Поляки отримають більшість акцій платформ Work.ua та Robota.ua

Польська HR-компанія Grupa Pracuj підписала угоду на придбання додаткових акцій українських компаній Work.ua та Robota.ua.

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Про це пише видання DOU.

Згідно з угодою, Grupa Pracuj отримає 29,4% акцій компанії ТОВ "Гравітація-У". яка володіє 33% акцій ТОВ "Робота Інтернешнл" (Robota.ua) та 67% акцій ТОВ "Ворк Україна" (Work.ua)

Якщо угоду остаточно закриють, то Grupa Pracuj отримає контроль над 76,7% Robota.ua та 52,7% Work.ua.

Наразі Grupa Pracuj володіє 67% акцій Robota.ua і 33% Work.ua.

Окрім цього Grupa Pracuj зазначила, що купує акції кіпрської компанії GVT ltd. Очікується, що загальна ціна придбання акцій ТОВ "Гравітація-У" та GVT ltd не перевищить $7,65 мільйона.

"Це не призведе до отримання контролю над ТОВ „Ворк Україна“ (попри збільшення опосередкованої участі). Також не матиме впливу на спосіб управління обома компаніями та не змінить чинний підхід до консолідації фінансових результатів", — підкреслили в Grupa Pracuj.

Про Grupa Pracuj

Grupa Pracuj — це польська компанія, яка є одним з лідерів на ринку цифрових HR-рішень у Центральній та Східній Європі. Вона спеціалізується на платформах для пошуку роботи, рекрутингових інструментах і послугах для управління людськими ресурсами. Компанія має платформу для пошуку роботи та найму персоналу в Польщі — Pracuj.pl.

Компанія працює з 2000 року. Grupa Pracuj також має інші проєкти, пов’язані з HR-технологіями, як-от eRecruiter — інструмент для автоматизації рекрутингу та управління заявками на вакансії.

Компанія стала партнером і інвестором Robota.ua у 2006 році.

Robota.ua та Work.ua - популярні платформа пошуку роботи в Україні, що об'єднують професіоналів та роботодавців.