилити оборонний сектор та економічну безпеку країни.

Інвестиційний та інноваційний потенціал: Ветерани, які відзначаються сміливістю та інноваційним підходом, можуть привернути увагу внутрішніх та міжнародних інвесторів.

Законопроєкт "Про Ветеранське Підприємництво" має потенціал стати фундаментом для створення стійкої та успішної економіки, де ветерани відіграють ключову роль, використовуючи свої навички та досвід для розвитку власного бізнесу та внеску в загальний розвиток країни.

Переваги ветеранського підприємництва

Ветеранське підприємництво в Україні відіграє важливу роль у соціальній та економічній інтеграції ветеранів, які повертаються до цивільного життя. Ця діяльність не тільки сприяє зростанню економіки, але й має значний психологічний та соціальний вплив на ветеранів.

Психологічні та соціальні аспекти самозайнятості ветеранів

Самореалізація та самовираження: Ветеранське підприємництво надає ветеранам можливість використовувати свої унікальні навички та досвід, сприяючи їхній професійній та особистісній самореалізації.

Психологічна адаптація: Зайнятість у власному бізнесі може сприяти покращенню психологічного стану ветеранів, зменшуючи вплив стресу та депресії, які часто супроводжують повернення до цивільного життя.

Соціальна інтеграція: Ветеранське підприємництво допомагає ветеранам інтегруватися в соціум, встановлюючи нові соціальні зв'язки та відновлюючи старі.

Розвиток лідерських якостей: Ветерани, які займаються підприємництвом, часто демонструють сильні лідерські якості, розвиваючи команди та керуючи проєктами.

Вклад ветеранського бізнесу в економіку країни

Створення нових робочих місць: Ветеранські підприємства сприяють зростанню зайнятості, створюючи нові робочі місця для ветеранів та цивільного населення.

Підвищення ВВП: Активна підприємницька діяльність ветеранів сприяє зростанню внутрішнього валового продукту країни.

Інновації та розвиток: Ветеранські підприємства часто впроваджують інноваційні підходи та технології, сприяючи технологічному розвитку країни.

Підтримка місцевих громад: Ветеранські підприємства часто зосереджені на розвитку місцевих громад, вкладаючи кошти та ресурси в місцеву економіку.

Позитивний імідж країни: Успішні ветеранські підприємства можуть підвищити міжнародний імідж України, демонструючи її економічний потенціал та інноваційний дух.

Ветеранське підприємництво в Україні не лише сприяє економічному зростанню та соціальній стабільності, але й відіграє ключову роль у психологічній та соціальній адаптації ветеранів, допомагаючи їм знайти нове місце в мирному житті.

Значення спільних зусиль

Ветеранське підприємництво в Україні потребує активної підтримки з боку уряду, бізнес-спільноти та громадянського суспільства. Це не лише питання економічної підтримки, але й визнання важливості ветеранів у розвитку країни.

Державі необхідно розробити та впровадити політики, які сприятимуть розвитку ветеранського підприємництва, включаючи податкові пільги, доступ до фінансування та консультативну підтримку. Також важливо створити умови для спрощення бюрократичних процедур, що дозволить ветеранам легше відкривати та вести бізнес.

Бізнес-спільнота може зробити свій внесок, включаючи ветеранські підприємства у свої ланцюжки постачання, надаючи менторство та підтримку, а також інвестуючи в ветеранські стартапи. Корпоративна соціальна відповідальність та партнерства з ветеранськими підприємствами можуть стати важливою частиною стратегії розвитку бізнесу.

Громадянське суспільство може відіграти роль у підвищенні обізнаності про ветеранське підприємництво та його значення. Це може включати підтримку через соціальні мережі, волонтерство, а також покупку товарів та послуг від ветеранських підприємств.

Спільні зусилля держави, бізнесу та громадянського суспільства є ключовими для створення стабільного майбутнього для ветеранів. Це не лише допоможе ветеранам адаптуватися до життя після служби, але й сприятиме економічному зростанню та соціальній стабільності в Україні. Ветеранське підприємництво може стати потужним двигуном інновацій та розвитку, відкриваючи нові можливості для всієї країни.