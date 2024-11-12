Поляки получат большинство акций платформ Work.ua и Robota.ua

Польская HR-компания Grupa Pracuj подписала соглашение о приобретении дополнительных акций украинских компаний Work.ua и Robota.ua.

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Об этом пишет издание DOU.

Согласно соглашению, Grupa Pracuj получит 29,4% акций компании ООО "Гравитация-У", которая владеет 33% акций ООО "Работа Интернешнл" (Robota.ua) и 67% акций ООО "Ворк Украина" (Work.ua)

Если сделка окончательно будет закрыта, то Grupa Pracuj получит контроль над 76,7% Robota .ua и 52,7% Work . ua.

В настоящее время Grupa Pracuj владеет 67% акций Robota.ua и 33% Work.ua.

Кроме этого, Grupa Pracuj отметила, что покупает акции кипрской компании GVT ltd. Ожидается, что общая цена покупки акций ООО "Гравитация-У" и GVT ltd не превысит $7,65 миллиона.

"Это не приведет к получению контроля над ООО "Ворк Украина" (несмотря на увеличение опосредованного участия). Также не повлияет на способ управления обеими компаниями и не изменит действующий подход к консолидации финансовых результатов", — подчеркнули в Grupa Pracuj.

О Grupa Pracuj

Grupa Pracuj – это польская компания, являющаяся одним из лидеров на рынке цифровых HR-решений в Центральной и Восточной Европе. Она специализируется на платформах поиска работы, рекрутинговых инструментах и услугах для управления человеческими ресурсами. Компания имеет платформу для поиска работы и найма персонала в Польше — Pracuj.pl.

Компания работает с 2000 года. Grupa Pracuj также имеет другие проекты, связанные с HR-технологиями, например eRecruiter — инструмент для автоматизации рекрутинга и управления заявками на вакансии.

Компания стала партнером и инвестором Robota.ua в 2006 году.

Robota.ua и Work.ua – популярные платформа поиска работы в Украине, объединяющие профессионалов и работодателей.